CENTCOM bác tin hộ tống tàu qua Hormuz giữa lúc Mỹ - Iran tăng tốc đàm phán

Thứ Tư, 06:38, 27/05/2026
VOV.VN - Đàm phán Mỹ - Iran được cho là đã đạt thêm tiến triển liên quan chương trình uranium làm giàu của Tehran, trong khi CENTCOM bác bỏ thông tin Mỹ nối lại hoạt động hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz.

Truyền thông khu vực tối 26/5 cho biết đàm phán Mỹ - Iran đã có thêm tiến triển quan trọng liên quan vấn đề uranium. Trong khi đó, giới chức Iran khẳng định nước này không thay đổi cách tiếp cận cuộc khủng hoảng, kêu gọi Mỹ chứng minh và thực hiện xây dựng lòng tin để thúc đẩy thỏa thuận.

CENTCOM bác tin mở lại chiến dịch hộ tống tàu qua eo Hormuz khi đàm phán Mỹ-Iran có thêm tiến triển.

Theo truyền thông khu vực, các nhà trung gian của tiến trình đối thoại Mỹ-Iran, đã xác nhận việc đạt được tiến triển liên quan vấn đề urani làm giàu của Iran, một trong những nội dung then chốt trong thỏa thuận tiềm năng giữa hai bên. Cụ thể, hai bên đang tập trung thảo luận một trong hai phương án xử lí số urani đã làm giàu của Iran, đó là hoặc pha loãng số nguyên liệu này, hoặc chuyển chúng sang nước thứ ba là Trung Quốc hoặc Nga. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết liên quan chưa được tiết lộ. Giới chức Mỹ, Iran cũng như các nhà trung gian Pakistan và Qatar, cũng chưa lên tiếng xác nhận.

Trước đó, truyền thông Iran tối qua đưa tin Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqer Qalibaf, đã kết thúc các cuộc thảo luận liên quan tại Qatar và trở về Tehran. Ông Qalibaf đến Doha ngày 25/5 và có nhiều cuộc trao đổi quan trọng với các quan chức hàng đầu Qatar về các điều khoản của thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Mỹ-Iran.

Cố vấn cấp cao của Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Amir Ebrahim Rasouli tối 26/5 cho biết các cuộc thảo luận tại Doha tập trung vào vấn đề giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran, dỡ bỏ trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Iran và quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz. Quan chức Iran nhấn mạnh việc đàm phán có thể tiến triển hay không, hiện phụ thuộc vào việc tái xây dựng lòng tin từ phía Mỹ.

Trước đó, Iran đã lên tiếng chỉ trích gay gắt việc Mỹ tấn công các mục tiêu tại phía Nam Iran đêm 25/5, coi đó là hành vi vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn và làm tổn hại sâu sắc nỗ lực xây dựng lòng tin giữa hai bên.  

Liên quan tình hình thực địa, các nguồn tin khu vực tối qua cho biết tàu chở dầu nước ngoài nghi bị tập kích tại biển Oman chiều qua là Olympic Life, thuộc sở hữu của tập đoàn vận tải biển Hy Lạp. Phương tiện nghi bị tấn công bằng một vũ khí chưa xác định tại vị trí cách thủ đô Muscat của Oman khoảng 96km. Toàn bộ thủy thủ trên tàu an toàn, nhưng một lượng dầu nhỏ đã tràn ra biển. Tại thời điểm bị tấn công, tàu Olympic Life không chở theo hàng hóa.

Trong một diễn biến đáng chú ý liên quan, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM), tối cùng ngày đã ra thông báo bác bỏ thông tin nói rằng lực lượng này đã khôi phục hoạt động hộ tống các tàu thương mại lưu thông qua eo biển Hormuz.

Thông báo trên mạng xã hội X của CENTCOM khẳng định thông tin về việc CENTCOM khôi phục sáng kiến “Dự án Tự do” là không chính xác. Các lực lượng Mỹ đang không thực hiện bất kỳ hoạt động hộ tống tàu thương mại nào qua eo biển Hormuz.

Trước đó, tờ the Wall Street Journal của Mỹ chiều 26/5 đưa tin hải quân Hoa Kỳ đã hướng dẫn một tàu dầu của Hy Lạp chở theo 2 triệu thùng dầu thô, đi qua tuyến hàng hải chiến lược đang bị Iran phong tỏa.

Mỹ - Iran “lệch pha” về thỏa thuận hạt nhân và eo biển Hormuz

VOV.VN - Những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc một thỏa thuận với Iran gần như đã hoàn tất đang trái ngược với các phát biểu cứng rắn từ phía Tehran. Điều này cho thấy hai bên vẫn có cách tiếp cận khác nhau về triển vọng chấm dứt cuộc xung đột Iran.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: Mỹ Iran CENTCOM eo biển Hormuz Tehran Washington Qatar Pakistan
Iran cáo buộc Mỹ nhiều lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN - Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran ngày 26/5, Iran đã lên tiếng cáo buộc Mỹ nhiều lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các tàu thương mại của Iran.

VOV.VN - Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran ngày 26/5, Iran đã lên tiếng cáo buộc Mỹ nhiều lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các tàu thương mại của Iran.

Yếu tố giúp Iran sinh tồn trước đòn phong tỏa khắc nghiệt của Mỹ ở Hormuz?

VOV.VN - Việc Mỹ phong tỏa quyết liệt eo biển Hormuz đã chặn tới 90% dòng dầu khí xuất khẩu của Iran cũng như chặn các chuyến hàng lương thực và linh kiện công nghiệp thiết yếu tới nước này. Nhưng Biển Caspi được cho là đã cứu nguy cho Iran trong hoàn cảnh khó khăn.

VOV.VN - Việc Mỹ phong tỏa quyết liệt eo biển Hormuz đã chặn tới 90% dòng dầu khí xuất khẩu của Iran cũng như chặn các chuyến hàng lương thực và linh kiện công nghiệp thiết yếu tới nước này. Nhưng Biển Caspi được cho là đã cứu nguy cho Iran trong hoàn cảnh khó khăn.

Nóng thế giới ngày 27/5: Mỹ bất ngờ ra đòn tấn công Iran giữa lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Chủ tịch Quốc hội Iran bất ngờ đến Qatar; Nga cảnh báo tấn công có hệ thống vào Kiev; Vòm nhiệt khổng lồ "thiêu đốt" Tây Âu…

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Chủ tịch Quốc hội Iran bất ngờ đến Qatar; Nga cảnh báo tấn công có hệ thống vào Kiev; Vòm nhiệt khổng lồ "thiêu đốt" Tây Âu…

