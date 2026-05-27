Iran cáo buộc Mỹ nhiều lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Thứ Tư, 06:00, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran ngày 26/5, Iran đã lên tiếng cáo buộc Mỹ nhiều lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các tàu thương mại của Iran.

Bộ Ngoại giao Iran cho rằng Mỹ vẫn tiếp tục những gì họ mô tả là “các hành động bất hợp pháp và phi lý” kể từ sau khi lệnh ngừng bắn được công bố, trong đó có “nhiều hành vi mang tính cướp biển” nhắm vào các tàu thương mại Iran.

Tehran cũng cáo buộc Mỹ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại tỉnh Hormozgan trong suốt 28 giờ qua. Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với biển Arab, nằm dọc theo bờ biển phía nam tỉnh Hormozgan của Iran.

iran cao buoc my nhieu lan vi pham thoa thuan ngung ban hinh anh 1
Cờ Iran. Ảnh minh hoạ: Reuters

Trước đó, hôm 25/5, quân đội Mỹ xác nhận đã tiến hành các cuộc “tấn công mang tính tự vệ” nhằm vào các bệ phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran quanh eo biển Hormuz, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa hai bên vẫn đang được duy trì và các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tiếp tục diễn ra. Thông tin được Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) công bố.

“Các lực lượng Mỹ hôm nay đã thực hiện những cuộc tấn công tự vệ tại miền nam Iran nhằm bảo vệ binh sĩ của chúng tôi trước các mối đe dọa từ phía lực lượng Iran", người phát ngôn CENTCOM Timothy Hawkins nói với CNN khi được hỏi về các vụ nổ được ghi nhận quanh khu vực eo biển Hormuz.

Phía Iran cho rằng các động thái quân sự của Mỹ diễn ra ngay trong lúc tiến trình ngoại giao do Pakistan làm trung gian vẫn đang tiếp tục, và coi đây là thêm một minh chứng cho điều mà Tehran gọi là “sự lừa dối và phản bội” từ Washington.

“Iran sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động gây hấn nào mà không đáp trả và sẽ không ngần ngại bảo vệ các lợi ích của mình", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Nóng thế giới ngày 27/5: Mỹ bất ngờ ra đòn tấn công Iran giữa lệnh ngừng bắn
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Chủ tịch Quốc hội Iran bất ngờ đến Qatar; Nga cảnh báo tấn công có hệ thống vào Kiev; Vòm nhiệt khổng lồ "thiêu đốt" Tây Âu…

Mỹ - Iran tiếp tục căng thẳng, tàu chở dầu phát nổ tại vịnh Oman
VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay tuyên bố sẽ đáp trả không khoan nhượng nếu Mỹ tiếp tục hành vi gây hấn. Cảnh báo được đưa ra chỉ ít giờ sau khi lực lượng Mỹ thông báo đã tập kích một số tàu và trận địa tên lửa của Iran với mục đích tự vệ.

Bài học lịch sử và ý đồ của Mỹ - Israel dùng đặc nhiệm để đoạt urani của Iran
VOV.VN - Hiện nay hòa đàm Mỹ - Iran vẫn đang gặp trở ngại và thỏa thuận ngừng bắn vẫn có nguy cơ bị đổ vỡ. Trong bối cảnh ấy, cả Mỹ và Israel đều nghiêm túc cân nhắc khả năng tiến hành một chiến dịch trên bộ đầy rủi ro để thu giữ kho urani đã làm giàu cao (HEU) của Iran hoặc chí ít bảo đảm an toàn cho kho này.

Mỹ - Iran "lệch pha" về thỏa thuận hạt nhân và eo biển Hormuz
VOV.VN - Những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc một thỏa thuận với Iran gần như đã hoàn tất đang trái ngược với các phát biểu cứng rắn từ phía Tehran. Điều này cho thấy hai bên vẫn có cách tiếp cận khác nhau về triển vọng chấm dứt cuộc xung đột Iran.

Tổng thống Iran ra lệnh khôi phục dịch vụ internet
VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 25/5 đã ra lệnh khôi phục dịch vụ internet tại nước này về mức độ như trước thời điểm nổ ra các cuộc biểu tình toàn quốc hồi tháng 1/2026.

