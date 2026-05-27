Iran cáo buộc Mỹ nhiều lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Bộ Ngoại giao Iran cho rằng Mỹ vẫn tiếp tục những gì họ mô tả là “các hành động bất hợp pháp và phi lý” kể từ sau khi lệnh ngừng bắn được công bố, trong đó có “nhiều hành vi mang tính cướp biển” nhắm vào các tàu thương mại Iran.

Tehran cũng cáo buộc Mỹ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại tỉnh Hormozgan trong suốt 28 giờ qua. Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với biển Arab, nằm dọc theo bờ biển phía nam tỉnh Hormozgan của Iran.

Trước đó, hôm 25/5, quân đội Mỹ xác nhận đã tiến hành các cuộc “tấn công mang tính tự vệ” nhằm vào các bệ phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran quanh eo biển Hormuz, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa hai bên vẫn đang được duy trì và các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tiếp tục diễn ra. Thông tin được Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) công bố.

“Các lực lượng Mỹ hôm nay đã thực hiện những cuộc tấn công tự vệ tại miền nam Iran nhằm bảo vệ binh sĩ của chúng tôi trước các mối đe dọa từ phía lực lượng Iran", người phát ngôn CENTCOM Timothy Hawkins nói với CNN khi được hỏi về các vụ nổ được ghi nhận quanh khu vực eo biển Hormuz.

Phía Iran cho rằng các động thái quân sự của Mỹ diễn ra ngay trong lúc tiến trình ngoại giao do Pakistan làm trung gian vẫn đang tiếp tục, và coi đây là thêm một minh chứng cho điều mà Tehran gọi là “sự lừa dối và phản bội” từ Washington.

“Iran sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động gây hấn nào mà không đáp trả và sẽ không ngần ngại bảo vệ các lợi ích của mình", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh.