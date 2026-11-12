CEO Nvidia Jensen Huang từ chức

Thông báo từ Hội đồng quản trị Nvidia được đưa ra ngày 12/11, sau nhiều ngày xuất hiện những đồn đoán về tương lai của ông Huang.

Nhà sáng lập và là CEO Nvidia tuyên bố từ chức sau bê bối tình cảm (Ảnh: Reuters)

Quyết định từ chức được công bố chỉ vài ngày sau khi Hội đồng quản trị Nvidia cho biết sẽ điều tra khả năng ông Huang trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài. Trước đó, truyền thông đưa tin về mối quan hệ giữa ông với một phụ nữ mà giới chức Mỹ nghi ngờ có liên hệ với tình báo Trung Quốc. Thông tin về việc ông Huang có quan hệ tình cảm với một nữ lãnh đạo cấp dưới cũng được New York Times đăng tải chỉ vài giờ trước thông báo từ chức.

Sự ra đi của Jensen Huang đánh dấu bước ngoặt lớn đối với Nvidia cũng như cá nhân vị CEO từng đóng vai trò trung tâm trong sự bùng nổ của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Nvidia, Hội đồng quản trị đã bắt đầu quá trình tìm kiếm CEO chính thức và sẽ xem xét cả các ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài. Trong thời gian chờ bổ nhiệm người kế nhiệm, bà Colette Kress sẽ điều hành công ty trên cương vị CEO tạm quyền.

Thông tin ông Jensen Huang từ chức lập tức tác động đến thị trường chứng khoán. Cổ phiếu Nvidia giảm mạnh trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa ngày 12/11. Mã NVDA mất khoảng 10%, với đà giảm gia tăng sau khi công ty công bố quyết định của ông Huang.

Tác động của thông tin cũng lan sang thị trường chứng khoán Mỹ. Hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq giảm 1,4%, trong khi hợp đồng tương lai S&P 500 mất 0,7%.