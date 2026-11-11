Nvidia nguy cơ "bốc hơi" hơn 470 tỷ USD vốn hóa chỉ sau 2 phiên

Đà giảm diễn ra giữa những lo ngại về quản trị doanh nghiệp, hoạt động cung ứng chip và hiệu quả đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Những biến động trên thị trường xuất hiện sau khi truyền thông đưa tin về các vấn đề liên quan đến đời tư của Giám đốc điều hành Jensen Huang, cùng những nghi vấn về hoạt động phân phối chip AI. Hội đồng quản trị Nvidia đã tiến hành rà soát độc lập, song cho biết hiện chưa có cơ sở để cho rằng bí mật doanh nghiệp hoặc an ninh quốc gia bị xâm phạm. Ông Huang vẫn tiếp tục giữ chức Giám đốc điều hành trong thời gian rà soát.

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Cổ phiếu Nvidia giảm hơn 6% trong phiên ngày 10/11, sau khi mất 4,3% trong phiên trước đó. Giới phân tích nhận định những thông tin hiện nay chưa đủ để kết luận hoạt động kinh doanh của tập đoàn sẽ chịu thiệt hại thực tế.

Diễn biến này thu hút sự chú ý bởi Nvidia giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng chip AI toàn cầu. Nhiều tập đoàn công nghệ lớn phụ thuộc vào bộ xử lý đồ họa của Nvidia để phát triển hạ tầng AI. Vì vậy, những bất ổn tại doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư trong toàn ngành.

Đợt giảm giá cổ phiếu cũng đặt ra câu hỏi về tính bền vững của làn sóng đầu tư vào AI khi các tập đoàn công nghệ đang chi những khoản vốn lớn cho hạ tầng, nhưng hiệu quả sinh lời dài hạn vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng.