English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nvidia nguy cơ "bốc hơi" hơn 470 tỷ USD vốn hóa chỉ sau 2 phiên

Thứ Tư, 07:35, 11/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cổ phiếu Tập đoàn sản xuất chip Nvidia của Mỹ tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 10/11, khiến doanh nghiệp này đứng trước nguy cơ mất hơn 470 tỷ USD giá trị vốn hóa chỉ trong hai phiên.

Đà giảm diễn ra giữa những lo ngại về quản trị doanh nghiệp, hoạt động cung ứng chip và hiệu quả đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Những biến động trên thị trường xuất hiện sau khi truyền thông đưa tin về các vấn đề liên quan đến đời tư của Giám đốc điều hành Jensen Huang, cùng những nghi vấn về hoạt động phân phối chip AI. Hội đồng quản trị Nvidia đã tiến hành rà soát độc lập, song cho biết hiện chưa có cơ sở để cho rằng bí mật doanh nghiệp hoặc an ninh quốc gia bị xâm phạm. Ông Huang vẫn tiếp tục giữ chức Giám đốc điều hành trong thời gian rà soát.

nvidia nguy co boc hoi hon 470 ty usd von hoa chi sau 2 phien hinh anh 1
Ảnh: Reuters

Cổ phiếu Nvidia giảm hơn 6% trong phiên ngày 10/11, sau khi mất 4,3% trong phiên trước đó. Giới phân tích nhận định những thông tin hiện nay chưa đủ để kết luận hoạt động kinh doanh của tập đoàn sẽ chịu thiệt hại thực tế.

Diễn biến này thu hút sự chú ý bởi Nvidia giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng chip AI toàn cầu. Nhiều tập đoàn công nghệ lớn phụ thuộc vào bộ xử lý đồ họa của Nvidia để phát triển hạ tầng AI. Vì vậy, những bất ổn tại doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư trong toàn ngành.

Đợt giảm giá cổ phiếu cũng đặt ra câu hỏi về tính bền vững của làn sóng đầu tư vào AI khi các tập đoàn công nghệ đang chi những khoản vốn lớn cho hạ tầng, nhưng hiệu quả sinh lời dài hạn vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng.

Thu Hoài/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

FBI điều tra mối quan hệ giữa CEO Nvidia và người bị nghi là gián điệp Trung Quốc
FBI điều tra mối quan hệ giữa CEO Nvidia và người bị nghi là gián điệp Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/11 cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra mối quan hệ giữa Giám đốc điều hành tập đoàn công nghệ Nvidia, ông Jensen Huang, và một phụ nữ bị nghi là gián điệp Trung Quốc.

FBI điều tra mối quan hệ giữa CEO Nvidia và người bị nghi là gián điệp Trung Quốc

FBI điều tra mối quan hệ giữa CEO Nvidia và người bị nghi là gián điệp Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/11 cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra mối quan hệ giữa Giám đốc điều hành tập đoàn công nghệ Nvidia, ông Jensen Huang, và một phụ nữ bị nghi là gián điệp Trung Quốc.

Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc “gián điệp Trung Quốc” trong vụ bê bối của CEO Nvidia
Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc “gián điệp Trung Quốc” trong vụ bê bối của CEO Nvidia

VOV.VN - Trung Quốc ngày 9/11 gọi các cáo buộc CEO Nvidia có quan hệ với điệp viên Trung Quốc là vô căn cứ.

Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc “gián điệp Trung Quốc” trong vụ bê bối của CEO Nvidia

Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc “gián điệp Trung Quốc” trong vụ bê bối của CEO Nvidia

VOV.VN - Trung Quốc ngày 9/11 gọi các cáo buộc CEO Nvidia có quan hệ với điệp viên Trung Quốc là vô căn cứ.

Ngoại trưởng Mỹ từng cảnh báo việc CEO Nvidia bị tiếp cận
Ngoại trưởng Mỹ từng cảnh báo việc CEO Nvidia bị tiếp cận

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã giám sát việc soạn thảo một bản ghi nhớ tuyệt mật cảnh báo các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump về mối quan hệ giữa CEO Nvidia Jensen Huang và một phụ nữ bị nghi là do cơ quan tình báo Trung Quốc tuyển mộ.

Ngoại trưởng Mỹ từng cảnh báo việc CEO Nvidia bị tiếp cận

Ngoại trưởng Mỹ từng cảnh báo việc CEO Nvidia bị tiếp cận

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã giám sát việc soạn thảo một bản ghi nhớ tuyệt mật cảnh báo các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump về mối quan hệ giữa CEO Nvidia Jensen Huang và một phụ nữ bị nghi là do cơ quan tình báo Trung Quốc tuyển mộ.

Ông Trump nói CEO Nvidia “không làm gì sai trái” sau bê bối tình ái
Ông Trump nói CEO Nvidia “không làm gì sai trái” sau bê bối tình ái

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/11 gọi Jensen Huang là một “người tốt” và cho rằng ông nên tiếp tục giữ chức giám đốc điều hành (CEO) của Nvidia, sau khi ông Huang thừa nhận từng có quan hệ tình ái với một người bị nghi là điệp viên Trung Quốc.

Ông Trump nói CEO Nvidia “không làm gì sai trái” sau bê bối tình ái

Ông Trump nói CEO Nvidia “không làm gì sai trái” sau bê bối tình ái

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/11 gọi Jensen Huang là một “người tốt” và cho rằng ông nên tiếp tục giữ chức giám đốc điều hành (CEO) của Nvidia, sau khi ông Huang thừa nhận từng có quan hệ tình ái với một người bị nghi là điệp viên Trung Quốc.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ