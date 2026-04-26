Chấn động tiệc Nhà Trắng: Thế giới lên án vụ nổ súng, cảnh báo bạo lực chính trị

Chủ Nhật, 21:54, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo trên thế giới đã đồng loạt lên án vụ nổ súng tại bữa tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng tối 25/4 (giờ địa phương), gọi đây là hành động “bạo lực chính trị”, đồng thời bày tỏ sự yên tâm khi Tổng thống Donald Trump, các quan chức Mỹ và giới báo chí đều an toàn.

Tổng thống Donald Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump cùng các thành viên nội các đã được sơ tán khỏi phòng khiêu vũ tại khách sạn Washington Hilton sau khi tiếng súng vang lên từ khu vực sảnh.

Các nhân viên mật vụ Mỹ nhanh chóng hành động khi vụ nổ súng xảy ra. Ảnh: Getty

Chánh văn phòng Thủ tướng Anh, ông Darren Jones cho biết, Thủ tướng Keir Starmer đã gửi thông điệp đoàn kết tới Tổng thống Trump sau vụ việc. Phát biểu với Sky News, ông Jones cho biết ông Starmer bày tỏ sự ủng hộ với Mỹ trước “những diễn biến đáng chú ý” này.

Theo ông Jones, khi vụ việc xảy ra chỉ hai ngày trước chuyến thăm Mỹ của Vua Charles và Hoàng hậu Camilla, các bên đang phối hợp chặt chẽ để tăng cường an ninh. Trong bài đăng trên X, Thủ tướng Starmer nêu rõ ông bị sốc trước vụ việc và nhấn mạnh “mọi cuộc tấn công nhằm vào các thể chế dân chủ hoặc tự do báo chí đều phải bị lên án mạnh mẽ nhất”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi vụ việc là “không thể chấp nhận được”, khẳng định bạo lực không có chỗ trong nền dân chủ và bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Trump. Thủ tướng Canada Mark Carney cũng lên án vụ tấn công, cho rằng bạo lực chính trị không có chỗ trong bất kỳ nền dân chủ nào, đồng thời chia sẻ với những người bị ảnh hưởng bởi sự việc.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết bà vui mừng khi Tổng thống Trump và phu nhân an toàn, đồng thời nhấn mạnh bạo lực không bao giờ là giải pháp.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese hoan nghênh phản ứng nhanh của Cơ quan Mật vụ Mỹ và các lực lượng thực thi pháp luật, cho đây là yếu tố giúp bảo đảm an toàn cho những người tham dự.

Đại sứ Anh tại Mỹ Christian Turner, người có mặt tại sự kiện, cảm ơn phản ứng “nhanh chóng và chuyên nghiệp” của Mật vụ Mỹ, đồng thời gửi lời chia sẻ tới viên cảnh sát bị thương. Viên cảnh sát bị trúng đạn khi mặc áo chống đạn đã được xuất viện sáng 26/4. Một nghi phạm hiện đang bị tạm giữ.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Kaja Kallas, nhấn mạnh một sự kiện tôn vinh báo chí “không thể trở thành nơi gieo rắc sợ hãi”, đồng thời chúc viên cảnh sát bị thương mau hồi phục.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng đồng loạt lên án vụ việc, khẳng định bạo lực và thù hận chính trị không có chỗ trong các nền dân chủ.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết ông “vô cùng bàng hoàng” trước vụ xả súng, đồng thời bày tỏ sự an tâm khi Tổng thống Trump, Đệ nhất phu nhân và các khách mời đều an toàn.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: xả súng tại tiệc Nhà Trắng lên án vụ xả súng bạo lực chính trị Tổng thống Trump quan chức Mỹ giới báo chí
Nghi phạm nổ súng tại tiệc Nhà Trắng bị nghi nhắm vào chính quyền ông Trump
Nghi phạm nổ súng tại tiệc báo giới ở Nhà Trắng đối mặt nhiều cáo buộc liên bang

VOV.VN - Công tố viên liên bang tại Washington, bà Jeanine Pirro, cho biết nghi phạm trong vụ nổ súng tại buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng đã bị truy tố với hai tội danh sử dụng súng trong một tội phạm bạo lực và một tội danh hành hung sĩ quan liên bang bằng vũ khí nguy hiểm.

Ông Trump thông tin về vụ nổ súng tại buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 25/4 (giờ địa phương) cho biết nghi phạm trong vụ nổ súng tại buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ở thủ đô Washington đã bị bắt giữ, đồng thời tiết lộ người này được cho là đến từ bang California.

