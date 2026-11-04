Châu Âu chấn động vì làn sóng dọa đánh bom giả

Chỉ riêng trong ngày 3/11, có tới 7 chuyến bay bị đe dọa đánh bom tại châu âu, buộc lực lượng an ninh tại Ba Lan, Italy, Bulgaria và Tây Ban Nha phải đồng loạt kích hoạt quy trình khẩn cấp. Toàn bộ các máy bay đều hạ cánh an toàn và lực lượng chức năng không tìm thấy bất kỳ chất nổ nào.

Hãng hàng không giá rẻ Ryanair chịu ảnh hưởng nặng nề nhất liên quan đến làn sóng đe dọa đánh bom giả tại châu Âu. Ảnh: Reuters.

Làn sóng đe dọa đánh bom giả đã gây xáo trộn nghiêm trọng tại nhiều sân bay lớn. Tại Tây Ban Nha, chuyến bay của Ryanair từ Manchester đến Murcia chở 114 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn phải sơ tán khẩn cấp, khiến sân bay tê liệt suốt hai giờ để đội rà phá bom mìn TEDAX kiểm tra. Ở Italy, hai máy bay khác của Ryanair đến Rome từ Dublin và Lisbon bị đe dọa qua email nặc danh, buộc không quân nước này phải điều tiêm kích áp tải hạ cánh. Tình trạng tương tự diễn ra ở Ba Lan khi một chuyến bay của hãng LOT chở 181 người từ London phải chuyển hướng, còn chuyến bay của hãng SAS từ Copenhagen bị lục soát ngay khi chạm bánh xuống Warsaw.

Tại Bulgaria, Bộ Nội vụ cũng nhận thư điện tử đe dọa nhằm vào các chuyến bay của Wizz Air và Ryanair tới Sofia, buộc toàn bộ phải trải qua quy trình kiểm tra an ninh đặc biệt.

Đây đã là ngày thứ ba liên tiếp xảy ra các vụ việc tương tự. Trước đó, vào Chủ nhật (1/11), một chuyến bay của Austrian Airlines từ Tel Aviv đi Vienna đã phải chuyển hướng sang Bulgaria. Sang ngày thứ Hai (2/11), chuyến bay của Wizz Air từ Luton đi Sofia cũng phải hạ cánh khẩn cấp xuống Budapest dưới sự hộ tống của hai tiêm kích Gripen thuộc Không quân Hungary.

Phương thức chung của thủ phạm là gửi các email nặc danh thông báo có bom. Dù giới chức châu Âu và Anh đánh giá các cảnh báo này có độ tin cậy thấp, quy trình an toàn hàng không bắt buộc mọi lực lượng phải kích hoạt mức báo động cao nhất. Sự việc đã gây ra tình trạng chậm chuyến hàng loạt và tâm lý hoang mang tột độ cho hành khách. Nhiều chuyên gia an ninh nhận định việc điều phối các vụ đe dọa giả một cách có tổ chức trên diện rộng có thể nằm trong chiến lược chiến tranh hỗn hợp, nhằm làm suy yếu và gây rối loạn ngành hàng không dân dụng trên toàn lục địa già.