English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bị đe dọa đánh bom, máy bay từ Israel buộc phải chuyển hướng khẩn cấp

Thứ Hai, 10:19, 19/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một chuyến bay của hãng hàng không Austrian Airlines khởi hành từ Tel Aviv (Israel) với 57 người trên khoang đã phải chuyển hướng đến thủ đô Sofia (Bulgaria) vào tối 18/10 sau khi xuất hiện lời đe dọa đánh bom nhắm vào máy bay. Thông tin này được một phát ngôn viên của hãng xác nhận với Reuters.

Austrian Airlines cho biết lời đe dọa nhắm vào chuyến bay số hiệu OS82 từ Tel Aviv (Israel) đi Vienna (Áo), buộc máy bay phải hạ cánh xuống Sofia (Bulgaria). Hãng cho biết chuyến bay đã hạ cánh an toàn vào lúc 20h42 giờ mùa hè Trung Âu (CEST) (tức 18h42 giờ GMT).

 

Chiếc Airbus A320 hiện đang được kiểm tra. Sau khi quá trình này hoàn tất, các hành khách sẽ được sắp xếp lên một chuyến bay khác. Trên máy bay có 51 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn.

Dữ liệu từ hệ thống theo dõi hàng không Flightradar24 cho thấy, chuyến bay này vốn có lộ trình đến Vienna nhưng đã phải chuyển hướng sang Sofia.

Trước đó, Sky News dẫn lời Bộ Giao thông vận tải Bulgaria cho biết máy bay đã hạ cánh sau khi nhận được “tín hiệu đe dọa đánh bom”.

Theo báo cáo, Bộ này cho biết: “Trong suốt hành trình bay, tại khu vực biên giới với Romania, phi hành đoàn đã báo cáo về một tín hiệu đe dọa đánh bom và quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống Sofia”.

Báo cáo cũng cho biết thêm, một máy bay chiến đấu của không quân đã hộ tống chiếc máy bay này cho đến khi hạ cánh xuống Sofia, sau đó các hành khách đã được đưa rời khỏi máy bay.

Bộ Giao thông vận tải Bulgaria hiện chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận từ Reuters.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: Reuters
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Israel coi sự cố máy bay Flydubai là mưu đồ khủng bố kiểu 11/9
Israel coi sự cố máy bay Flydubai là mưu đồ khủng bố kiểu 11/9

VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu cho rằng cơ trưởng người Ấn Độ đã giúp ngăn chặn thảm họa hàng không kiểu tấn công khủng bố 11/9 khi bị cơ phó tấn công và toan tính lái máy bay lao thẳng xuống mặt đất cùng gần 200 hành khách, đa phần mang quốc tịch Israel.

Israel coi sự cố máy bay Flydubai là mưu đồ khủng bố kiểu 11/9

Israel coi sự cố máy bay Flydubai là mưu đồ khủng bố kiểu 11/9

VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu cho rằng cơ trưởng người Ấn Độ đã giúp ngăn chặn thảm họa hàng không kiểu tấn công khủng bố 11/9 khi bị cơ phó tấn công và toan tính lái máy bay lao thẳng xuống mặt đất cùng gần 200 hành khách, đa phần mang quốc tịch Israel.

Sự hoảng loạn trong máy bay Flydubai suýt rơi do hành vi bất thường của cơ phó
Sự hoảng loạn trong máy bay Flydubai suýt rơi do hành vi bất thường của cơ phó

VOV.VN - Một chuyến bay bình thường bỗng trở thành ác mộng khi xảy ra xô xát dữ dội trong buồng lái và máy bay rớt khoảng 5.000 m chỉ trong hai phút. Trong không khí hoảng loạn, các hành khách đã khống chế kẻ tấn công cầm dao, kịp ngăn máy bay khỏi lao xuống mặt đất.

Sự hoảng loạn trong máy bay Flydubai suýt rơi do hành vi bất thường của cơ phó

Sự hoảng loạn trong máy bay Flydubai suýt rơi do hành vi bất thường của cơ phó

VOV.VN - Một chuyến bay bình thường bỗng trở thành ác mộng khi xảy ra xô xát dữ dội trong buồng lái và máy bay rớt khoảng 5.000 m chỉ trong hai phút. Trong không khí hoảng loạn, các hành khách đã khống chế kẻ tấn công cầm dao, kịp ngăn máy bay khỏi lao xuống mặt đất.

Hành khách Israel chiến đấu với cơ phó để ngăn hành vi lao máy bay Flydubai xuống đất
Hành khách Israel chiến đấu với cơ phó để ngăn hành vi lao máy bay Flydubai xuống đất

VOV.VN - Israel cho biết hành khách đã ngăn chặn âm mưu làm rơi máy bay trong chuyến bay chở 174 người từ Dubai đến Tel Aviv, sau khi cơ phó đâm cơ trưởng. Cuộc giằng co diễn ra ngay trong buồng lái.

Hành khách Israel chiến đấu với cơ phó để ngăn hành vi lao máy bay Flydubai xuống đất

Hành khách Israel chiến đấu với cơ phó để ngăn hành vi lao máy bay Flydubai xuống đất

VOV.VN - Israel cho biết hành khách đã ngăn chặn âm mưu làm rơi máy bay trong chuyến bay chở 174 người từ Dubai đến Tel Aviv, sau khi cơ phó đâm cơ trưởng. Cuộc giằng co diễn ra ngay trong buồng lái.

Lý do Israel ít tập trận với Ấn Độ dù là đồng minh hàng đầu
Lý do Israel ít tập trận với Ấn Độ dù là đồng minh hàng đầu

VOV.VN - Israel và Ấn Độ là đồng minh và đối tác chiến lược của nhau trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, Israel đã không tham gia tập trận quân sự năm nay với Ấn Độ. Có một mối quan hệ âm thầm đặc biệt giữa 2 quốc gia này.

Lý do Israel ít tập trận với Ấn Độ dù là đồng minh hàng đầu

Lý do Israel ít tập trận với Ấn Độ dù là đồng minh hàng đầu

VOV.VN - Israel và Ấn Độ là đồng minh và đối tác chiến lược của nhau trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, Israel đã không tham gia tập trận quân sự năm nay với Ấn Độ. Có một mối quan hệ âm thầm đặc biệt giữa 2 quốc gia này.

Al-Monitor: Israel sẵn sàng tấn công cơ sở hạt nhân Iran nếu căng thẳng gia tăng
Al-Monitor: Israel sẵn sàng tấn công cơ sở hạt nhân Iran nếu căng thẳng gia tăng

VOV.VN - Quân đội Israel có kế hoạch tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran nếu Tehran khai hỏa vào Israel trước; thông tin này được trang Al-Monitor đăng tải, dẫn lời các nguồn tin trong giới lãnh đạo Israel.

Al-Monitor: Israel sẵn sàng tấn công cơ sở hạt nhân Iran nếu căng thẳng gia tăng

Al-Monitor: Israel sẵn sàng tấn công cơ sở hạt nhân Iran nếu căng thẳng gia tăng

VOV.VN - Quân đội Israel có kế hoạch tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran nếu Tehran khai hỏa vào Israel trước; thông tin này được trang Al-Monitor đăng tải, dẫn lời các nguồn tin trong giới lãnh đạo Israel.

Mỹ cô lập kinh tế Iran dữ dội hơn, Saudi Arabia trả đũa Houthi vụ phi công tử vong
Mỹ cô lập kinh tế Iran dữ dội hơn, Saudi Arabia trả đũa Houthi vụ phi công tử vong

VOV.VN - Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran đến ít nhất sau bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, Washington vẫn tăng cường siết chặt kinh tế Iran về mọi mặt. Trong khi đó, liên quân do Saudi Arabia tuyên bố sẽ trả đũa Houthi cho vụ công dân Saudi Arabia bao gồm phi công tử vong.

Mỹ cô lập kinh tế Iran dữ dội hơn, Saudi Arabia trả đũa Houthi vụ phi công tử vong

Mỹ cô lập kinh tế Iran dữ dội hơn, Saudi Arabia trả đũa Houthi vụ phi công tử vong

VOV.VN - Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran đến ít nhất sau bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, Washington vẫn tăng cường siết chặt kinh tế Iran về mọi mặt. Trong khi đó, liên quân do Saudi Arabia tuyên bố sẽ trả đũa Houthi cho vụ công dân Saudi Arabia bao gồm phi công tử vong.

Ông Trump công khai ủng hộ Thủ tướng Netanyahu tái đắc cử tại Israel
Ông Trump công khai ủng hộ Thủ tướng Netanyahu tái đắc cử tại Israel

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/10 chính thức tuyên bố ủng hộ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tái đắc cử trong cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra ngày 27/10 tới. Đây là lần đầu tiên, ông Trump đưa ra cam kết công khai ủng hộ nhà lãnh đạo Israel.

Ông Trump công khai ủng hộ Thủ tướng Netanyahu tái đắc cử tại Israel

Ông Trump công khai ủng hộ Thủ tướng Netanyahu tái đắc cử tại Israel

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/10 chính thức tuyên bố ủng hộ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tái đắc cử trong cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra ngày 27/10 tới. Đây là lần đầu tiên, ông Trump đưa ra cam kết công khai ủng hộ nhà lãnh đạo Israel.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ