Bị đe dọa đánh bom, máy bay từ Israel buộc phải chuyển hướng khẩn cấp

Austrian Airlines cho biết lời đe dọa nhắm vào chuyến bay số hiệu OS82 từ Tel Aviv (Israel) đi Vienna (Áo), buộc máy bay phải hạ cánh xuống Sofia (Bulgaria). Hãng cho biết chuyến bay đã hạ cánh an toàn vào lúc 20h42 giờ mùa hè Trung Âu (CEST) (tức 18h42 giờ GMT).

Chiếc Airbus A320 hiện đang được kiểm tra. Sau khi quá trình này hoàn tất, các hành khách sẽ được sắp xếp lên một chuyến bay khác. Trên máy bay có 51 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn.

Dữ liệu từ hệ thống theo dõi hàng không Flightradar24 cho thấy, chuyến bay này vốn có lộ trình đến Vienna nhưng đã phải chuyển hướng sang Sofia.

Trước đó, Sky News dẫn lời Bộ Giao thông vận tải Bulgaria cho biết máy bay đã hạ cánh sau khi nhận được “tín hiệu đe dọa đánh bom”.

Theo báo cáo, Bộ này cho biết: “Trong suốt hành trình bay, tại khu vực biên giới với Romania, phi hành đoàn đã báo cáo về một tín hiệu đe dọa đánh bom và quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống Sofia”.

Báo cáo cũng cho biết thêm, một máy bay chiến đấu của không quân đã hộ tống chiếc máy bay này cho đến khi hạ cánh xuống Sofia, sau đó các hành khách đã được đưa rời khỏi máy bay.

Bộ Giao thông vận tải Bulgaria hiện chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận từ Reuters.