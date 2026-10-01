Israel coi sự cố máy bay Flydubai là mưu đồ khủng bố kiểu 11/9

Tel Aviv xem sự cố là âm mưu khủng bố

Liên quan sự cố máy bay hãng Flydubai, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với CNN rằng viên phi công Ấn Độ chống trả “đã ngăn chặn được một thảm họa 11/9” nữa.

Thủ tướng Netanyahu ca ngợi cơ trưởng người Ấn Độ Machchhar là một “anh hùng thực sự”, nói rằng anh đã thể hiện “lòng dũng cảm phi thường” và cứu sống 174 người trên máy bay.

“Mặc dù bị đâm và bị thương nặng, anh ấy đã chống trả, kháng cự, mở cửa buồng lái và giúp hành khách cùng phi hành đoàn khống chế kẻ tấn công - ngăn chặn một thảm họa trên không kinh hoàng”, ông Netanyahu viết trên X.

Thủ tướng Israel Netanyahu. Ảnh: i24news.

Ông Netanyahu cho biết hôm 30/9 ông đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump “về hành động anh hùng tuyệt vời này, hành động đã cứu vãn một thảm họa không chỉ là thảm họa đối với Israel, mà còn có thể ảnh hưởng đến ngành hàng không toàn cầu”.

“Điều phân biệt vụ việc này với các vụ tấn công bi thảm khác là lần này, những người tốt đã chiến thắng”, ông Netanyahu nói.

Thủ tướng Netanyahu cho biết, Israel không nhận được bất kỳ cảnh báo hay thông tin tình báo nào về vụ việc ngày 30/9 và một cuộc điều tra đang được tiến hành. “Tôi đã nói chuyện lại với Tổng thống bin Zahed của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, và ông ấy ngay lập tức đồng ý rằng chúng tôi nên tham gia cuộc điều tra. Và chúng ta sẽ tìm ra sự thật”.

Israel gọi sự cố hàng không này là một vụ tấn công khủng bố có chủ đích, nhưng chưa công khai chi tiết về động cơ của kẻ tấn công.

Hành khách sợ bị bắt làm con tin, nghi ngờ cả phi hành đoàn

“Chúng tôi không biết phải tin tưởng ai”, một hành khách của chuyến bay Flydubai gặp sự cố cho biết.

Hành khách Assaf Rajuan nói rằng ngay cả sau khi kẻ tấn công trên chuyến bay Flydubai đến Israel bị khống chế, hành khách vẫn vô cùng sợ hãi, không biết phải tin tưởng ai và lo sợ bị bắt làm con tin.

“Chúng tôi thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ các tiếp viên hàng không - chúng tôi chẳng biết gì cả”, Rajuan nói với CNN, nhấn mạnh rằng hành khách không biết họ đang ở đâu hoặc máy bay sẽ hạ cánh ở đâu. Anh giải thích rằng hành khách luôn theo dõi sát sao các thành viên phi hành đoàn và “vô cùng sợ hãi trước nguy cơ bị bắt làm con tin”.

“Tôi đã rất sợ hãi cho tính mạng của mình và gia đình”, anh nói.

Chuyến bay đã được chuyển hướng đến Saudi Arabia, từ đó hành khách được chuyển sang một chuyến bay khác đến Israel.

Hành khách Israel được chào đón tại sân bay Ben Gurion (Tel Aviv) sau khi rời khỏi máy bay Flydubai. Ảnh: AP.

Rung lắc kinh hoàng, khoang máy bay tăm tối

Hành khách Adam Polo, người có mặt trên chuyến bay của Flydubai cùng vợ và hai con nhỏ, nhớ lại nỗi kinh hoàng khi máy bay đột ngột lao xuống trong vụ tấn công ở buồng lái. Ban đầu, sự gián đoạn đó có cảm giác “giống như một luồng khí bình thường”, anh nói với CNN. “Nhưng sau một giây, bạn cảm thấy rằng sự giảm độ cao và gia tốc của cú rơi không phải là bình thường”.

“Điện, toàn bộ hệ thống đa phương tiện và điều hòa không khí trên máy bay đều ngừng hoạt động. Những người đang đứng trên lối đi hoặc chỉ đi vệ sinh, họ đều ngã, bất cứ ai không ngồi đều ngã. Vì vậy, nó giống như chuyến tàu lượn siêu tốc điên rồ nhất mà bạn từng trải nghiệm, nhưng được nhân lên gấp nghìn lần”, anh nói thêm.

Sự cố khiến máy bay rơi 5.000 m trong vòng chưa đầy hai phút. Hành khách mô tả sự hỗn loạn trong khoang máy bay, các gia đình la hét và những đợt nhiễu động liên tục, sau đó là một khoảng thời gian ổn định, trước khi lại có thêm nhiễu động. Polo nói rằng rõ ràng “có điều gì đó thực sự không ổn đang xảy ra ở đây”.

Sự hoảng loạn trong máy bay Flydubai suýt rơi do hành vi bất thường của cơ phó VOV.VN - Một chuyến bay bình thường bỗng trở thành ác mộng khi xảy ra xô xát dữ dội trong buồng lái và máy bay rớt khoảng 5.000 m chỉ trong hai phút. Trong không khí hoảng loạn, các hành khách đã khống chế kẻ tấn công cầm dao, kịp ngăn máy bay khỏi lao xuống mặt đất.

Hila Gaier đang trên chuyến bay Flydubai cùng các con gái và bạn đời của mình khi điều mà bà mô tả là một “cơn ác mộng” đã xảy ra.

Bà Gaier kể về “sự hỗn loạn hoàn toàn” khi máy bay liên tục lao xuống và mặt nạ dưỡng khí không rơi xuống. Bà nói với đài phát thanh công cộng Kan 11 của Israel rằng khi con gái bà đang đứng dậy đi vệ sinh, máy bay gặp phải hiện tượng mà bà cho là “rung lắc kinh hoàng”.

Chiếc máy bay chở các gia đình có trẻ em, vang vọng những tiếng “la hét kinh hoàng”, bà nói với Kan.

“Các con gái tôi ôm chầm lấy tôi, và chúng tôi chỉ đơn giản nói lời ly biệt với nhau”, bà nói. “Tôi nói với chúng, ‘Những cô con gái yêu quý của mẹ, mẹ yêu các con’. Bạn đời của tôi nhìn tôi và nói, ‘Anh yêu em’. Chúng tôi chỉ đơn giản là đang đối mặt với cái chết”.

Các ngăn chứa hành lý phía trên mở ra, điện bị mất, và hệ thống liên lạc cùng màn hình đều ngừng hoạt động, bà Gaier cho biết. “Bạn không biết chuyện gì đang xảy ra, và nó cứ tiếp diễn mãi”, bà nói. “Đó là một cơn ác mộng hoàn toàn.”

Một hành khách khác, Miriam Ohayon, cũng lo sợ điều tồi tệ nhất khi sự hỗn loạn diễn ra.

“Trong vài phút, máy bay hoàn toàn mất kiểm soát”, bà nói với i24 News của Israel qua điện thoại từ Saudi Arabia, nơi chiếc máy bay đến Israel đã phải chuyển hướng. “Chúng tôi cảm thấy rằng đây là kết thúc, rằng chúng tôi sắp rơi… Tôi nói, ‘Tôi không thể chết. Tôi đã mất anh trai. Tôi không thể lại mất tiếp mẹ mình”.

Ohayon cho biết cô nghe thấy tiếng la hét và nhìn thấy “một lượng máu rất lớn” khi cửa buồng lái mở ra.

Hành khách Israel chiến đấu với cơ phó để ngăn hành vi lao máy bay Flydubai xuống đất VOV.VN - Israel cho biết hành khách đã ngăn chặn âm mưu làm rơi máy bay trong chuyến bay chở 174 người từ Dubai đến Tel Aviv, sau khi cơ phó đâm cơ trưởng. Cuộc giằng co diễn ra ngay trong buồng lái.

Phi công Ấn Độ được ca ngợi như anh hùng ở quê nhà

Cơ trưởng Smit Machchhar, phi công người Ấn Độ bị đâm khi giúp ngăn chặn vụ cướp máy bay Flydubai, đang được ca ngợi như một anh hùng ở quê nhà.

“Cơ trưởng Smit Machchhar là một Anh hùng”, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên mạng xã hội X. “Trước nguy hiểm tột cùng và bất chấp bị thương nặng, anh ấy đã thể hiện lòng dũng cảm phi thường và quyết tâm không lay chuyển để bảo vệ tính mạng của người khác. Ấn Độ tự hào về Cơ trưởng Machchhar”.

Các hãng truyền thông hàng đầu của Ấn Độ cũng ca ngợi lòng dũng cảm của anh. “Phi công đến từ Mumbai, đã tỏ rõ là một anh hùng”, tờ Times of India viết.

Một người dẫn chương trình của CNN News-18 nói trong chương trình giờ vàng của mình: “Thưa quý vị, nếu 166 người Israel trở về nhà tối nay mà không hề hấn gì, tất cả là nhờ lòng can đảm của một người Ấn Độ duy nhất, Cơ trưởng Smit Machchhar”.

Nhiều người Ấn Độ cũng đã lên mạng xã hội để bày tỏ niềm tự hào của mình.