Châu Âu đối mặt với giá vũ khí và trang thiết bị quân sự tăng cao

Thứ Hai, 06:27, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur mới đây cho biết, trong hai năm gần đây, các quốc gia châu Âu đang phải đối mặt với chi phí sản phẩm quốc phòng ngày càng tăng cao do chi tiêu quốc phòng của các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng lên.

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cho biết, chi phí các sản phẩm quốc phòng tại châu Âu đã tăng hơn 50%, thậm chí lên tới 60% ở một số mặt hàng. Thực trạng này xuất phát từ việc các quốc gia châu Âu đẩy mạnh mua sắm để bổ sung kho vũ khí và hỗ trợ Ukraine, dẫn đến nhu cầu đối với các sản phẩm quốc phòng tăng mạnh, khiến thị trường không kịp đáp ứng.

Ảnh minh hoạ (Theo Reuters)

Theo ông Pevkur, sự tăng giá đột ngột này ảnh hưởng nghiêm trọng đến các kế hoạch chi tiêu quốc phòng của NATO, nhất là trong bối cảnh châu Âu phải gánh vác phần lớn trách nhiệm viện trợ tài chính, vũ khí cho Ukraine khi Mỹ bắt đầu chuyển trọng tâm sang các khu vực khác.

Ông Pevkur nhận định, việc giá vũ khí tăng cao không chỉ làm giảm hiệu quả của hoạt động chi tiêu quốc phòng, mà còn đe dọa khả năng răn đe tập thể của NATO. Nếu không hành động quyết liệt, châu Âu có nguy cơ rơi vào tình trạng sức mạnh quân sự thực tế không tương xứng với mức tăng của ngân sách quốc phòng. Bộ trưởng Pevkur kêu gọi các đồng minh cần duy trì chi tiêu quốc phòng ở mức cao trong một thời gian dài và cải thiện khả năng phòng thủ.

Theo giới phân tích, việc duy trì chi tiêu quốc phòng cao, cải thiện khả năng sẵn sàng quân sự và thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng nội khối là các yếu tố then chốt để nâng cao khả năng phòng thủ và răn đe của NATO trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực diễn biến phức tạp.

Châu Âu đàm phán với Iran về eo biển Hormuz

VOV.VN - Truyền thông Iran hôm nay (16/5) khẳng định, các nước châu Âu đã bắt đầu đàm phán với Tehran về vấn đề lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới bị Iran phong tỏa từ gần 3 tháng qua.

Như Hoa/VOV-Praha
Tag: NATO chi tiêu quốc phòng Ukraine giá vũ khí tăng viện trợ quân sự châu Âu Hanno Pevkur công nghiệp quốc phòng năng lực răn đe an ninh khu vực
Ngoại trưởng Rubio: Ukraine hiện sở hữu lực lượng quân sự mạnh nhất châu Âu
Ngoại trưởng Rubio: Ukraine hiện sở hữu lực lượng quân sự mạnh nhất châu Âu

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định quân đội Ukraine hiện là lực lượng “mạnh nhất và hùng hậu nhất châu Âu”, nhờ kinh nghiệm thực chiến, hỗ trợ quân sự từ phương Tây cùng tốc độ đổi mới nhanh trong lĩnh vực công nghệ quân sự.

Ukraine muốn châu Âu làm trung gian thỏa thuận “ngừng bắn sân bay” với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết châu Âu có thể đóng vai trò lớn hơn trong tiến trình hòa bình Nga - Ukraine bằng cách thúc đẩy một “lệnh ngừng bắn sân bay”, theo đó hai bên đồng ý ngừng tấn công các sân bay của nhau.

Toàn cảnh quốc tế sáng 11/5: Châu Âu sơ tán công dân khỏi tàu bùng phát hantavirus

VOV.VN - Đức, Pháp, Bỉ, Ireland và Hà Lan sẽ điều máy bay tới Tây Ban Nha để sơ tán công dân mắc kẹt trên tàu du lịch đang hướng tới đảo Tenerife sau khi con tàu này ghi nhận ổ dịch hantavirus khiến nhiều người thương vong.

