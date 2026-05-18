Châu Âu đối mặt với giá vũ khí và trang thiết bị quân sự tăng cao

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cho biết, chi phí các sản phẩm quốc phòng tại châu Âu đã tăng hơn 50%, thậm chí lên tới 60% ở một số mặt hàng. Thực trạng này xuất phát từ việc các quốc gia châu Âu đẩy mạnh mua sắm để bổ sung kho vũ khí và hỗ trợ Ukraine, dẫn đến nhu cầu đối với các sản phẩm quốc phòng tăng mạnh, khiến thị trường không kịp đáp ứng.

Ảnh minh hoạ (Theo Reuters)

Theo ông Pevkur, sự tăng giá đột ngột này ảnh hưởng nghiêm trọng đến các kế hoạch chi tiêu quốc phòng của NATO, nhất là trong bối cảnh châu Âu phải gánh vác phần lớn trách nhiệm viện trợ tài chính, vũ khí cho Ukraine khi Mỹ bắt đầu chuyển trọng tâm sang các khu vực khác.

Ông Pevkur nhận định, việc giá vũ khí tăng cao không chỉ làm giảm hiệu quả của hoạt động chi tiêu quốc phòng, mà còn đe dọa khả năng răn đe tập thể của NATO. Nếu không hành động quyết liệt, châu Âu có nguy cơ rơi vào tình trạng sức mạnh quân sự thực tế không tương xứng với mức tăng của ngân sách quốc phòng. Bộ trưởng Pevkur kêu gọi các đồng minh cần duy trì chi tiêu quốc phòng ở mức cao trong một thời gian dài và cải thiện khả năng phòng thủ.

Theo giới phân tích, việc duy trì chi tiêu quốc phòng cao, cải thiện khả năng sẵn sàng quân sự và thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng nội khối là các yếu tố then chốt để nâng cao khả năng phòng thủ và răn đe của NATO trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực diễn biến phức tạp.