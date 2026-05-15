Ngoại trưởng Rubio: Ukraine hiện sở hữu lực lượng quân sự mạnh nhất châu Âu

Thứ Sáu, 11:54, 15/05/2026
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định quân đội Ukraine hiện là lực lượng “mạnh nhất và hùng hậu nhất châu Âu”, nhờ kinh nghiệm thực chiến, hỗ trợ quân sự từ phương Tây cùng tốc độ đổi mới nhanh trong lĩnh vực công nghệ quân sự.

Trả lời phỏng vấn Fox News, ông Rubio cho rằng hơn 4 năm xung đột với Nga đã buộc Ukraine phải thích nghi mạnh mẽ trên chiến trường.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc chiến này đã khiến Ukraine phát triển các chiến thuật, phương thức tác chiến, trang thiết bị và công nghệ mới, tạo nên một kiểu chiến tranh bất đối xứng mang tính lai ghép”, ông Rubio nói.

ngoai truong rubio ukraine hien so huu luc luong quan su manh nhat chau Au hinh anh 1
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters

Theo Ngoại trưởng Mỹ, các lĩnh vực như máy bay không người lái, robot quân sự và những hệ thống tác chiến thế hệ mới đang giúp Kiev tạo ra lợi thế đáng kể dù phải đối đầu với đối thủ có quy mô lớn hơn nhiều.

Ông Rubio nhấn mạnh quân đội Ukraine hiện sở hữu năng lực tác chiến vượt trội tại châu Âu.

“Lực lượng vũ trang Ukraine hiện là quân đội mạnh nhất và hùng hậu nhất toàn châu Âu. Điều đó đến từ sự hỗ trợ mà họ nhận được, nhưng cũng nhờ kinh nghiệm chiến trường mà họ tích lũy được”, ông nói.

Nhà ngoại giao Mỹ cũng cho rằng Nga đang chịu tổn thất lớn hơn nhiều so với Ukraine. Mô tả xung đột Nga - Ukraine là một “cuộc chiến tồi tệ”, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng cả hai bên đều đang phải trả giá đắt về cả kinh tế lẫn con người.

“Tổng thống Donald Trump muốn cuộc chiến này kết thúc càng sớm càng tốt. Ông ấy cho rằng đây là cuộc chiến điên rồ và điều đó là đúng. Rất nhiều người đang thiệt mạng ở cả hai phía”, ông Rubio nhấn mạnh.

Theo ông, Ukraine có thể mất hàng chục năm để tái thiết đất nước, trong khi nền kinh tế Nga cũng chịu tổn thất nghiêm trọng.

Ngoại trưởng Rubio đồng thời khẳng định Washington vẫn sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải nhằm thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

“Tôi nghĩ Mỹ là quốc gia duy nhất có thể làm điều đó. Cả hai bên đều nói với chúng tôi như vậy. Cuối cùng, Tổng thống Trump muốn chiến sự chấm dứt và nếu chúng tôi có thể giúp đạt được điều đó, chúng tôi sẽ làm”, ông Rubio nói.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio Ukraine năng lực quân sự Ukraine xung đột Nga Ukraine
Tin liên quan

Ông Zelensky chỉ đạo quân đội Ukraine chuẩn bị đáp trả cuộc tập kích của Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14/5 cho biết ông đã chỉ thị quân đội và các cơ quan đặc nhiệm chuẩn bị “những phương án đáp trả có thể” sau đợt tập kích quy mô lớn của Nga nhằm vào thủ đô Kiev.

Xung đột Nga-Ukraine: Thế bế tắc kéo dài trên chiến trường
Xung đột Nga-Ukraine: Thế bế tắc kéo dài trên chiến trường

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine đang rơi vào thế bế tắc nguy hiểm khi cả hai đều đối mặt với những giới hạn ngày càng rõ rệt. Moscow chưa thể tạo ra bước đột phá mang tính quyết định dù duy trì áp lực tấn công liên tục, còn Kiev cũng chịu sức ép lớn về nhân lực và khả năng duy trì phòng thủ.

Hạ viện Mỹ đủ chữ ký buộc bỏ phiếu về viện trợ Ukraine và trừng phạt Nga
Hạ viện Mỹ đủ chữ ký buộc bỏ phiếu về viện trợ Ukraine và trừng phạt Nga

VOV.VN - Một kiến nghị tại Hạ viện Mỹ nhằm buộc tổ chức bỏ phiếu về gói viện trợ mới cho Ukraine và áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga đã đạt đủ số chữ ký cần thiết, phản ánh sức ép ngày càng lớn đối với lãnh đạo đảng Cộng hòa trong bối cảnh chiến sự chưa có lối thoát.

Bê bối tham nhũng tiếp tục là “hòn đá tảng” trong nỗ lực gia nhập EU của Ukraine
Bê bối tham nhũng tiếp tục là “hòn đá tảng” trong nỗ lực gia nhập EU của Ukraine

VOV.VN - Nỗ lực thúc đẩy tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine đang đứng trước thách thức mới khi các cuộc điều tra tham nhũng tiếp tục diễn ra tại Kiev, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn mà khối đặt ra đối với một quốc gia thành viên.

Lập trường của Tổng thống Putin khi tuyên bố xung đột Ukraine sắp chấm dứt
Lập trường của Tổng thống Putin khi tuyên bố xung đột Ukraine sắp chấm dứt

VOV.VN - Giới truyền thông hiện đang có nhiều đồn đoán xung quanh bình luận gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng xung đột vũ trang Nga - Ukraine sắp bước vào hồi kết thúc.

