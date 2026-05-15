Ngoại trưởng Rubio: Ukraine hiện sở hữu lực lượng quân sự mạnh nhất châu Âu

Trả lời phỏng vấn Fox News, ông Rubio cho rằng hơn 4 năm xung đột với Nga đã buộc Ukraine phải thích nghi mạnh mẽ trên chiến trường.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc chiến này đã khiến Ukraine phát triển các chiến thuật, phương thức tác chiến, trang thiết bị và công nghệ mới, tạo nên một kiểu chiến tranh bất đối xứng mang tính lai ghép”, ông Rubio nói.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters

Theo Ngoại trưởng Mỹ, các lĩnh vực như máy bay không người lái, robot quân sự và những hệ thống tác chiến thế hệ mới đang giúp Kiev tạo ra lợi thế đáng kể dù phải đối đầu với đối thủ có quy mô lớn hơn nhiều.

Ông Rubio nhấn mạnh quân đội Ukraine hiện sở hữu năng lực tác chiến vượt trội tại châu Âu.

“Lực lượng vũ trang Ukraine hiện là quân đội mạnh nhất và hùng hậu nhất toàn châu Âu. Điều đó đến từ sự hỗ trợ mà họ nhận được, nhưng cũng nhờ kinh nghiệm chiến trường mà họ tích lũy được”, ông nói.

Nhà ngoại giao Mỹ cũng cho rằng Nga đang chịu tổn thất lớn hơn nhiều so với Ukraine. Mô tả xung đột Nga - Ukraine là một “cuộc chiến tồi tệ”, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng cả hai bên đều đang phải trả giá đắt về cả kinh tế lẫn con người.

“Tổng thống Donald Trump muốn cuộc chiến này kết thúc càng sớm càng tốt. Ông ấy cho rằng đây là cuộc chiến điên rồ và điều đó là đúng. Rất nhiều người đang thiệt mạng ở cả hai phía”, ông Rubio nhấn mạnh.

Theo ông, Ukraine có thể mất hàng chục năm để tái thiết đất nước, trong khi nền kinh tế Nga cũng chịu tổn thất nghiêm trọng.

Ngoại trưởng Rubio đồng thời khẳng định Washington vẫn sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải nhằm thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

“Tôi nghĩ Mỹ là quốc gia duy nhất có thể làm điều đó. Cả hai bên đều nói với chúng tôi như vậy. Cuối cùng, Tổng thống Trump muốn chiến sự chấm dứt và nếu chúng tôi có thể giúp đạt được điều đó, chúng tôi sẽ làm”, ông Rubio nói.