Châu Âu, Hàn Quốc chạy đua bảo đảm năng lượng giữa khủng hoảng Trung Đông

Gián đoạn nguồn cung năng lượng từ vùng Vịnh đến châu Âu

Trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang gây gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung năng lượng toàn cầu, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã thực hiện chuyến công du khẩn tới các nước vùng Vịnh nhằm củng cố quan hệ đối tác và tìm kiếm giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng. Động thái này phản ánh nỗ lực của châu Âu trong việc ứng phó với nguy cơ khủng hoảng năng lượng và áp lực lạm phát gia tăng.

Tàu thương mại ở Oman. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni vừa có chuyến thăm các đối tác vùng Vịnh gồm Saudi Arabia, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Liên minh châu Âu tới Saudi Arabia kể từ khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bùng phát hồi tháng 2. Chuyến đi này được đánh giá là bước đi quan trọng của Italy trong việc củng cố quan hệ với các đối tác năng lượng chủ chốt. Trước khi xung đột nổ ra, khoảng 10% nhu cầu khí đốt của nước này được đáp ứng từ khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar, trong khi dầu mỏ từ Trung Đông chiếm khoảng 12% tổng lượng nhập khẩu. Tuy nhiên, nguồn cung đang bị gián đoạn nghiêm trọng.

Italy gần đây được thông báo các nhà cung cấp vùng Vịnh sẽ tiếp tục tạm dừng giao LNG do eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa, khiến khoảng 10 chuyến hàng từ tháng 4 đến giữa tháng 6 không thể thực hiện. Vì vậy, phát biểu trong chuyến thăm các đối tác vùng Vịnh, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni nhấn mạnh: "Mục đích của chúng tôi không chỉ đơn thuần là quan sát, mà là góp sức giải quyết các vấn đề và từ đó bảo vệ tốt hơn lợi ích quốc gia của Italy. Bởi vì khi sự bất ổn gia tăng ở vùng Vịnh, không chỉ cán cân quyền lực quốc tế bị ảnh hưởng: giá năng lượng, chi phí kinh doanh, việc làm và cuối cùng là sức mua của các hộ gia đình đều bị ảnh hưởng”.

Chuyến thăm không được lên kế hoạch trước của Thủ tướng Italy phản ánh nguy cơ thiếu hụt năng lượng của các nước châu Âu hiện nay. Kể từ khi xảy ra cuộc xung đột tại Trung Đông, giá khí đốt ở châu Âu đã tăng hơn 70% và giá dầu diesel tại châu Âu đã tăng hơn 30%. Giới chuyên gia dự báo giá dầu diesel sẽ còn tăng cao hơn, gây ra hiệu ứng dây chuyền đối với lạm phát.

Ủy viên Năng lượng EU Dan Jorgensen cảnh báo cuộc chiến tranh Iran có thể gây ra sự gián đoạn kéo dài đối với thị trường năng lượng: “Vì chúng ta không biết cuộc khủng hoảng này sẽ kéo dài bao lâu và mức độ nghiêm trọng của nó ra sao. Điều rất quan trọng cần nhấn mạnh là cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran sẽ không ngắn. Bởi vì ngay cả khi có hòa bình vào ngày mai, vẫn sẽ có những hậu quả. Bởi vì cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực Trung Đông đã bị tàn phá bởi chiến tranh, và vẫn đang tiếp tục bị tàn phá bởi chiến tranh”.

Trong bối cảnh hoạt động giao thông hàng hải qua eo biển chiến lược Hormuz bị gián đoạn do xung đột, các nước châu Âu đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp ứng phó. Tuần trước, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã tới Algeria để tìm kiếm nguồn cung khí đốt bổ sung. Dự kiến trong thời gian tới, bà Giorgia Meloni cũng sẽ thăm Azerbaijan - một đối tác năng lượng quan trọng khác của Italy. Ngoài ra, nhằm bù đắp thiếu hụt, Italy dự kiến bắt đầu tiếp nhận LNG từ dự án Golden Pass tại Mỹ từ tháng 6 tới.

Trong khi đó, Thủ tướng Slovakia Robert Fico hôm qua kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ và khí đốt của Nga, đồng thời khôi phục hoạt động của đường ống Druzhba. Gần đây, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Áo đã gửi bức thư lên Ủy ban châu Âu, kêu gọi áp dụng một cơ chế thuế chung toàn EU, qua đó giúp huy động nguồn lực để hỗ trợ người tiêu dùng. Năm quốc gia thành viên nhấn mạnh biện pháp này có thể tài trợ cho các gói hỗ trợ tạm thời, góp phần kiềm chế lạm phát mà không tạo thêm áp lực lên ngân sách công.

Hiện nay, EU đang xem xét khôi phục các biện pháp ứng phó khủng hoảng năng lượng đã được sử dụng vào năm 2022, bao gồm điều chỉnh thuế và phí điện, cũng như kiểm soát giá năng lượng khi Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt. Phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu khiến châu Âu dễ bị tổn thương trước biến động tại Trung Đông.

Giải pháp của Hàn Quốc

Trong bối cảnh xung đột tại khu vực Trung Đông đang làm gián đoạn nghiêm trọng các tuyến hàng hải quốc tế, Chính phủ Hàn Quốc đã có những bước đi khẩn cấp để bảo vệ nguồn cung năng lượng và an toàn cho đội tàu vận tải của mình.

Mới đây, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Koo Yun Cheol vừa có cuộc gặp quan trọng với các đại sứ thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) tại Hàn Quốc. Tại buổi làm việc, phía Hàn Quốc đã đưa ra đề nghị chính thức tới các quốc gia vùng Vịnh về việc duy trì nguồn cung ổn định các nguồn tài nguyên thiết yếu như dầu mỏ, khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), naphtha và urê. Đặc biệt, Seoul nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các tàu hàng và thuyền viên Hàn Quốc khi di chuyển qua eo biển Hormuz - khu vực đang trở nên cực kỳ nguy hiểm kể từ khi cuộc chiến liên quan đến Iran bùng nổ vào cuối tháng 2 vừa qua.

Đáp lại lời kêu gọi này, đại diện các nước GCC gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Qatar, Kuwait, Oman và Bahrain khẳng định Hàn Quốc là đối tác "ưu tiên hàng đầu". Các đại sứ cam kết sẽ thiết lập kênh liên lạc chặt chẽ với Seoul để đảm bảo chuỗi cung ứng năng lượng không bị đứt gãy.

Hiện nay, nền kinh tế Hàn Quốc đang đứng trước áp lực lớn do phụ thuộc nặng nề vào năng lượng nhập khẩu qua eo biển Hoóc-mút. Việc tuyến đường thủy huyết mạch này bị đóng tỏa không chỉ đẩy giá năng lượng lên cao mà còn làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu diện rộng.