Cháy rừng sản xuất tại Nghệ An, hơn 1ha cây keo bị thiêu rụi

Thứ Sáu, 16:13, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hơn 1ha cây keo tại vùng rừng sản xuất trên địa bàn xã Tân Châu (Nghệ An) đã bị thiêu rụi sau vụ cháy được phát hiện vào khoảng 12h trưa nay (10/4).

Chiều 10/4, lãnh đạo xã Tân Châu (tỉnh Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy rừng sản xuất, khiến hơn 1ha cây keo bị thiêu rụi.

chay rung san xuat tai nghe an, hon 1ha cay keo bi thieu rui hinh anh 1
Hiện trường vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy được phát hiện vào khoảng 12h trưa cùng ngày. Ngay sau khi phát hiện, chính quyền địa phương đã huy động hơn 50 người gồm cán bộ, công an, dân quân tự vệ và người dân tham gia dập lửa.

Quá trình chữa cháy gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng, gió Tây Nam thổi mạnh khiến lửa lan nhanh. Đến khoảng 15h30, đám cháy cơ bản được khống chế.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên đã làm hơn 1ha rừng keo bị thiêu rụi. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Bá Thăng/VOV.VN
Tin liên quan

Điện Biên báo động đỏ nguy cơ cháy rừng với hơn 2.500 điểm nghi cháy trong quý I
Điện Biên báo động đỏ nguy cơ cháy rừng với hơn 2.500 điểm nghi cháy trong quý I

VOV.VN - Điện Biên ghi nhận hơn 2.500 điểm nghi cháy chỉ trong qúy I/2026, buộc toàn hệ thống vào cuộc khẩn cấp nhằm kiểm soát nguy cơ cháy rừng ở mức cao nhất.

Điện Biên báo động đỏ nguy cơ cháy rừng với hơn 2.500 điểm nghi cháy trong quý I

Điện Biên báo động đỏ nguy cơ cháy rừng với hơn 2.500 điểm nghi cháy trong quý I

VOV.VN - Điện Biên ghi nhận hơn 2.500 điểm nghi cháy chỉ trong qúy I/2026, buộc toàn hệ thống vào cuộc khẩn cấp nhằm kiểm soát nguy cơ cháy rừng ở mức cao nhất.

Nỗ lực cứu chữa 3 người dân bị bỏng nặng khi chữa cháy rừng ở Na Sang, Điện Biên
Nỗ lực cứu chữa 3 người dân bị bỏng nặng khi chữa cháy rừng ở Na Sang, Điện Biên

VOV.VN - 3 người dân bị bỏng nặng khi tham gia chữa cháy rừng tại xã Na Sang xảy ra vao chiều ngày 3/4, đang được ngành y tế tỉnh Điện Biên nỗ lực cứu chữa, chuẩn bị sẵn sàng khi cần chuyển tuyến điều trị chuyên sâu. 

Nỗ lực cứu chữa 3 người dân bị bỏng nặng khi chữa cháy rừng ở Na Sang, Điện Biên

Nỗ lực cứu chữa 3 người dân bị bỏng nặng khi chữa cháy rừng ở Na Sang, Điện Biên

VOV.VN - 3 người dân bị bỏng nặng khi tham gia chữa cháy rừng tại xã Na Sang xảy ra vao chiều ngày 3/4, đang được ngành y tế tỉnh Điện Biên nỗ lực cứu chữa, chuẩn bị sẵn sàng khi cần chuyển tuyến điều trị chuyên sâu. 

Lâm Đồng: Hơn 100 người tham gia chữa cháy rừng trên đèo Bảo Lộc
Lâm Đồng: Hơn 100 người tham gia chữa cháy rừng trên đèo Bảo Lộc

VOV.VN - Tối 28/3, UBND phường 3 - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp nhằm khống chế đám cháy rừng xảy ra trên đèo Bảo Lộc.

Lâm Đồng: Hơn 100 người tham gia chữa cháy rừng trên đèo Bảo Lộc

Lâm Đồng: Hơn 100 người tham gia chữa cháy rừng trên đèo Bảo Lộc

VOV.VN - Tối 28/3, UBND phường 3 - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp nhằm khống chế đám cháy rừng xảy ra trên đèo Bảo Lộc.

