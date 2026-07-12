Bộ Khủng hoảng Khí hậu và Bảo vệ Dân sự Hy Lạp bày tỏ quan ngại sâu sắc về số lượng lớn các vụ cháy nông nghiệp và rừng bùng phát chỉ trong vài giờ đồng hồ trên khắp Hy Lạp vào ngày 11/7. Tổng cộng có 37 vụ cháy rừng bùng phát ở nhiều khu vực khác nhau của Hy Lạp trong ngày 11/7, mặc dù chỉ số đánh giá nguy cơ cháy rừng hàng ngày chưa được đánh giá ở mức rủi ro rất cao.

Cháy rừng bùng phát diện rộng, Hy Lạp kích hoạt cảnh báo sơ tán khẩn cấp. Ảnh: Protothema

Phần lớn các vụ cháy được ghi nhận ở miền Trung Macedonia, một sự tập trung đáng lo ngại đối với các quan chức. Việc nhiều vụ cháy tập trung ở một khu vực địa lý duy nhất, bất kể các đám cháy còn hoạt động hay đã được kiểm soát, cho thấy áp lực hoạt động gia tăng mà khu vực này hiện đang phải đối mặt.

Theo các nhà chức trách, số lượng đám cháy quá lớn, kết hợp với nhiệt độ cao, thảm thực vật khô, gió mạnh và hoạt động của con người đã tạo ra những nguy cơ lây lan cháy rừng, đòi hỏi phải triển khai ngay lập tức các nguồn lực cứu hỏa.

Những ngày gần đây, tại Thessaloniki, thành phố lớn thứ hai của Hy Lạp, cũng phải đối mặt với những vụ cháy nghiêm trọng buộc chính quyền thành phố phải tăng cường huy động nguồn lực chữa cháy, với hệ thống cảnh báo khẩn cấp được kích hoạt để thông báo cho người dân và sơ tán trước các khu vực được cho là có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn cao. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng ra thông báo sớm cho người dân kết hợp các hoạt động sơ tán đến những khu vực phù hợp.

Bộ Khủng hoảng Khí hậu và Bảo vệ Dân sự nhấn mạnh số lượng lớn các vụ cháy bùng phát trong một ngày cho thấy công tác phòng ngừa và hành vi có trách nhiệm vẫn rất quan trọng trong suốt mùa cháy rừng.