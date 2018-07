Chỉ 1/10 người Anh ủng hộ Thủ tướng Theresa May về Brexit

Cuộc thăm dò dư luận mới nhất tại Anh do Viện YouGov tổ chức và công bố kết quả trên tờ “Thời báo Chủ nhật” ngày 22/7 cho thấy, chỉ khoảng 1/10 số người được hỏi ủng hộ chiến lược đàm phán Brexit của nữ Thủ tướng Theresa May.

Thủ tướng Anh Theresa May và EU bế tắc trong đàm phán Brexit. Ảnh: Reuters

Tờ “Thời báo Chủ nhật” (Sunday Times) tại Anh số ra ngày 22/7, đăng kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất tại Anh do Viện YouGov tổ chức cho thấy, chỉ 16% số người được hỏi nhận định rằng bà May đang xử lý tốt các cuộc đàm phán Brexit.

Trong khi đó, có đến 34% cho rằng cựu Ngoại trưởng Boris Johnson sẽ làm công việc này tốt hơn bà May. Ông Johnson là thủ lĩnh của nhóm ủng hộ đường lối đàm phán Brexit cứng rắn với Liên minh châu Âu và vừa từ chức Ngoại trưởng Anh cách đây 2 tuần do bất đồng quan điểm với bà May về Brexit.

Việc uy tín của bà May bị suy giảm còn thể hiện rõ hơn ở con số chỉ có 11% số người được hỏi cho biết, nếu được lựa chọn, họ sẽ tiếp tục ủng hộ chiến lược Brexit của bà May, hay còn gọi là “Kế hoạch Chequers”, được thông qua hồi đầu tháng này.

Ngoài ra, các khó khăn và bế tắc liên quan đến vấn đề Brexit trong thời gian qua cũng khiến người Anh thay đổi quan điểm về Brexit.

54% được hỏi cho biết nếu Anh và Liên minh châu Âu không đạt được thoả thuận hậu Brexit, họ muốn tiếp ở lại trong Liên minh châu Âu, trong khi 46% muốn Anh rời hẳn Liên minh châu Âu dù không có thoả thuận./.

Anh sẽ không trả tiền Brexit nếu không có thoả thuận tương lai với EU VOV.VN -Nước Anh sẽ chỉ trả khoản tiền để rời Liên minh châu Âu nếu khối này cam kết đạt được một thoả thuận tương lai với Anh.