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Chi phí chiến tranh của Mỹ với Iran vượt 47 tỷ USD

Thứ Năm, 05:40, 29/10/2026
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VOV.VN - Theo đánh giá mới nhất của quân đội Mỹ gửi Quốc hội, cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran đã tiêu tốn hơn 47 tỷ USD, tăng hơn 3 tỷ USD so với ước tính hồi đầu tháng 9. Con số này chưa bao gồm chi phí khắc phục thiệt hại tại các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông, có thể lên tới hàng chục tỷ USD.

Báo cáo của quân đội Mỹ cho thấy tổng chi phí chiến tranh tính đến ngày 16/10 đã vượt 47 tỷ USD, so với mức khoảng 43,6 tỷ USD được ghi nhận ngày 3/9. Phần lớn khoản gia tăng đến từ chi phí bổ sung đạn dược đã sử dụng và thay thế các trang thiết bị quân sự bị hư hại hoặc phá hủy trong chiến sự.

Đáng chú ý, chi phí thay thế đạn dược đã tăng thêm khoảng 1 tỷ USD chỉ trong vòng bảy tuần, mặc dù trong giai đoạn này quân đội Mỹ không trực tiếp tham gia các hoạt động chiến đấu tích cực với Iran. Trong khi đó, chi phí thay thế các phương tiện và trang thiết bị quân sự bị hư hại hoặc phá hủy tăng thêm 1,8 tỷ USD. Báo cáo không nêu chi tiết nguyên nhân của khoản gia tăng này.

chi phi chien tranh cua my voi iran vuot 47 ty usd hinh anh 1
Khói bốc lên sau một vụ nổ, khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, tại Tehran, Iran ngày 28/2/2026. Ảnh: Reuters

Ước tính mới nhất cũng chưa tính đến thiệt hại tại các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông do các cuộc tấn công của Iran. Chi phí sửa chữa và khôi phục những cơ sở này có thể vượt 30 tỷ USD.

Như vậy, tổng gánh nặng tài chính liên quan đến cuộc chiến có thể cao hơn đáng kể so với con số 47 tỷ USD được quân đội Mỹ báo cáo. Các số liệu mới cũng cho thấy chi phí chiến tranh tiếp tục gia tăng ngay cả khi Mỹ không tiến hành các hoạt động tác chiến trực tiếp, chủ yếu do nhu cầu bổ sung kho dự trữ vũ khí và khôi phục năng lực quân sự bị tổn thất.

Quang Trung/VOV-Washington
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