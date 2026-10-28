Iran cảnh báo hậu quả đối với thị trường toàn cầu nếu Israel tấn công

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 28/10, Ngoại trưởng Abbas Araghchi tuyên bố, tác động tàn phá đối với thị trường quốc tế của bất kỳ hành động quân sự nào do Israel thúc đẩy ở khu vực Vịnh Ba Tư, vẫn là mối lo ngại lớn đối với cả nhà cung cấp và người tiêu dùng khí đốt.

Những ngày gần đây, cả Mỹ và Israel đã đề cập khả năng tái diễn các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố mới nhất đưa ra hôm nay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đang tìm cách thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử sít sao, cho biết Israel có cơ hội hợp tác với Tổng thống Mỹ Donald Trump để loại bỏ “mối đe dọa hiện hữu” do Iran gây ra.

Liên quan đến các nỗ lực hòa giải, Qatar hôm 25/10 đã gửi Iran dự thảo thỏa thuận mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Mỹ và Israel. Iran dự kiến ​​sẽ phản hồi bản dự thảo vào cuối tuần này.

Bản dự thảo mới đặt ra thời hạn 7 ngày để giải quyết cả những lo ngại của Iran và Mỹ, đề ra các bước xây dựng lòng tin mà mỗi bên phải thực hiện. Nếu thuận lợi, tiến trình này có thể bắt đầu vào đầu tuần tới và một số quốc gia sẽ đóng vai trò bảo lãnh cho thỏa thuận.