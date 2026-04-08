Chi tiết đề xuất 10 điểm của Iran nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel

Cùng với tuyên bố chiến thắng, Iran đã công bố 10 điều kiện để chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel. Trong đó, ba mục tiêu cốt lõi bao gồm duy trì sự hiện diện quân sự của Iran tại eo biển Hormuz, yêu cầu quốc tế công nhận chương trình làm giàu urani và xóa bỏ toàn diện các biện pháp trừng phạt. Kế hoạch này hiện đã được chuyển qua các kênh trung gian tại Pakistan.

Cờ Iran. Ảnh: Reuters

Chi tiết đề xuất 10 điểm của Iran như sau:

1- Về nguyên tắc, Mỹ phải cam kết không tấn công quân sự đối với Iran.

2- Thừa nhận quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz

3- Chấp nhận quyền làm giàu urani của Iran

4- Bãi bỏ tất cả các lệnh trừng phạt chính

5- Bãi bỏ tất cả các lệnh trừng phạt thứ cấp

6- Chấm dứt hiệu lực của tất cả các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

7- Chấm dứt hiệu lực của tất cả các nghị quyết của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)

8- Bồi thường thiệt hại cho Iran

9- Mỹ phải rút toàn bộ lực lượng chiến đấu ra khỏi khu vực Trung Đông

10- Chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, kể cả với các lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Lebanon.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran nhấn mạnh rằng việc thông qua các điều kiện trên sẽ nâng các cam kết song phương lên thành nghĩa vụ pháp lý quốc tế, qua đó mang lại một thắng lợi ngoại giao thực chất cho Tehran.

Đáng chú ý, kế hoạch này còn đề cập đến việc mở rộng quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz – tuyến vận tải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 sản lượng dầu mỏ toàn cầu, vốn đã bị gián đoạn nghiêm trọng kể từ khi xung đột bùng phát cách đây 5 tuần.

Động thái trên xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng leo thang, khi Pakistan đưa ra đề xuất vào phút chót nhằm ngăn chặn một chiến dịch không kích quy mô lớn của Mỹ. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo rằng “cả một nền văn minh có thể bị hủy diệt chỉ trong một đêm” nếu các bên không đạt được thỏa thuận.

Tuy nhiên, chỉ khoảng 90 phút trước thời hạn chót, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Washington đã tiếp nhận bản kế hoạch từ phía Iran và đánh giá đây là “một cơ sở khả thi cho các cuộc đàm phán”.

Khi được hỏi rõ hơn về ý nghĩa của đề xuất chấm dứt xung đột với Iran mà ông Trump đưa ra, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết: "Tuyên bố của Tổng thống Trump đã tự nói lên tất cả: Đây là một cơ sở khả thi để đàm phán, và các cuộc đàm phán đó sẽ tiếp tục".

"Sự thật là Tổng thống Trump và quân đội hùng mạnh của chúng ta đã thuyết phục được Iran đồng ý mở lại eo biển Hormuz, và các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục", bà Leavitt nói thêm.