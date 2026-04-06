Chiến dịch “đánh lạc hướng” của CIA giúp giải cứu phi công Mỹ ở Iran

Khi các lực lượng đặc nhiệm Mỹ khẩn trương truy tìm vị trí của quân nhân trong vụ tiêm kích Mỹ bị bắn rơi trên không phận Iran hôm 3/4, giới chức tình báo Mỹ ngay lập tức đã triển khai một kế hoạch được đánh giá là “liều lĩnh nhưng hiệu quả” nhằm ngăn Iran tiếp cận mục tiêu trước.

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ cuối cùng đã tìm thấy và giải cứu được quân nhân gặp nạn trong vụ rơi máy bay F-15 vào tối 4-4. Ảnh: AP

Theo hai quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ, CIA đã tung tin tình báo bên trong Iran rằng lực lượng Mỹ đã tìm thấy quân nhân gặp nạn và đang đưa người này rời khỏi lãnh thổ bằng đường bộ. Đòn nghi binh này giúp kéo dài thời gian, tạo điều kiện để CIA xác định chính xác vị trí của quân nhân và bí mật chuyển thông tin về Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc.

Đến tối ngày 4/4, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tiếp cận và giải cứu thành công quân nhân nói trên. Trên mạng xã hội sáng sớm ngày 5/4, Tổng thống Donald Trump ca ngợi đây là một trong những “chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn táo bạo nhất trong lịch sử nước Mỹ”.

Quân nhân được giải cứu là sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí, đã bị mắc kẹt tại Iran gần hai ngày. “Chúng ta đã giải cứu một thành viên phi hành đoàn F-15 bị thương nặng nhưng vô cùng dũng cảm từ sâu trong vùng núi Iran… Một màn thể hiện năng lực và lòng can đảm tuyệt vời của tất cả lực lượng tham gia”, ông Trump viết.

Chiến dịch giải cứu có mức độ rủi ro cao đã giúp Mỹ tránh được kịch bản Iran bắt giữ quân nhân này, điều có thể trở thành cú sốc chính trị lớn đối với chính quyền Tổng thống Trump,đồng thời mang lại cho Tehran một “quân bài” mặc cả quan trọng khi xung đột bước sang tháng thứ hai.

Sự việc bắt nguồn từ hôm 3/4, khi lực lượng Iran bắn hạ một tiêm kích F-15 của Mỹ, lần đầu tiên một máy bay Mỹ bị bắn rơi trong lãnh thổ Iran kể từ khi xung đột bùng phát. Trong khi phi công chính nhanh chóng được giải cứu, sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí mất tích trong nhiều ngày, khiến cả Mỹ và Iran bước vào cuộc chạy đua nhằm tiếp cận người này trước.

Theo ông Trump, trước khi chiến dịch giải cứu diễn ra, quân đội Iran đã “tìm kiếm ráo riết với lực lượng đông đảo và tiến rất gần” tới vị trí của quân nhân Mỹ.

Báo The New York Times cho biết hàng trăm binh sĩ thuộc lực lượng tác chiến đặc biệt đã tham gia chiến dịch được tiến hành trong đêm. Mỹ đã triển khai “hàng chục máy bay” cùng các loại vũ khí tối tân để yểm trợ và đưa quân nhân gặp nạn ra ngoài an toàn.

Ngoài chiến dịch đánh lạc hướng, CIA còn đóng vai trò then chốt trong việc xác định chính xác vị trí của quân nhân và cung cấp thông tin cho Lầu Năm Góc cũng như Nhà Trắng trước khi chiến dịch giải cứu được triển khai.

Một quan chức nhận định, đây thực sự là nhiệm vụ “tìm kim đáy bể”, nhưng đã kết thúc thành công ngoài mong đợi.