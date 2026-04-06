Chiến dịch “đánh lạc hướng” của CIA giúp giải cứu phi công Mỹ ở Iran

Thứ Hai, 10:19, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Việc một chiến đấu cơ Mỹ bị bắn hạ trên không phận Iran đã kích hoạt chiến dịch tìm kiếm - cứu nạn quy mô lớn, trong đó một kế hoạch đánh lạc hướng táo bạo của CIA đóng vai trò then chốt, giúp lực lượng đặc nhiệm Mỹ giành lại lợi thế trước Iran.

Khi các lực lượng đặc nhiệm Mỹ khẩn trương truy tìm vị trí của quân nhân trong vụ tiêm kích Mỹ bị bắn rơi trên không phận Iran hôm 3/4, giới chức tình báo Mỹ ngay lập tức đã triển khai một kế hoạch được đánh giá là “liều lĩnh nhưng hiệu quả” nhằm ngăn Iran tiếp cận mục tiêu trước.

chien dich danh lac huong cua cia giup giai cuu phi cong my o iran hinh anh 1
Lực lượng đặc nhiệm Mỹ cuối cùng đã tìm thấy và giải cứu được quân nhân gặp nạn trong vụ rơi máy bay F-15 vào tối 4-4. Ảnh: AP

Theo hai quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ, CIA đã tung tin tình báo bên trong Iran rằng lực lượng Mỹ đã tìm thấy quân nhân gặp nạn và đang đưa người này rời khỏi lãnh thổ bằng đường bộ. Đòn nghi binh này giúp kéo dài thời gian, tạo điều kiện để CIA xác định chính xác vị trí của quân nhân và bí mật chuyển thông tin về Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc.

Đến tối ngày 4/4, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tiếp cận và giải cứu thành công quân nhân nói trên. Trên mạng xã hội sáng sớm ngày 5/4, Tổng thống Donald Trump ca ngợi đây là một trong những “chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn táo bạo nhất trong lịch sử nước Mỹ”.

Quân nhân được giải cứu là sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí, đã bị mắc kẹt tại Iran gần hai ngày. “Chúng ta đã giải cứu một thành viên phi hành đoàn F-15 bị thương nặng nhưng vô cùng dũng cảm từ sâu trong vùng núi Iran… Một màn thể hiện năng lực và lòng can đảm tuyệt vời của tất cả lực lượng tham gia”, ông Trump viết.

Chiến dịch giải cứu có mức độ rủi ro cao đã giúp Mỹ tránh được kịch bản Iran bắt giữ quân nhân này, điều có thể trở thành cú sốc chính trị lớn đối với chính quyền Tổng thống Trump,đồng thời mang lại cho Tehran một “quân bài” mặc cả quan trọng khi xung đột bước sang tháng thứ hai.

Sự việc bắt nguồn từ hôm 3/4, khi lực lượng Iran bắn hạ một tiêm kích F-15 của Mỹ, lần đầu tiên một máy bay Mỹ bị bắn rơi trong lãnh thổ Iran kể từ khi xung đột bùng phát. Trong khi phi công chính nhanh chóng được giải cứu, sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí mất tích trong nhiều ngày, khiến cả Mỹ và Iran bước vào cuộc chạy đua nhằm tiếp cận người này trước.

Theo ông Trump, trước khi chiến dịch giải cứu diễn ra, quân đội Iran đã “tìm kiếm ráo riết với lực lượng đông đảo và tiến rất gần” tới vị trí của quân nhân Mỹ.

Báo The New York Times cho biết hàng trăm binh sĩ thuộc lực lượng tác chiến đặc biệt đã tham gia chiến dịch được tiến hành trong đêm. Mỹ đã triển khai “hàng chục máy bay” cùng các loại vũ khí tối tân để yểm trợ và đưa quân nhân gặp nạn ra ngoài an toàn.

Ngoài chiến dịch đánh lạc hướng, CIA còn đóng vai trò then chốt trong việc xác định chính xác vị trí của quân nhân và cung cấp thông tin cho Lầu Năm Góc cũng như Nhà Trắng trước khi chiến dịch giải cứu được triển khai.

Một quan chức nhận định, đây thực sự là nhiệm vụ “tìm kim đáy bể”, nhưng đã kết thúc thành công ngoài mong đợi.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Iran Mỹ xung đột mỹ iran iran bắn rơi máy bay mỹ
Mỹ tuyên bố giải cứu an toàn phi công thứ hai trong vụ chiến đấu cơ rơi tại Iran
Mỹ tuyên bố giải cứu an toàn phi công thứ hai trong vụ chiến đấu cơ rơi tại Iran

VOV.VN - Giới chức Mỹ cho biết lực lượng nước này đã giải cứu an toàn thành viên thứ hai của phi hành đoàn chiếc máy bay tiêm kích F-15E bị rơi tại Iran, sau nhiều giờ triển khai chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn.

Mỹ tuyên bố giải cứu an toàn phi công thứ hai trong vụ chiến đấu cơ rơi tại Iran

Mỹ tuyên bố giải cứu an toàn phi công thứ hai trong vụ chiến đấu cơ rơi tại Iran

VOV.VN - Giới chức Mỹ cho biết lực lượng nước này đã giải cứu an toàn thành viên thứ hai của phi hành đoàn chiếc máy bay tiêm kích F-15E bị rơi tại Iran, sau nhiều giờ triển khai chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn.

Truyền thông Iran công bố hình ảnh mảnh vỡ máy bay sau chiến dịch cứu hộ của Mỹ
Truyền thông Iran công bố hình ảnh mảnh vỡ máy bay sau chiến dịch cứu hộ của Mỹ

VOV.VN - Video và hình ảnh do truyền thông nhà nước Iran công bố cho thấy các mảnh vỡ máy bay bị cháy rụi tại khu vực phía nam tỉnh Esfahan, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng Mỹ đã giải cứu một thành viên phi hành đoàn từ một máy bay chiến đấu bị bắn rơi.

Truyền thông Iran công bố hình ảnh mảnh vỡ máy bay sau chiến dịch cứu hộ của Mỹ

Truyền thông Iran công bố hình ảnh mảnh vỡ máy bay sau chiến dịch cứu hộ của Mỹ

VOV.VN - Video và hình ảnh do truyền thông nhà nước Iran công bố cho thấy các mảnh vỡ máy bay bị cháy rụi tại khu vực phía nam tỉnh Esfahan, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng Mỹ đã giải cứu một thành viên phi hành đoàn từ một máy bay chiến đấu bị bắn rơi.

Iran tuyên bố phá hủy thêm "máy bay của đối thủ" khi Mỹ giải cứu phi công F-15
Iran tuyên bố phá hủy thêm "máy bay của đối thủ" khi Mỹ giải cứu phi công F-15

VOV.VN - Hãng tin Tasnim hôm 5/4 dẫn nguồn Vệ binh cách mạng Hồi giáo cho biết, một số "máy bay của đối thủ" đã bị phá hủy trong quá trình chiến dịch giải cứu phi công Mỹ trong một chiếc máy bay chiến đấu bị bắn rơi ở Iran.

Iran tuyên bố phá hủy thêm "máy bay của đối thủ" khi Mỹ giải cứu phi công F-15

Iran tuyên bố phá hủy thêm "máy bay của đối thủ" khi Mỹ giải cứu phi công F-15

VOV.VN - Hãng tin Tasnim hôm 5/4 dẫn nguồn Vệ binh cách mạng Hồi giáo cho biết, một số "máy bay của đối thủ" đã bị phá hủy trong quá trình chiến dịch giải cứu phi công Mỹ trong một chiếc máy bay chiến đấu bị bắn rơi ở Iran.

