Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Venezolana de Televisión, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết số người tử vong do trận động đất kép đã tăng lên 2.295.

Gần 2.300 người thiệt mạng sau vụ động đất kép tại Venezuela, công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục triển khai. Ảnh: Reuters

Trận động đất kép xảy ra vào tối 24/6, khi hai rung chấn mạnh có độ lớn lần lượt 7,2 và 7,5 xảy ra chỉ cách nhau khoảng 40 giây. Theo giới chức Venezuela, tâm chấn của hai trận động đất nằm cách nhau khoảng 10 km tại bang Yaracuy, gây rung lắc trên diện rộng và làm sập nhiều công trình.

Theo ước tính của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), khoảng 59.000 công trình đã bị hư hại hoặc phá hủy bởi các trận động đất kép xảy ra ở miền Trung và miền Bắc Venezuela. Mức độ tàn phá lớn đến mức có thể quan sát được từ không gian.

Công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được triển khai tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề, trong khi số thương vong được dự báo có thể tiếp tục tăng khi lực lượng chức năng tiếp cận thêm các khu vực bị tàn phá.