English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Gần 2.300 người thiệt mạng sau vụ động đất kép tại Venezuela

Thứ Năm, 08:12, 02/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giới chức Venezuela cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh xảy ra hôm 24/6 đã tăng lên 2.295 người, trong bối cảnh lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân dưới đống đổ nát.

Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Venezolana de Televisión, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết số người tử vong do trận động đất kép đã tăng lên 2.295.

gan 2.300 nguoi thiet mang sau vu dong dat kep tai venezuela hinh anh 1
Gần 2.300 người thiệt mạng sau vụ động đất kép tại Venezuela, công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục triển khai. Ảnh: Reuters

Trận động đất kép xảy ra vào tối 24/6, khi hai rung chấn mạnh có độ lớn lần lượt 7,2 và 7,5 xảy ra chỉ cách nhau khoảng 40 giây.  Theo giới chức Venezuela, tâm chấn của hai trận động đất nằm cách nhau khoảng 10 km tại bang Yaracuy, gây rung lắc trên diện rộng và làm sập nhiều công trình.

Theo ước tính của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), khoảng 59.000 công trình đã bị hư hại hoặc phá hủy bởi các trận động đất kép xảy ra ở miền Trung và miền Bắc Venezuela. Mức độ tàn phá lớn đến mức có thể quan sát được từ không gian.

Công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được triển khai tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề, trong khi số thương vong được dự báo có thể tiếp tục tăng khi lực lượng chức năng tiếp cận thêm các khu vực bị tàn phá.

Giang Bùi/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giải cứu thành công bé trai mắc kẹt 6 ngày sau động đất ở Venezuela
Giải cứu thành công bé trai mắc kẹt 6 ngày sau động đất ở Venezuela

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ của Jordan tại Venezuela đã giải cứu thành công một bé trai còn sống sau 6 ngày mắc kẹt dưới đống đổ nát do trận động đất kép xảy ra tuần trước. Đây là trường hợp sống sót duy nhất được ghi nhận trong ngày thứ sáu của chiến dịch tìm kiếm cứu nạn.

Giải cứu thành công bé trai mắc kẹt 6 ngày sau động đất ở Venezuela

Giải cứu thành công bé trai mắc kẹt 6 ngày sau động đất ở Venezuela

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ của Jordan tại Venezuela đã giải cứu thành công một bé trai còn sống sau 6 ngày mắc kẹt dưới đống đổ nát do trận động đất kép xảy ra tuần trước. Đây là trường hợp sống sót duy nhất được ghi nhận trong ngày thứ sáu của chiến dịch tìm kiếm cứu nạn.

Số người thiệt mạng do động đất tại Venezuela lên tới gần 2.000 người
Số người thiệt mạng do động đất tại Venezuela lên tới gần 2.000 người

VOV.VN - Số người thiệt mạng trong trận động đất kép xảy ra tại Venezuela hôm 24/6 đã tăng lên 1.943 người, trong khi 10.571 người bị thương, theo thông tin được Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez công bố ngày 30/6.

Số người thiệt mạng do động đất tại Venezuela lên tới gần 2.000 người

Số người thiệt mạng do động đất tại Venezuela lên tới gần 2.000 người

VOV.VN - Số người thiệt mạng trong trận động đất kép xảy ra tại Venezuela hôm 24/6 đã tăng lên 1.943 người, trong khi 10.571 người bị thương, theo thông tin được Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez công bố ngày 30/6.

Những cuộc giải cứu kỳ diệu trong thảm họa động đất ở Venezuela
Những cuộc giải cứu kỳ diệu trong thảm họa động đất ở Venezuela

VOV.VN - Giữa nỗi đau mất mát và sự bất an bao trùm Venezuela sau hai trận động đất xảy ra hôm 24/6, vẫn có những câu chuyện thắp lên hy vọng. Những cuộc giải cứu kỳ diệu, tinh thần đoàn kết của cộng đồng và những chú chó nghiệp vụ trở thành "người hùng" là những điểm sáng giữa thảm họa.

Những cuộc giải cứu kỳ diệu trong thảm họa động đất ở Venezuela

Những cuộc giải cứu kỳ diệu trong thảm họa động đất ở Venezuela

VOV.VN - Giữa nỗi đau mất mát và sự bất an bao trùm Venezuela sau hai trận động đất xảy ra hôm 24/6, vẫn có những câu chuyện thắp lên hy vọng. Những cuộc giải cứu kỳ diệu, tinh thần đoàn kết của cộng đồng và những chú chó nghiệp vụ trở thành "người hùng" là những điểm sáng giữa thảm họa.

Số người thiệt mạng do động đất ở Venezuela tăng lên hơn 1.700
Số người thiệt mạng do động đất ở Venezuela tăng lên hơn 1.700

VOV.VN - Ít nhất 1.719 người đã thiệt mạng do hai trận động đất mạnh xảy ra tại Venezuela vào tuần trước, Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodríguez cho biết ngày 29/6. Trong khi đó, theo NASA, khoảng 58.870 tòa nhà tại khu vực miền Trung và miền Bắc Venezuela đã bị hư hại hoặc phá hủy.

Số người thiệt mạng do động đất ở Venezuela tăng lên hơn 1.700

Số người thiệt mạng do động đất ở Venezuela tăng lên hơn 1.700

VOV.VN - Ít nhất 1.719 người đã thiệt mạng do hai trận động đất mạnh xảy ra tại Venezuela vào tuần trước, Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodríguez cho biết ngày 29/6. Trong khi đó, theo NASA, khoảng 58.870 tòa nhà tại khu vực miền Trung và miền Bắc Venezuela đã bị hư hại hoặc phá hủy.

Thêm 33 nạn nhân động đất ở Venezuela được cứu sống
Thêm 33 nạn nhân động đất ở Venezuela được cứu sống

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ động đất ở Venezuela cùng nhiều đội cứu nạn quốc tế đang chạy đua với thời gian, để tìm kiếm những người sống sót, 4 ngày sau khi 2 trận động đất mạnh liên tiếp tàn phá bang ven biển La Guaira ở miền Bắc nước này. 

Thêm 33 nạn nhân động đất ở Venezuela được cứu sống

Thêm 33 nạn nhân động đất ở Venezuela được cứu sống

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ động đất ở Venezuela cùng nhiều đội cứu nạn quốc tế đang chạy đua với thời gian, để tìm kiếm những người sống sót, 4 ngày sau khi 2 trận động đất mạnh liên tiếp tàn phá bang ven biển La Guaira ở miền Bắc nước này. 

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ