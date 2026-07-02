Venezuela tuyên bố quốc tang 7 ngày sau thảm họa động đất

Hy vọng tìm thấy thêm người sống sót sau trận động đất kép tại Venezuela tiếp tục giảm dần khi nước này bước sang ngày thứ 7 kể từ thảm họa. Trong bối cảnh số người thiệt mạng không ngừng gia tăng, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã tuyên bố quốc tang trong 7 ngày, nhấn mạnh rằng “đất nước đang đau đớn trước những mất mát to lớn về con người”.

Theo Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez, tính đến ngày 2/7, số người thiệt mạng đã tăng lên 2.295 người, hơn 11.000 người bị thương và gần 13.000 người mất nhà cửa. Trong khi đó, Liên hợp quốc ước tính vẫn còn khoảng 50.000 người mất tích.

Đội cứu hộ Slovakia tham gia hoạt động tìm kiếm tại hiện trường một tòa nhà bị sập trong khu nhà ở Misión Vivienda của Chính phủ ở Los Cocos, bang La Guaira, Venezuela, ngày 1/7/2026. Ảnh: Reuters

Tại thành phố La Guaira, khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất ở phía Bắc thủ đô Caracas, phần lớn các tòa nhà bị sập đã được lực lượng cứu hộ đánh dấu chữ “D” (viết tắt của "deceased" - có người tử vong), cho thấy công tác tìm kiếm tại đó đã hoàn tất và không còn phát hiện dấu hiệu của sự sống.

Ông Javier Rodes, điều phối viên đội cứu hộ Tây Ban Nha, cho biết lực lượng của ông cùng chó nghiệp vụ Nala đã tìm kiếm nhiều giờ trong đống đổ nát nhưng không phát hiện người còn sống.

“Chúng tôi sẽ không tiếp tục dành nguồn lực cho những nơi không còn hy vọng tìm thấy người sống sót”, ông Rodes nói.

Dù vậy, vẫn xuất hiện những trường hợp sống sót kỳ diệu. Ngày 1/7, các lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công một bé trai 3 tuổi sau 6 ngày bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định cơ hội sống sót của những người bị chôn vùi sau động đất thường rất thấp nếu quá 72 giờ.

Hai trận động đất có độ lớn lần lượt 7,2 và 7,5 đã san phẳng nhiều khu dân cư tại Venezuela. Các đội cứu hộ quốc tế đã nhanh chóng có mặt từ nhiều quốc gia để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

Khi công tác cứu hộ dần chuyển sang giai đoạn cứu trợ nhân đạo, cuộc sống của hàng chục nghìn người dân trở nên vô cùng khó khăn. Nhiều người không còn nơi ở, trong khi lương thực và nước sạch ngày càng khan hiếm. Bên cạnh đó, nguy cơ bùng phát dịch bệnh cũng đang gia tăng. Người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Christian Lindmeier cho biết hệ thống y tế Venezuela đang chịu “áp lực cực lớn”.

Theo đánh giá sơ bộ từ dữ liệu vệ tinh do Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố, khoảng 58.870 công trình tại Venezuela có khả năng đã bị hư hại hoặc phá hủy do hai trận động đất.