Mỹ liên tiếp mất máy bay, xung đột với Iran leo thang ngoài kiểm soát

Chỉ trong ngày 3/4, chiến sự tại Trung Đông đã ghi nhận một diễn biến đặc biệt nghiêm trọng khi hai máy bay quân sự Mỹ liên tiếp gặp nạn trong các hoạt động tác chiến và cứu hộ.

Theo các nguồn tin quốc tế, một tiêm kích F-15E của Mỹ đã bị bắn rơi trên không phận Iran, buộc hai thành viên phi hành đoàn phải nhảy dù thoát hiểm. Một người đã được giải cứu, trong khi người còn lại vẫn mất tích, khiến Washington phải triển khai chiến dịch tìm kiếm – cứu nạn ngay trên lãnh thổ đối phương.

Đáng chú ý, ngay trong quá trình tìm kiếm phi công, một cường kích A-10 của Mỹ tiếp tục bị trúng hỏa lực từ phía Iran. Dù phi công đã kịp thoát ra và được cứu an toàn, sự cố này đánh dấu lần thứ hai chỉ trong vài giờ máy bay Mỹ bị tấn công.

Khói bốc lên sau một vụ nổ, khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, tại Tehran, Iran ngày 28/2/2026. Ảnh: Reuters

Không dừng lại ở đó, các trực thăng tham gia chiến dịch cứu hộ cũng bị trúng đạn từ mặt đất, cho thấy mức độ rủi ro ngày càng cao đối với mọi hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực.

Những diễn biến này đang đặt ra câu hỏi lớn về tuyên bố ưu thế trên không của Mỹ. Các chuyên gia nhận định, việc một tiêm kích như F-15E bị bắn hạ ngay trong lãnh thổ Iran là dấu hiệu cho thấy hệ thống phòng không của Iran vẫn duy trì năng lực đáng kể, bất chấp các đợt không kích kéo dài nhiều tuần.

Song song với leo thang quân sự, các nỗ lực ngoại giao cũng rơi vào bế tắc. Iran được cho là đã từ chối đề xuất ngừng bắn 48 giờ của Mỹ và tiếp tục đáp trả bằng các đợt tấn công trên thực địa, làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các sự cố này “không ảnh hưởng” đến tiến trình đàm phán. Tuy nhiên, theo giới quan sát, thực tế chiến trường lại cho thấy một xu hướng ngược lại: xung đột ngày càng lan rộng, phức tạp và khó kiểm soát hơn. Phó giáo sư quan hệ quốc tế tại đại học New South Wales Jessica Genauer nhận định: “Chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump thường mang tính khó đoán. Ngay cả khi ông đưa ra những mốc thời gian như hai đến ba tuần, điều đó cũng không đồng nghĩa với một kế hoạch cố định. Các quyết định có thể thay đổi rất nhanh, tùy theo diễn biến trên thực địa. Vì vậy, khả năng Mỹ rút quân trong vài ngày tới là không cao. Nhiều khả năng xung đột sẽ còn kéo dài, thậm chí có thể mở rộng trong những tuần tới".

Việc Mỹ mất liên tiếp máy bay, chiến dịch cứu hộ gặp nguy hiểm và ngoại giao bế tắc đang tạo ra một “điểm gãy” trong cục diện xung đột. Nếu không có bước đi kiềm chế kịp thời, những diễn biến hiện nay có thể đẩy khu vực Trung Đông vào một vòng xoáy leo thang mới, với hệ lụy vượt xa phạm vi giữa Mỹ và Iran.