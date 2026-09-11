Hàn Quốc cải tổ Nội các với nhiều ý đồ chiến lược mới

Theo quyết định của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, sẽ có 6 chức vụ bộ trưởng hiện nay được thay thế bao gồm Tài chính – Kinh tế, Tư pháp, Quốc phòng, Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Giao thông và Gia đình - Bình đẳng giới. Trong đó, việc thay thế Bộ trưởng Quốc phòng là một trong những tâm điểm thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận Hàn Quốc.

Nhà Xanh, tức Phủ Tổng thống Hàn Quốc. (Ảnh: Jiji Press)

Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Ahn Gyu-back là người đầu tiên không xuất thân từ quân đội được bổ nhiệm vào chức vụ này trong 64 năm qua. Việc bổ nhiệm ông Ahn trước đây được xem là một bước đi có chủ đích, xét đến vai trò trung tâm của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun, trong quá trình cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố lệnh thiết quân luật hồi tháng 12/2024. Tuy nhiên, lần này, vị trí này sẽ một lần nữa được nắm giữ bởi một người có xuất thân từ quân đội là ông Kang Shin-chul và tiền lệ sẽ được lặp lại.

Ông Kang đã từng giữ chức Tham mưu trưởng Tác chiến của Bộ Tổng tham mưu quân đội Hàn Quốc và Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy Lực lượng Liên hợp Mỹ - Hàn. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ hy vọng động thái này có thể góp phần tăng cường năng lực phòng thủ độc lập và đổi mới quốc phòng, dựa trên liên minh vững chắc giữa Hàn Quốc và Mỹ, trong khi truyền thông Hàn Quốc nhấn mạnh kỳ vọng về vai trò quản lý các vấn đề còn tồn đọng trong liên minh Mỹ - Hàn, đặc biệt là việc chuyển giao quyền kiểm soát hoạt động thời chiến do quân đội Mỹ nắm giữ cho Hàn Quốc.

Ngoài ra, giới phân tích còn nhận định việc thay thế các bộ trưởng nêu trên cũng cho thấy sẽ có những thay đổi lớn trong chính sách nội chính, kinh tế - xã hội... của Hàn Quốc trong thời gian tới, hướng tới những hoạt động hiệu quả hơn. Đặc biệt, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Lee Jae Myung liên tục sụt giảm và được nhìn nhận như một động thái mang tính cầu thị và mong muốn thay đổi của nhà lãnh đạo Hàn Quốc.