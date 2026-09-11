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Hàn Quốc cử đội cứu trợ thứ hai tới Nepal

Thứ Sáu, 10:36, 11/09/2026
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VOV.VN - Sáng nay (11/9), Hàn Quốc tiếp tục cử thêm một đội cứu trợ thiên tai khẩn cấp đến Nepal để hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa lũ quét xảy ra vào tháng trước.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, vào lúc 2h55 sáng nay (theo giờ địa phương), đội cứu trợ thiên tai khẩn cấp thứ hai của nước này đã khởi hành đến Nepal để hỗ trợ các nỗ lực tái thiết và phục hồi sau trận lũ lụt tàn phá hồi tháng trước.

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Đội cứu trợ thiên tai khẩn cấp thứ 2 của Hàn Quốc đã khởi hành trên máy bay vận tải quân sự KC-330 cùng khoảng 4 tấn hàng cứu trợ. Ảnh: Yonhap News

Đội cứu trợ gồm tám thành viên - là các quan chức đến từ Bộ Ngoại giao, Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Quốc gia, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Trung tâm Y tế Quốc gia Hàn Quốc, khởi hành trên máy bay vận tải quân sự KC-330 cùng khoảng 4 tấn hàng cứu trợ trị giá 180 triệu won (khoảng hơn 134 nghìn đô la Mỹ), bao gồm lều, chăn và quần áo. Đây là số hàng do các công ty và tổ chức khác nhau của Hàn Quốc quyên tặng sau khi Nepal xảy ra thảm họa lũ quét vào cuối tháng 8 vừa qua.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng nhấn mạnh, phái đoàn thứ 2 được cử tới Nepal sẽ tập trung nhiệm vụ trọng tâm vào các nỗ lực tái thiết và phục hồi tại các địa điểm bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ quét. Thời gian dự kiến sẽ kéo dài trong bảy ngày, và thậm chí lâu hơn.

Trước đó 02/09, Hàn Quốc cũng đã phái cử đội cứu trợ thiên tai khẩn cấp đầu tiên, gồm 44 thành viên đến Nepal để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ kéo dài trong 10 ngày, và dự kiến trở về nước vào sáng mai (12/09). Thảm họa lũ lụt tại Nepal đã khiến 9 người Hàn Quốc bị mất tích khi đang làm việc tại công trường xây dựng nhà máy thủy điện.

Nepal đã chuyển trọng tâm từ tìm kiếm và cứu hộ sang tái thiết và phục hồi, trong khi Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm những người Hàn Quốc bị mất tích với sự hợp tác của chính quyền Nepal và các đội cứu hộ từ các doanh nghiệp. Một nhóm phản ứng nhanh chung của Chính phủ Hàn Quốc được phái cử đến Nepal ngay sau khi xảy ra lũ lụt sẽ được tổ chức lại thành một nhóm gồm bảy thành viên để hỗ trợ công tác phục hồi và các nỗ lực khác. Nhóm này bao gồm các quan chức cảnh sát và pháp y - những người sẽ làm việc với các đồng nghiệp người Nepal tại phòng thí nghiệm khoa học pháp y để hỗ trợ xác định danh tính các nạn nhân, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác.

Theo các báo cáo của truyền thông nước ngoài, tính đến hết ngày 10/09, thảm họa lũ quét tại Nepal đã khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và hơn 5.600 người vẫn còn mất tích.

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Nepal tưởng niệm các nạn nhân trong trận lũ quét

VOV.VN - Ngày 7/9, Nepal đã tổ chức quốc tang tưởng niệm những người thiệt mạng trong thảm họa lũ quét ngày 26/8. Các cơ quan chính phủ treo cờ rủ và nhiều gia đình hoàn tất các nghi lễ để tưởng nhớ người đã khuất.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
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