Chính phủ Nhật Bản bắt đầu trợ giá nhiên liệu khẩn cấp

Thứ Năm, 16:59, 19/03/2026
VOV.VN - Trước tình hình giá xăng dầu tăng cao quá nhanh, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống người dân và các hoạt động kinh tế, Chính phủ Nhật Bản đã phải áp dụng nhiều biện pháp khẩn cấp để đối phó.

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản thông báo, bắt đầu từ hôm 19/3, chính phủ nước này sẽ triển khai các biện pháp trợ giá nhiên liệu khẩn cấp, với mức hỗ trợ 30,2 yên/lít đối với xăng thông thường, tương đương với xăng A92 (RON 92) của Việt Nam.

chinh phu nhat ban bat dau tro gia nhien lieu khan cap hinh anh 1
Trụ sở Bộ Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản. (Ảnh: Jiji Press)

Thông tin với báo chí về động thái này, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Akazawa Ryosei cho biết: “Trước tình hình tại Iran hiện nay, Thủ tướng đã chỉ đạo triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ đời sống người dân và ổn định nền kinh tế. Theo đó, chính phủ đã quyết định sử dụng Quỹ bình ổn giá nhiên liệu. Cụ thể, chính phủ sẽ hỗ trợ để duy trì giá xăng bán lẻ ở mức 170 yên/lít và sẽ áp dụng các biện pháp tương tự đối với các loại dầu”.

Quỹ bình ổn giá nhiên liệu khẩn cấp của Nhật Bản được thành lập vào năm 2021. Hiện nay, số dư của quỹ còn khoảng 280 tỷ yên (tương đương khoảng 1,8 tỷ USD). Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản cũng đang cân nhắc việc sử dụng thêm khoảng 860 tỷ yên (tương đương khoảng 5,6 tỷ USD) còn lại trong ngân sách dự phòng của năm tài chính 2025 để ứng phó trong trường hợp tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo dài.

Các biện pháp khẩn cấp này được đưa ra trong bối cảnh giá xăng bán lẻ tại thị trường Nhật Bản tăng nhanh kỷ lục, lên mức 190,8 yên/lít vào ngày 18/3. Tuy nhiên, phải mất khoảng 2 tuần, các biện pháp này mới phát huy hiệu quả. Trong thời gian đó, dự báo giá xăng dầu bán lẻ tại Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng cao.

Tuấn Nhật, Ngọc Huân/VOV-Tokyo
Giá xăng tại Nhật Bản lên mức cao kỷ lục

Giá xăng tại Nhật Bản lên mức cao kỷ lục

Giá xăng tại Nhật Bản lên mức cao kỷ lục

VOV.VN - Bất chấp những nỗ lực nhằm bình ổn thị trường nhiên liệu trong nước, bao gồm cả việc mở kho dầu dự trữ quốc gia, Chính phủ Nhật Bản vẫn chưa kiềm chế được đà tăng của giá xăng bán lẻ.

VOV.VN - Bất chấp những áp lực ngày một gia tăng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm yêu cầu Nhật Bản cử chiến hạm đến eo biển Hormuz, cũng như ngay trước thềm cuộc hội đàm thượng đỉnh Nhật- Mỹ, với khả năng áp lực sẽ gia tăng hơn nữa từ phía người đứng đầu Nhà Trắng, Nhật Bản vẫn rất thận trọng đối với vấn đề Iran.

Nhật Bản tiếp tục giữ thái độ thận trọng đối với vấn đề Iran

Nhật Bản tiếp tục giữ thái độ thận trọng đối với vấn đề Iran

VOV.VN - Bất chấp những áp lực ngày một gia tăng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm yêu cầu Nhật Bản cử chiến hạm đến eo biển Hormuz, cũng như ngay trước thềm cuộc hội đàm thượng đỉnh Nhật- Mỹ, với khả năng áp lực sẽ gia tăng hơn nữa từ phía người đứng đầu Nhà Trắng, Nhật Bản vẫn rất thận trọng đối với vấn đề Iran.

VOV.VN - Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các nước điều chiến hạm đến eo biển Hormuz đã trở thành chủ đề nóng tại Quốc hội Nhật Bản. Tuy nhiên, Chính phủ nước này vẫn giữ thái độ thận trọng.

Nhật Bản chưa quyết định điều chiến hạm sang eo biển Hormuz

Nhật Bản chưa quyết định điều chiến hạm sang eo biển Hormuz

VOV.VN - Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các nước điều chiến hạm đến eo biển Hormuz đã trở thành chủ đề nóng tại Quốc hội Nhật Bản. Tuy nhiên, Chính phủ nước này vẫn giữ thái độ thận trọng.

