Chính phủ Syria giành quyền kiểm soát 70% lãnh thổ Đông Ghouta

Trước đó cùng ngày, Hãng thông tấn RIA của Nga dẫn nguồn tin từ Trung tâm của Nga về hòa giải các bên tham chiến ở Syria- cơ quan do Bộ Quốc phòng Nga điều hành thông báo, hơn 5.000 người vừa rời Đông Ghouta. Còn trong ngày 17/3, hơn 10.000 dân thường tại Đông Ghouta đã đến được các vị trí an toàn do quân đội chính phủ kiểm soát.

Người dân sơ tán khỏi Đông Ghouta dưới sự trợ giúp của quân đội chính phủ Syria. Ảnh: Middle East Eye.

Quân đội Syria thông báo đã tái chiếm được từ các phiến quân đối lập hơn 70% lãnh thổ tại khu vực Đông Ghouta nằm ở ngoại ô Damascus. Đến nay các tổ chức nhân đạo, đặc biệt là Trung tâm hòa giải Nga, chỉ mới sơ tán được số lượng người dân hạn chế ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Một bước tiến nổi bật vừa được ghi nhận là sau khi quân đội chính phủ với sự giúp đỡ của Nga đã giải phóng thành phố Hamura và các làng xung quanh, nhờ đó một hành lang nhân đạo đã được mở. Tuy nhiên vẫn đề nhân đạo tiếp tục đặt ra nhiều thách thức trong bối cảnh hiện nay tình hình chiến sự vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt. Theo cảnh báo của nhiều nhà phân tích, nếu quân đội chính phủ không giải phóng nhanh chóng khu vực Đông Ghouta thì tình hình sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn./.