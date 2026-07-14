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Chính phủ Venezuela điều chỉnh chính sách kinh tế hậu động đất

Thứ Ba, 17:17, 14/07/2026
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VOV.VN - Hơn 2 tuần sau động đất kép, bên cạnh sự hỗ trợ của quốc tế cho công cuộc tái thiết, chính phủ Venezuela cũng có những điều chỉnh chính sách kinh tế để giảm thiểu những tác động của thiên tai.

Bộ trưởng Kinh tế Calixto Ortega cho biết, Venezuela sẽ điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô và nợ công cho phù hợp với tình hình sau động đất. Ông cho biết chính phủ đang tiếp tục nỗ lực tái cơ cấu nợ công và đã tổ chức các cuộc đàm phán trong những tuần gần đây với các đối tác và các tổ chức tài chính quốc tế.

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Thiệt hại mà trận động đất ngày 24/6 gây ra với kinh tế Venezuela buộc Chính phủ nước này phải điều chỉnh chính sách (Ảnh: Reuters)

Ông Ortega cho biết, quá trình phục hồi sẽ khó khăn hơn nếu không huy động được nguồn tài chính mới. Điều này đòi hỏi phải từng bước bình thường hóa quan hệ của Venezuela với các đối tác tài chính quốc tế.

“Tái cơ cấu nợ là điều kiện thiết yếu để khôi phục khả năng tiếp cận nguồn tài chính của đất nước. Chúng tôi cũng đang tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ kinh tế vĩ mô và phân tích tính bền vững của nợ, kết hợp tác động kinh tế của các trận động đất. Chúng tôi dự kiến ​​sẽ công bố các tài liệu này trong những tuần tới”, Bộ trưởng Kinh tế Calixto Ortega nói.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cũng cho biết, để hỗ trợ kinh tế, quốc gia Nam Mỹ này đang thúc đẩy sản xuất 1,2 triệu thùng dầu mỗi ngày và đang trên đà đạt mục tiêu sản lượng hàng năm. Số người chết trong hai trận động đất ở Venezuela đã tăng lên 4.561, trong khi số người bị thương vẫn không thay đổi ở mức 16.740. 

Trần Thị Nga/VOV1
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