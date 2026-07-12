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17 ngày sau trận động đất kép, Venezuela vẫn chạy đua giữa cứu người và tái thiết

Chủ Nhật, 15:08, 12/07/2026
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VOV.VN - 17 ngày sau trận động đất kép mạnh nhất trong hơn một thế kỷ, Venezuela vẫn chưa thể khép lại cuộc chiến với thảm họa. Các đội cứu hộ vẫn kiên trì tìm kiếm những dấu hiệu sự sống cuối cùng dưới đống đổ nát, trong khi quốc gia Nam Mỹ này đồng thời phải chuẩn bị cho một chặng đường tái thiết đầy gian nan.

Hơn hai tuần đã trôi qua kể từ trận động đất kép xảy ra ngày 24/6, nhưng cuộc chạy đua với thời gian tại bang La Guaira và nhiều khu vực miền Bắc Venezuela vẫn chưa dừng lại. Theo Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez, tính đến ngày 11/7, thảm họa đã cướp đi sinh mạng của 4.333 người, khiến hơn 16.700 người bị thương và gần 17.000 người mất nhà cửa.

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Lực lượng cứu hộ vẫn miệt mài tìm kiếm nạn nhân sau động đất ở Venezuela. Ảnh: Reuters

Điều đáng chú ý là, dù thời gian vàng cho công tác cứu hộ đã qua từ lâu, giới chức nước này vẫn duy trì hoạt động tìm kiếm tại những địa điểm còn hy vọng có người mắc kẹt.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez nhấn mạnh: "Chúng tôi vẫn còn một hoặc hai địa điểm tìm kiếm tích cực để tìm dấu hiệu sự sống, bởi vì một trong số đó vẫn chưa chắc chắn. Phần lớn thiết bị do các đội cứu hộ quốc tế mang đến được thiết kế để phát hiện nhịp tim hoặc nhiệt độ, điều này sẽ cho thấy có sự sống ở đó, dù là con người hay vật nuôi bị mắc kẹt dưới đống đổ nát".

Việc các đội cứu hộ vẫn bám trụ hiện trường sau hơn hai tuần cho thấy Venezuela chưa từ bỏ hy vọng, dù cơ hội tìm thấy người sống sót ngày càng mong manh. Hơn 1.200 dư chấn liên tiếp khiến nhiều khu vực tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ, buộc lực lượng cứu hộ phải vừa chạy đua với thời gian, vừa bảo đảm an toàn cho chính mình. 

"Chúng tôi đang làm việc cả ngày lẫn đêm, không ai ở đây về nhà nghỉ ngơi. Chúng tôi vẫn mặc nguyên quần áo từ ngày 26/6, chỉ ngủ được vài phút ngắn ngủi, chịu đựng cái nóng, cái lạnh và muỗi, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục", tình nguyện viên cứu hộ Wilker Arcia nói.

Những lời chia sẻ ấy phần nào cho thấy sức ép mà lực lượng cứu hộ đang phải đối mặt. Thế nhưng, phía sau cuộc chạy đua của những người làm nhiệm vụ là nỗi chờ đợi khắc khoải của hàng nghìn gia đình vẫn chưa có tin tức người thân. Với họ, điều mong mỏi nhất lúc này không chỉ là một phép màu, mà đơn giản là có thể đưa người thân trở về.

Chị Neimi Jauregui, một trong những người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm người thân cho biết: "Chúng tôi không chỉ tìm kiếm cháu gái tôi và bốn đứa con của cháu, mà còn tìm kiếm gia đình của tất cả mọi người. Ở đây, tất cả chúng tôi đã trở thành một gia đình lớn".

Song song với công tác cứu hộ, Venezuela cũng buộc phải chuẩn bị cho giai đoạn tái thiết với khối lượng công việc khổng lồ. Chính phủ ước tính cần xây dựng khoảng 25.000 ngôi nhà mới cho người dân mất chỗ ở. Khoảng 1,28 triệu tấn gạch, đá và bê tông từ các công trình bị sập sẽ được tái sử dụng cho các dự án xây dựng, trong khi chính quyền đang tìm cách giải phóng các tài sản của Venezuela bị phong tỏa ở nước ngoài, trong đó có lượng vàng đang được lưu giữ tại Anh, nhằm tạo thêm nguồn lực cho công cuộc khôi phục sau thiên tai.

17 ngày sau thảm họa, Venezuela vẫn chưa thể chuyển hẳn từ cứu hộ sang tái thiết, bởi ở nhiều nơi, hy vọng tìm thấy người còn mắc kẹt vẫn chưa tắt. Nhưng cùng với cuộc chạy đua giành giật từng cơ hội cứu người, quốc gia Nam Mỹ này cũng đang đứng trước một chặng đường khôi phục lâu dài và đầy thách thức, đòi hỏi không chỉ nguồn lực lớn mà còn cả sự đồng hành của cộng đồng quốc tế.

Hồng Nhung/VOV1
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