Tổng thống Iran chỉ trích lệnh phong toả hải quân của Mỹ

Trong một bài đăng bằng tiếng Anh trên nền tảng X, ông Pezeshkian viết: “Những gì đang được thực hiện dưới vỏ bọc phong tỏa hải quân thực chất là sự mở rộng của các chiến dịch quân sự" chống lại Iran.

Theo ông: “Việc tiếp tục cách tiếp cận mang tính cưỡng ép này là không thể chấp nhận”.

Phát biểu của ông Pezeshkian được đưa ra không lâu sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump không cần sự cho phép của Quốc hội để tiến hành chiến tranh với Iran, viện dẫn lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã chế giễu ý tưởng phong tỏa Iran, chỉ ra chiều dài đường biên giới trên bộ và trên biển của quốc gia này trong một bài đăng trên tài khoản X cùng ngày.

“Nếu bạn xây hai bức tường, một từ New York đến Bờ Tây và một từ Los Angeles đến Bờ Đông, tổng chiều dài sẽ là 7.755 km, vẫn ngắn hơn khoảng 1.000 km so với tổng chiều dài biên giới của Iran. Chúc may mắn nếu muốn phong tỏa một quốc gia có đường biên như vậy”, ông Ghalibaf viết.