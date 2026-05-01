中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thống Iran chỉ trích lệnh phong toả hải quân của Mỹ

Thứ Sáu, 06:35, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 30/4 đã lên án lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ tại eo biển Hormuz, cho rằng động thái này thực chất là sự tiếp diễn của các hành động quân sự nhằm vào Iran.

Trong một bài đăng bằng tiếng Anh trên nền tảng X, ông Pezeshkian viết: “Những gì đang được thực hiện dưới vỏ bọc phong tỏa hải quân thực chất là sự mở rộng của các chiến dịch quân sự" chống lại Iran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Reuters

Theo ông: “Việc tiếp tục cách tiếp cận mang tính cưỡng ép này là không thể chấp nhận”.

Phát biểu của ông Pezeshkian được đưa ra không lâu sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump không cần sự cho phép của Quốc hội để tiến hành chiến tranh với Iran, viện dẫn lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã chế giễu ý tưởng phong tỏa Iran, chỉ ra chiều dài đường biên giới trên bộ và trên biển của quốc gia này trong một bài đăng trên tài khoản X cùng ngày.

“Nếu bạn xây hai bức tường, một từ New York đến Bờ Tây và một từ Los Angeles đến Bờ Đông, tổng chiều dài sẽ là 7.755 km, vẫn ngắn hơn khoảng 1.000 km so với tổng chiều dài biên giới của Iran. Chúc may mắn nếu muốn phong tỏa một quốc gia có đường biên như vậy”, ông Ghalibaf viết.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: Iran phong toả hải quân thoả thuận Mỹ Iran cuộc chiến Iran đàm phán Mỹ Iran giới lãnh đạo Iran điểm nghẽn đàm phán mục tiêu chiến tranh Iran Tông thống Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump nói chỉ ông và một vài người nắm được tình hình đàm phán với Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 30/4 cho biết chỉ mình ông và một số ít quan chức khác nắm được tình hình thực sự của các cuộc đàm phán với Iran, qua đó phát tín hiệu rằng tiến trình thương lượng vẫn đang diễn ra, dù các tín hiệu công khai cho thấy tình trạng bế tắc.

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 30/4 cho biết chỉ mình ông và một số ít quan chức khác nắm được tình hình thực sự của các cuộc đàm phán với Iran, qua đó phát tín hiệu rằng tiến trình thương lượng vẫn đang diễn ra, dù các tín hiệu công khai cho thấy tình trạng bế tắc.

Pakistan tiếp tục thúc đẩy hòa giải Mỹ – Iran, kêu gọi mở lại eo biển Hormuz

VOV.VN - Hôm qua (30/4), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi cho biết nước này vẫn duy trì các kênh đối thoại tích cực với cả Mỹ và Iran, đồng thời kêu gọi sớm khôi phục hoạt động tại Eo biển Hormuz.

VOV.VN - Hôm qua (30/4), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi cho biết nước này vẫn duy trì các kênh đối thoại tích cực với cả Mỹ và Iran, đồng thời kêu gọi sớm khôi phục hoạt động tại Eo biển Hormuz.

Iran đánh chặn UAV tại thủ đô Tehran, Israel tăng tốc chuẩn bị tái chiến

VOV.VN - Truyền thông Iran cho biết hệ thống phòng không nước này đêm 30/4 đã khai hỏa đánh chặn các máy bay không người lái trên bầu trời thủ đô Tehran.

VOV.VN - Truyền thông Iran cho biết hệ thống phòng không nước này đêm 30/4 đã khai hỏa đánh chặn các máy bay không người lái trên bầu trời thủ đô Tehran.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ