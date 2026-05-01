Ông Trump nói chỉ ông và một vài người nắm được tình hình đàm phán với Iran

“Không ai biết các cuộc đàm phán đang ở đâu, ngoài tôi và một vài người khác”, ông Trump nói tại Phòng Bầu dục, đồng thời thừa nhận vẫn tồn tại những bất định liên quan đến ban lãnh đạo của Iran.

Theo Tổng thống Trump: “Chúng tôi đang gặp vấn đề vì không ai thực sự biết ai là người lãnh đạo phía Iran. Điều đó phần nào gây ra khó khăn cho tiến trình”.

Khẳng định Iran “rất muốn” đạt được một thỏa thuận, ông Trump cho biết biện pháp phong tỏa eo biển Hormuz do Mỹ áp đặt đang phát huy hiệu quả như dự tính.

“Nền kinh tế của họ đang lao dốc. Việc phong tỏa phát huy hiệu quả thật đáng kinh ngạc. Sức mạnh của biện pháp này là không thể xem nhẹ”, ông Trump cho hay.

Tổng thống Mỹ dường như cũng hạ thấp khả năng ông sẽ chấm dứt lệnh ngừng bắn hiện tại để nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran. Ông nhận định: “Tôi không chắc chúng ta có cần làm vậy hay không. Có thể là cần”.