  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ông Trump nói chỉ ông và một vài người nắm được tình hình đàm phán với Iran

Thứ Sáu, 05:56, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 30/4 cho biết chỉ mình ông và một số ít quan chức khác nắm được tình hình thực sự của các cuộc đàm phán với Iran, qua đó phát tín hiệu rằng tiến trình thương lượng vẫn đang diễn ra, dù các tín hiệu công khai cho thấy tình trạng bế tắc.

“Không ai biết các cuộc đàm phán đang ở đâu, ngoài tôi và một vài người khác”, ông Trump nói tại Phòng Bầu dục, đồng thời thừa nhận vẫn tồn tại những bất định liên quan đến ban lãnh đạo của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo Tổng thống Trump: “Chúng tôi đang gặp vấn đề vì không ai thực sự biết ai là người lãnh đạo phía Iran. Điều đó phần nào gây ra khó khăn cho tiến trình”.

Khẳng định Iran “rất muốn” đạt được một thỏa thuận, ông Trump cho biết biện pháp phong tỏa eo biển Hormuz do Mỹ áp đặt đang phát huy hiệu quả như dự tính.

“Nền kinh tế của họ đang lao dốc. Việc phong tỏa phát huy hiệu quả thật đáng kinh ngạc. Sức mạnh của biện pháp này là không thể xem nhẹ”, ông Trump cho hay.

Tổng thống Mỹ dường như cũng hạ thấp khả năng ông sẽ chấm dứt lệnh ngừng bắn hiện tại để nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran. Ông nhận định: “Tôi không chắc chúng ta có cần làm vậy hay không. Có thể là cần”.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: Tổng thống Trump Iran thoả thuận Mỹ Iran cuộc chiến Iran đàm phán Mỹ Iran giới lãnh đạo Iran điểm nghẽn đàm phán mục tiêu chiến tranh Iran
Tin liên quan

Nóng thế giới ngày 1/5: Iran dọa giáng đòn khiến Mỹ “phải hối tiếc”

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Lầu Năm Góc lần đầu công bố chi phí cho chiến dịch tại Iran; Iran cảnh báo tung vũ khí mới giáng đòn đáp trả khiến Mỹ “phải hối tiếc”; Nga siết chặt an ninh và điều chỉnh quy mô lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng...

Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố “chương mới” đang hình thành ở eo biển Hormuz

VOV.VN - Ngày 30/4, trong thông điệp nhân Ngày Quốc gia Vịnh Ba Tư, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cho biết một “chương mới” đang hình thành tại khu vực Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.

IAEA: Phần lớn uranium làm giàu của Iran có thể vẫn ở Isfahan sau không kích

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn hãng tin AP, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết, phần lớn lượng urani làm giàu cấp độ cao của Iran nhiều khả năng vẫn đang được lưu trữ tại tổ hợp hạt nhân Isfahan, bất chấp các đợt không kích từ liên quân Mỹ - Israel trong năm qua.

