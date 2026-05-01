中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thống Trump chỉ trích Quốc hội hạn chế quyền lực trong cuộc chiến với Iran

Thứ Sáu, 07:32, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích các nỗ lực của Quốc hội Mỹ nhằm hạn chế quyền lực chiến tranh của ông trong cuộc xung đột với Iran.

“Họ cứ lặp đi lặp lại vấn đề quyền lực chiến tranh", ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục. “Tôi đang đàm phán một thỏa thuận với Iran. Thế nhưng cứ mỗi tuần, thậm chí vài ngày một lần, họ lại đưa ra một đề xuất rằng chiến sự phải dừng lại”.

tong thong trump chi trich quoc hoi han che quyen luc trong cuoc chien voi iran hinh anh 1
Ảnh minh hoạ: Reuters

Theo Đạo luật Quyền lực chiến tranh năm 1973, Tổng thống Donald Trump buộc phải giới hạn các hoạt động quân sự chống Iran sau 60 ngày nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ để tiếp tục. Tuy nhiên, trong Quốc hội hiện vẫn tồn tại những cách hiểu khác nhau về thời điểm chính xác của hạn chót.

Một số nghị sĩ cho rằng mốc 60 ngày được tính từ thời điểm xung đột bắt đầu, theo đó hạn chót sẽ là ngày 29/4. Trong khi đó, các ý kiến khác viện dẫn nội dung của đạo luật để lập luận rằng thời hạn này là 60 ngày kể từ khi Nhà Trắng chính thức thông báo cho Quốc hội, tức là ngày 1/5. Một số nghị sĩ đảng Cộng hoà còn cho rằng những ngày ngừng bắn không nên được tính vào tổng thời gian 60 ngày, hoặc Tổng thống có thể đơn phương gia hạn thời hạn này lên 90 ngày.

Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ được các quan chức Lầu Năm Góc cập nhật về những phương án quân sự liên quan tới Iran ngày 1/5, trong bối cảnh ông gia tăng sức ép buộc Tehran phải chấp nhận thỏa thuận.

Ở một diễn biến khác, khi trả lời câu hỏi của báo giới tại Phòng Bầu dục, ông Trump cho biết chỉ mình ông và một số ít người khác nắm được tình trạng thực sự của các cuộc đàm phán với Iran, qua đó phát tín hiệu rằng tiến trình thương lượng vẫn đang tiến triển, bất chấp các tín hiệu bên ngoài cho thấy tình trạng bế tắc.

Trong khi đó, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, trong tuyên bố mới nhất tiếp tục khẳng định lập trường cứng rắn và không thỏa hiệp đối với cục diện khu vực.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: Tổng thống Trump Trump chỉ trích Quốc hội Mỹ cuộc chiến với Iran quyền lực chiến tranh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ tiêu tốn 25 tỷ USD cho chiến sự tại Iran: Con số thực tế lớn cỡ nào?
Mỹ tiêu tốn 25 tỷ USD cho chiến sự tại Iran: Con số thực tế lớn cỡ nào?

VOV.VN - Các quan chức Lầu Năm Góc lần đầu đưa ra ước tính công khai: chiến dịch quân sự tại Iran đến nay đã tiêu tốn khoảng 25 tỷ USD. Tuy nhiên, con số này chưa phản ánh đầy đủ toàn bộ chi phí và cần được đặt trong bối cảnh rộng hơn để đánh giá chính xác.

Mỹ tiêu tốn 25 tỷ USD cho chiến sự tại Iran: Con số thực tế lớn cỡ nào?

Mỹ tiêu tốn 25 tỷ USD cho chiến sự tại Iran: Con số thực tế lớn cỡ nào?

VOV.VN - Các quan chức Lầu Năm Góc lần đầu đưa ra ước tính công khai: chiến dịch quân sự tại Iran đến nay đã tiêu tốn khoảng 25 tỷ USD. Tuy nhiên, con số này chưa phản ánh đầy đủ toàn bộ chi phí và cần được đặt trong bối cảnh rộng hơn để đánh giá chính xác.

Ông Trump nói chỉ ông và một vài người nắm được tình hình đàm phán với Iran
Ông Trump nói chỉ ông và một vài người nắm được tình hình đàm phán với Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 30/4 cho biết chỉ mình ông và một số ít quan chức khác nắm được tình hình thực sự của các cuộc đàm phán với Iran, qua đó phát tín hiệu rằng tiến trình thương lượng vẫn đang diễn ra, dù các tín hiệu công khai cho thấy tình trạng bế tắc.

Ông Trump nói chỉ ông và một vài người nắm được tình hình đàm phán với Iran

Ông Trump nói chỉ ông và một vài người nắm được tình hình đàm phán với Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 30/4 cho biết chỉ mình ông và một số ít quan chức khác nắm được tình hình thực sự của các cuộc đàm phán với Iran, qua đó phát tín hiệu rằng tiến trình thương lượng vẫn đang diễn ra, dù các tín hiệu công khai cho thấy tình trạng bế tắc.

Pakistan tiếp tục thúc đẩy hòa giải Mỹ – Iran, kêu gọi mở lại eo biển Hormuz
Pakistan tiếp tục thúc đẩy hòa giải Mỹ – Iran, kêu gọi mở lại eo biển Hormuz

VOV.VN - Hôm qua (30/4), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi cho biết nước này vẫn duy trì các kênh đối thoại tích cực với cả Mỹ và Iran, đồng thời kêu gọi sớm khôi phục hoạt động tại Eo biển Hormuz.

Pakistan tiếp tục thúc đẩy hòa giải Mỹ – Iran, kêu gọi mở lại eo biển Hormuz

Pakistan tiếp tục thúc đẩy hòa giải Mỹ – Iran, kêu gọi mở lại eo biển Hormuz

VOV.VN - Hôm qua (30/4), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi cho biết nước này vẫn duy trì các kênh đối thoại tích cực với cả Mỹ và Iran, đồng thời kêu gọi sớm khôi phục hoạt động tại Eo biển Hormuz.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ