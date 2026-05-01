Tổng thống Trump chỉ trích Quốc hội hạn chế quyền lực trong cuộc chiến với Iran

“Họ cứ lặp đi lặp lại vấn đề quyền lực chiến tranh", ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục. “Tôi đang đàm phán một thỏa thuận với Iran. Thế nhưng cứ mỗi tuần, thậm chí vài ngày một lần, họ lại đưa ra một đề xuất rằng chiến sự phải dừng lại”.

Theo Đạo luật Quyền lực chiến tranh năm 1973, Tổng thống Donald Trump buộc phải giới hạn các hoạt động quân sự chống Iran sau 60 ngày nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ để tiếp tục. Tuy nhiên, trong Quốc hội hiện vẫn tồn tại những cách hiểu khác nhau về thời điểm chính xác của hạn chót.

Một số nghị sĩ cho rằng mốc 60 ngày được tính từ thời điểm xung đột bắt đầu, theo đó hạn chót sẽ là ngày 29/4. Trong khi đó, các ý kiến khác viện dẫn nội dung của đạo luật để lập luận rằng thời hạn này là 60 ngày kể từ khi Nhà Trắng chính thức thông báo cho Quốc hội, tức là ngày 1/5. Một số nghị sĩ đảng Cộng hoà còn cho rằng những ngày ngừng bắn không nên được tính vào tổng thời gian 60 ngày, hoặc Tổng thống có thể đơn phương gia hạn thời hạn này lên 90 ngày.

Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ được các quan chức Lầu Năm Góc cập nhật về những phương án quân sự liên quan tới Iran ngày 1/5, trong bối cảnh ông gia tăng sức ép buộc Tehran phải chấp nhận thỏa thuận.

Ở một diễn biến khác, khi trả lời câu hỏi của báo giới tại Phòng Bầu dục, ông Trump cho biết chỉ mình ông và một số ít người khác nắm được tình trạng thực sự của các cuộc đàm phán với Iran, qua đó phát tín hiệu rằng tiến trình thương lượng vẫn đang tiến triển, bất chấp các tín hiệu bên ngoài cho thấy tình trạng bế tắc.

Trong khi đó, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, trong tuyên bố mới nhất tiếp tục khẳng định lập trường cứng rắn và không thỏa hiệp đối với cục diện khu vực.