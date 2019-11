Cho rằng NATO đang bị “tê liệt”, Pháp bị các đồng minh “phản pháo”

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua (7/11) đã có bài phát biểu làm “dậy sóng” khi cho rằng, Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang bị tê liệt, mà nguyên nhân lớn nhất là do sự thiếu phối hợp. Trong khi các đồng minh phương Tây cho rằng đây là một phát biểu không phù hợp, thì Nga lại đánh giá cao sự thẳng thắn của nhà lãnh đạo Pháp.

Trả lời phỏng vấn tờ The Economist số ra hàng tuần, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 7/11 đã tỏ ra khá gay gắt khi cho rằng, không có sự phối hợp nào về việc ra quyết định chiến lược giữa Mỹ và các đồng minh trong NATO, trong khi một số nước lại tự ý hành động bất chấp việc có thể gây nguy hại tới lợi ích của các đồng minh. Theo ông, đây là một vấn đề rất lớn và NATO cần làm rõ các mục tiêu chiến lược của mình

Nhà lãnh đạo Pháp đồng thời chỉ ra 3 nguy cơ lớn đối với châu lục và cảnh báo, nếu châu Âu không tỉnh giấc, không ý thức được tình hình này, nguy cơ về ngắn hạn sẽ rất lớn. Đó là sự biến mất của châu Âu về mặt địa chính trị và nghiêm trọng hơn là mất đi sự kiểm soát đối với chính số phận của mình.

Đưa ra chỉ 1 tháng trước Hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến vào tháng 12 tới tại thủ đô London (Anh), phát biểu đã ngay lập tức làm “dậy sóng” giới lãnh đạo phương Tây. Từ thủ đô Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel, trong cuộc họp báo chung với Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg, đã chỉ trích đây là một phát biểu “không phù hợp” và “không cần thiết”:

“Tổng thống Pháp đã dùng những ngôn từ quá mạnh và đó không phải là quan điểm của tôi về hợp tác trong NATO. Tôi nghĩ rằng đây là một phát biểu không phù hợp và không cần thiết. Ngay cả khi phát sinh vấn đề và có những khác biệt, các thành viên cũng cần xích lại gần nha hơn. NATO đang và vẫn sẽ là nền tảng cho an ninh của chúng ta. Một NATO mạnh mẽ cũng nằm trong lợi ích của cả Đức và châu Âu”.

Trong khi đó, Tổng Thư ký NATO Stoltenberg cho rằng, NATO vẫn rất mạnh mẽ và Mỹ cũng như châu Âu chưa bao giờ trong hàng thập kỷ qua lại phối hợp tốt với nhau như hiện nay.

Cùng chung quan điểm này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh NATO là một trong những mối quan hệ đối tác chiến lược quan trọng nhất trong lịch sử, đồng thời nhắc lại yêu cầu của Tổng thống Trump kêu gọi các quốc gia thành viên NATO chia sẻ nhiều hơn nữa gánh nặng tài chính:

“NATO trong một thời gian dài đã chứng kiến sự phối hợp chặt chẽ của các quốc gia dân chủ như năm 1989 và sau đó là 1990, góp phần mang lại sự tự do và giúp hàng triệu người trong những tình huống khó khăn. Theo tôi, NATO là một trong những mối quan hệ đôi tác chiến lược quan trọng nhất trong lịch sử. Và đó là lý do tại sao mọi quốc gia đều phải tham gia và đóng góp một cách thích hợp vì sứ mệnh an ninh chung”.

Từ Ottawa, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng tuyên bố liên minh NATO tiếp tục đóng vai trò vô cùng quan trọng không chỉ tại Bắc Đại Tây Dương mà còn cả với thế giới. Trái ngược với giới lãnh đạo phương Tây, Chính phủ Nga đã ngay lập tức hoan nghênh phát biểu của nhà lãnh đạo Pháp. Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, những đánh giá thẳng thắn của ông Emmanuel Macron đã cung cấp một định nghĩa chính xác về tình trạng hiện nay của NATO./.