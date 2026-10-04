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Chủ tịch Hạ viện Séc đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt

Chủ Nhật, 09:03, 04/10/2026
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VOV.VN - Ngày 3/10, Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Cộng hòa Séc Tomio Okamura cùng đoàn đại biểu Hạ viện Cộng hòa Séc đã đến thăm cộng đồng và doanh nghiệp cùng các tiểu thương người Việt tại Trung tâm thương mại Sapa, thủ đô Praha, CH Séc.

Chuyến thăm của lãnh đạo Quốc hội Séc thể hiện sự quan tâm và coi trọng của Hạ viện Séc nói riêng, lãnh đạo Cộng hòa Séc nói chung đối với cộng đồng người Việt Nam tại quốc gia này. 

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Chủ tịch Hạ viện Tomio Okamura là sự ghi nhận đối với những đóng góp kinh tế, văn hóa của người Việt.

Trong không khí cởi mở và hữu nghị, ông Hoàng Đình Thắng, đại diện cho cộng đồng người Việt đã cùng ôn lại lịch sử hình thành và phát triển trong suốt 76 năm qua. Với mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, các thế hệ người Việt đã sinh sống, làm việc và cống hiến cho xã hội Séc trong nhiều thập kỷ. Từ những người Việt đầu tiên đến thế hệ trẻ hôm nay, cộng đồng luôn nỗ lực lao động, kinh doanh, tuân thủ pháp luật, chủ động hội nhập vào xã hội sở tại và hướng về quê hương đất nước. Với nhiều người Việt Nam, Cộng hòa Séc không chỉ là nơi sinh sống và làm việc mà đã thực sự trở thành quê hương thứ hai.

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Chủ tịch Hạ viện cũng bày tỏ đặc biệt ấn tượng với thế hệ trẻ người Việt.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam bày tỏ vui mừng được đón Chủ tịch Hạ viện Tomio Okamura cùng đoàn đại biểu đến thăm Trung tâm thương mại Sapa, một trung tâm kinh tế, văn hóa và là nơi sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại thủ đô Praha. Chuyến thăm là cơ hội để các nhà lập pháp Séc trực tiếp tìm hiểu đời sống, hoạt động kinh doanh cũng như những tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng người Việt Nam tại nước sở tại.

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Chủ tịch Hạ viện Séc thăm Tập đoàn Tamda và chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Tomio Okamura đánh giá cao quá trình hội nhập và những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam. Ông ghi nhận sự nỗ lực, chăm chỉ, coi trọng đầu tư giáo dục cho thế hệ trẻ và hội nhập tốt vào xã hội sở tại. Những phẩm chất đó đã giúp cộng đồng từng bước khẳng định vị trí và trở thành một bộ phận không thể tách rời của xã hội Séc. Chủ tịch Hạ viện cũng đặc biệt ấn tượng với thế hệ trẻ người Việt. Nhiều người đã có quốc tịch Séc, sử dụng thành thạo tiếng Séc và tham gia tích cực vào nhiều lĩnh vực.

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Chủ tịch Hạ viện Séc thăm Trung tâm thương mại Sapa.

Chủ tịch Hạ viện chia sẻ, chuyến thăm tới TTTM Sapa với mong muốn tìm hiểu sâu hơn về cộng đồng người Việt Nam, những vấn đề bà con đang quan tâm và các lĩnh vực mà cơ quan chức năng sở tại có thể hỗ trợ. Theo ông, Sapa là một địa danh quen thuộc đối với đông đảo người dân Cộng hòa Séc. Nơi đây không chỉ phản ánh sự phát triển về kinh tế mà còn thể hiện quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng của cộng đồng người Việt.

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Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Tomio Okamura đánh giá cao quá trình hội nhập và những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, chủ tịch Hạ viện cũng đến thăm Tập đoàn Tamda (Tamda Foods) và các tiểu thương tại TTTM Sapa, ông Okamura ca ngợi tinh thần làm việc, sự năng động của các doanh nghiệp Việt đã góp phần gia tăng giá trị cho nền kinh tế Séc. Chủ tịch Hạ viện ấn tượng trước sự chuyển mình của TTTM Sapa, không chỉ là nơi buôn bán, kinh doanh mà nay đã trở thành không gian văn hóa, ẩm thực thu hút đông đảo người dân Séc, thúc đẩy sự giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế giữa hai dân tộc.

Chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Tomio Okamura là sự ghi nhận đối với những đóng góp kinh tế, văn hóa của người Việt. Sự kiện này không chỉ tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng với xã hội sở tại, mà còn góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai quốc gia.

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Chính phủ Séc vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

VOV.VN - Ngày 1/10, Chính phủ Séc đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội sau khi phe đối lập chất vấn về thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng và nêu lên những lo ngại về xung đột lợi ích liên quan đến Thủ tướng Séc Andrej Babis. 

Hải Đăng - Như Hoa/VOV-Praha
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