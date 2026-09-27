Chính phủ Séc sắp đối mặt bỏ phiếu bất tín nhiệm lần hai

Theo kế hoạch, phiên họp đặc biệt của Hạ viện sẽ bắt đầu lúc 2 giờ chiều và dự kiến sẽ tiếp tục vào ngày 30/9. Giới phân tích cho rằng chính phủ cầm quyền được dự đoán nhiều khả năng sẽ vượt qua bởi Liên minh này vẫn nắm giữ hơn 50% tổng số ghế trong Hạ viện.

Các đảng đối lập đều đưa ra kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm, viện dẫn những vấn đề như thâm hụt ngân sách, xung đột lợi ích của thủ tướng Babiš chưa được giải quyết và một số các cáo buộc khác liên quan tới vấn đề thể chế, tòa án, tổ chức phi lợi nhuận và giới truyền thông… Mức thâm hụt ngân sách được đề xuất sẽ là mức thâm hụt lớn thứ hai trong lịch sử Cộng hòa Séc, chỉ đứng sau mức thâm hụt ở thời kỳ đại dịch Covid-19 năm 2021.

Chính phủ Séc đối mặt cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm lần thứ hai (Ảnh minh họa Expats).

Một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm cần sự ủng hộ của đa số tất cả các nghị sĩ, nghĩa là ít nhất 101 phiếu đồng ý. Phe đối lập nắm giữ 92 ghế và cần ít nhất 9 nghị sĩ của liên minh cầm quyền ủng hộ.

Chủ tịch Hạ viện Séc Okamura mô tả phiên họp này như một động thái vận động tranh cử trước thềm bầu cử và cho rằng không có triển vọng cho việc kiến nghị bỏ phiếu này được thông qua.

Các Bộ trưởng chính phủ, lãnh đạo các đảng liên minh và người đứng đầu các nhóm nghị sĩ cầm quyền dự kiến sẽ phát biểu trong cuộc tranh luận. Ông Okamura cho biết liên minh sẽ sử dụng phiên họp này để xem xét toàn diện những thành tựu mà nội các đã đạt được.

Trong khi đó, Thủ tướng Babiš xác nhận sẽ phát biểu trước các nhà lập pháp. Ông mô tả những lập luận của phe đối lập là sai sự thật và liên minh sẽ vẫn đoàn kết để vượt qua giai đoạn này.