English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chính phủ Séc đối mặt cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm lần thứ hai

Chủ Nhật, 06:38, 27/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 29/9 tới, các nhà lập pháp Séc sẽ tranh luận về kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm lần thứ hai đối với chính phủ của Thủ tướng Andrej Babiš, chỉ 10 ngày trước khi cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử thành phố và Thượng viện.

Chính phủ Séc sắp đối mặt bỏ phiếu bất tín nhiệm lần hai

Theo kế hoạch, phiên họp đặc biệt của Hạ viện sẽ bắt đầu lúc 2 giờ chiều và dự kiến sẽ tiếp tục vào ngày 30/9. Giới phân tích cho rằng chính phủ cầm quyền được dự đoán nhiều khả năng sẽ vượt qua bởi Liên minh này vẫn nắm giữ hơn 50% tổng số ghế trong Hạ viện.

Các đảng đối lập đều đưa ra kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm, viện dẫn những vấn đề như thâm hụt ngân sách, xung đột lợi ích của thủ tướng Babiš chưa được giải quyết và một số các cáo buộc khác liên quan tới vấn đề thể chế, tòa án, tổ chức phi lợi nhuận và giới truyền thông… Mức thâm hụt ngân sách được đề xuất sẽ là mức thâm hụt lớn thứ hai trong lịch sử Cộng hòa Séc, chỉ đứng sau mức thâm hụt ở thời kỳ đại dịch Covid-19 năm 2021.

chinh phu sec doi mat cuoc bo phieu bat tin nhiem lan thu hai hinh anh 1
Chính phủ Séc đối mặt cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm lần thứ hai (Ảnh minh họa Expats).

Một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm cần sự ủng hộ của đa số tất cả các nghị sĩ, nghĩa là ít nhất 101 phiếu đồng ý. Phe đối lập nắm giữ 92 ghế và cần ít nhất 9 nghị sĩ của liên minh cầm quyền ủng hộ.

Chủ tịch Hạ viện Séc Okamura mô tả phiên họp này như một động thái vận động tranh cử trước thềm bầu cử và cho rằng không có triển vọng cho việc kiến nghị bỏ phiếu này được thông qua.

Các Bộ trưởng chính phủ, lãnh đạo các đảng liên minh và người đứng đầu các nhóm nghị sĩ cầm quyền dự kiến sẽ phát biểu trong cuộc tranh luận. Ông Okamura cho biết liên minh sẽ sử dụng phiên họp này để xem xét toàn diện những thành tựu mà nội các đã đạt được.

Trong khi đó, Thủ tướng Babiš xác nhận sẽ phát biểu trước các nhà lập pháp. Ông mô tả những lập luận của phe đối lập là sai sự thật và liên minh sẽ vẫn đoàn kết để vượt qua giai đoạn này.

Hải Đăng/VOV-Praha
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Séc thử “lá chắn” UAV từ bài học trực tiếp trên chiến trường Ukraine
Séc thử “lá chắn” UAV từ bài học trực tiếp trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Séc đang thử nghiệm các công nghệ chống UAV trong bối cảnh các nước châu Âu tăng cường năng lực ứng phó trước mối đe dọa từ xung đột Nga - Ukraine.

Séc thử “lá chắn” UAV từ bài học trực tiếp trên chiến trường Ukraine

Séc thử “lá chắn” UAV từ bài học trực tiếp trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Séc đang thử nghiệm các công nghệ chống UAV trong bối cảnh các nước châu Âu tăng cường năng lực ứng phó trước mối đe dọa từ xung đột Nga - Ukraine.

Séc khôi phục kiểm soát giá nhiên liệu trước sức ép năng lượng
Séc khôi phục kiểm soát giá nhiên liệu trước sức ép năng lượng

VOV.VN - Cộng hòa Séc sẽ áp trần biên lợi nhuận đối với các nhà bán lẻ nhiên liệu, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu diesel và áp thuế tạm thời đối với các nhà máy lọc dầu, trong bối cảnh các chính phủ châu Âu đang tìm cách kiềm chế đà tăng của giá nhiên liệu.

Séc khôi phục kiểm soát giá nhiên liệu trước sức ép năng lượng

Séc khôi phục kiểm soát giá nhiên liệu trước sức ép năng lượng

VOV.VN - Cộng hòa Séc sẽ áp trần biên lợi nhuận đối với các nhà bán lẻ nhiên liệu, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu diesel và áp thuế tạm thời đối với các nhà máy lọc dầu, trong bối cảnh các chính phủ châu Âu đang tìm cách kiềm chế đà tăng của giá nhiên liệu.

Hàng loạt siêu máy bay quân sự lần đầu lộ diện trong Ngày hội NATO tại Séc
Hàng loạt siêu máy bay quân sự lần đầu lộ diện trong Ngày hội NATO tại Séc

VOV.VN - Ngày NATO tại Ostrava và Ngày Không quân Séc diễn ra trong hai ngày 19 và 20/9, quy tụ máy bay, khí tài quân sự và lực lượng an ninh từ 14 quốc gia, thu hút gần 100.000 khách ngay trong ngày khai mạc.

Hàng loạt siêu máy bay quân sự lần đầu lộ diện trong Ngày hội NATO tại Séc

Hàng loạt siêu máy bay quân sự lần đầu lộ diện trong Ngày hội NATO tại Séc

VOV.VN - Ngày NATO tại Ostrava và Ngày Không quân Séc diễn ra trong hai ngày 19 và 20/9, quy tụ máy bay, khí tài quân sự và lực lượng an ninh từ 14 quốc gia, thu hút gần 100.000 khách ngay trong ngày khai mạc.

Thống nhất nhiều định hướng mở rộng hợp tác kinh tế Việt Nam - Cộng hòa Séc
Thống nhất nhiều định hướng mở rộng hợp tác kinh tế Việt Nam - Cộng hòa Séc

VOV.VN - Ngày 17/9, tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc, khoá họp lần thứ 8 - Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Cộng hòa Séc được tổ chức nhằm mục đích đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tăng cường trao đổi hiểu biết lẫn nhau đồng thời tìm ra các cơ hội, lĩnh vực tiềm năng hợp tác trong tương lai.

Thống nhất nhiều định hướng mở rộng hợp tác kinh tế Việt Nam - Cộng hòa Séc

Thống nhất nhiều định hướng mở rộng hợp tác kinh tế Việt Nam - Cộng hòa Séc

VOV.VN - Ngày 17/9, tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc, khoá họp lần thứ 8 - Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Cộng hòa Séc được tổ chức nhằm mục đích đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tăng cường trao đổi hiểu biết lẫn nhau đồng thời tìm ra các cơ hội, lĩnh vực tiềm năng hợp tác trong tương lai.

Séc kêu gọi châu Âu nỗ lực hơn nữa để chấm dứt xung đột tại Ukraine
Séc kêu gọi châu Âu nỗ lực hơn nữa để chấm dứt xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Ngày 16/9, Thủ tướng Séc Andrej Babiš đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời đối chiếu cách tiếp cận của châu Âu với các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin.

Séc kêu gọi châu Âu nỗ lực hơn nữa để chấm dứt xung đột tại Ukraine

Séc kêu gọi châu Âu nỗ lực hơn nữa để chấm dứt xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Ngày 16/9, Thủ tướng Séc Andrej Babiš đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời đối chiếu cách tiếp cận của châu Âu với các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ