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Chính phủ Séc vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Thứ Sáu, 06:12, 02/10/2026
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VOV.VN - Ngày 1/10, Chính phủ Séc đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội sau khi phe đối lập chất vấn về thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng và nêu lên những lo ngại về xung đột lợi ích liên quan đến Thủ tướng Séc Andrej Babis. 

Sau cuộc tranh luận kéo dài ba ngày, chỉ có 83 nghị sĩ phe đối lập trong tổng số 200 ghế của Hạ viện bỏ phiếu bãi nhiệm chính phủ liên minh hiện tại, trong khi cần ít nhất 101 phiếu để được thông qua. Các đảng đối lập kêu gọi cuộc bỏ phiếu này đã lên án dự thảo ngân sách năm 2027 của chính phủ, dự kiến ​​thâm hụt 386 tỷ koruna (tương đương 18 tỷ USD), mức thâm hụt lớn thứ hai trong lịch sử Séc.

Nhiều nhà kinh tế và các nhà lập pháp phe đối lập đã chỉ trích đề xuất thâm hụt ngân sách vào thời điểm Ngân hàng trung ương Séc dự báo nền kinh tế sẽ tăng trưởng 2,7% vào năm tới. Chính phủ cho rằng khoản chi tiêu này là cần thiết để thúc đẩy đầu tư và tài trợ cho các ưu tiên như chăm sóc sức khỏe, lương hưu và tiền lương của khu vực công.

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Thủ tướng Séc Andrej Babis

Thủ tướng Babis, đã phải đối mặt với những lời chỉ trích ông chưa giải quyết được những xung đột lợi ích tiềm tàng giữa các giao dịch cá nhân và vị thế chính trị của mình. Sau khi phong trào ANO của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 10 năm ngoái, thủ tướng Babis đã chuyển khoảng 200 công ty thuộc tập đoàn Agrofert của mình sang một quỹ tín thác độc lập để tuân thủ luật về xung đột lợi ích, nếu không các doanh nghiệp của ông sẽ không đủ điều kiện nhận trợ cấp từ Cộng hòa Séc và Liên minh châu Âu.

Tháng trước, Ủy ban châu Âu cho biết thỏa thuận ủy thác không giải quyết triệt để vấn đề, đồng thời nói rằng ông Babiš vẫn có nguy cơ xung đột lợi ích và đã tạm ngừng một số khoản thanh toán cho Agrofert. Phe đối lập cũng chỉ trích ông Babiš vì những lời công kích của ông nhằm vào các tòa án độc lập, thẩm phán và giới truyền thông. Thủ tướng Babiš đã thành lập một liên minh cầm quyền với hai nhóm chính trị nhỏ, với chương trình nghị sự bao gồm việc giảm hỗ trợ cho Ukraine và bác bỏ một số chính sách quan trọng của EU.

Hải Đăng/VOV-Praha
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