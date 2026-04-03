Ông Trump tuyên bố Mỹ có thể “dễ dàng” mở lại eo biển Hormuz nếu có thêm thời gian

“Chỉ cần thêm một chút thời gian, chúng ta có thể dễ dàng MỞ EO BIỂN HORMUZ, KIỂM SOÁT DẦU MỎ và KIẾM ĐƯỢC MỘT KHOẢN LỢI NHUẬN KHỔNG LỒ”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Donald Trump phát biểu về cuộc chiến với Iran. Ảnh: AP

Sau gần 5 tuần giao tranh, cuộc chiến đã lan rộng và gây bất ổn nghiêm trọng. Giá dầu tăng cao, thị trường tài chính biến động, buộc các chính phủ phải thúc đẩy các giải pháp nhanh chóng để ổn định nguồn cung năng lượng. Trong khi đó, các đồng minh của Mỹ cũng vừa gây sức ép, vừa tỏ ra thận trọng, không muốn bị cuốn sâu vào một cuộc xung đột chưa có lối thoát rõ ràng.

Eo biển Hormuz hiện đang bị Iran kiểm soát chặt chẽ như một đòn đáp trả các cuộc không kích do Mỹ và Israel phát động từ cuối tháng 2. Với khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua khu vực này, bất kỳ sự gián đoạn nào cũng lập tức tạo ra hiệu ứng dây chuyền trên thị trường năng lượng. Việc nối lại hoạt động tại tuyến đường biển này đang trở thành ưu tiên của nhiều quốc gia trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh.

Trong bài phát biểu tối ngày 1/4, Tổng thống Trump tiếp tục cảnh báo khả năng tấn công các cơ sở điện dân sự của Iran, nhưng không đưa ra bất kỳ lộ trình cụ thể nào để kết thúc chiến sự. Điều này đã kéo theo những lời đe dọa trả đũa từ Tehran, làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp.