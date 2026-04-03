中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump tuyên bố Mỹ có thể “dễ dàng” mở lại eo biển Hormuz nếu có thêm thời gian

Thứ Sáu, 22:01, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 3/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể mở lại eo biển Hormuz nếu có thêm thời gian, trong bối cảnh áp lực gia tăng đối với chính quyền của ông nhằm sớm chấm dứt xung đột với Iran.

“Chỉ cần thêm một chút thời gian, chúng ta có thể dễ dàng MỞ EO BIỂN HORMUZ, KIỂM SOÁT DẦU MỎ và KIẾM ĐƯỢC MỘT KHOẢN LỢI NHUẬN KHỔNG LỒ”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ong trump tuyen bo my co the de dang mo lai eo bien hormuz neu co them thoi gian hinh anh 1
Tổng thống Donald Trump phát biểu về cuộc chiến với Iran. Ảnh: AP

Sau gần 5 tuần giao tranh, cuộc chiến đã lan rộng và gây bất ổn nghiêm trọng. Giá dầu tăng cao, thị trường tài chính biến động, buộc các chính phủ phải thúc đẩy các giải pháp nhanh chóng để ổn định nguồn cung năng lượng. Trong khi đó, các đồng minh của Mỹ cũng vừa gây sức ép, vừa tỏ ra thận trọng, không muốn bị cuốn sâu vào một cuộc xung đột chưa có lối thoát rõ ràng.

Eo biển Hormuz hiện đang bị Iran kiểm soát chặt chẽ như một đòn đáp trả các cuộc không kích do Mỹ và Israel phát động từ cuối tháng 2. Với khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua khu vực này, bất kỳ sự gián đoạn nào cũng lập tức tạo ra hiệu ứng dây chuyền trên thị trường năng lượng. Việc nối lại hoạt động tại tuyến đường biển này đang trở thành ưu tiên của nhiều quốc gia trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh.

Trong bài phát biểu tối ngày 1/4, Tổng thống Trump tiếp tục cảnh báo khả năng tấn công các cơ sở điện dân sự của Iran, nhưng không đưa ra bất kỳ lộ trình cụ thể nào để kết thúc chiến sự. Điều này đã kéo theo những lời đe dọa trả đũa từ Tehran, làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
Tag: Mỹ Iran eo biển Hormuz đàm phán mỹ iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump cảnh báo sẽ nhắm vào hạ tầng trọng yếu của Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 cảnh báo rằng các đợt tấn công tiếp theo của Mỹ có thể nhằm vào hạ tầng trọng yếu của Iran.

Cây cầu lớn nhất Iran bị tấn công, ông Trump cảnh báo sẽ còn nhiều đòn hơn nữa

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đăng tải đoạn video trên mạng xã hội ghi lại hậu quả của một cuộc không kích nhằm vào một cây cầu tại Iran, đồng thời tuyên bố “sẽ còn nhiều đòn tấn công nữa”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cách chức Bộ trưởng Tư pháp

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/4 đã quyết định cách chức Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi sau thời gian dài bày tỏ sự thất vọng đối với hoạt động của Bộ Tư pháp, đặc biệt liên quan đến việc xử lý hồ sơ Epstein.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ