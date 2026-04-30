Ông Trump: Đàm phán chấm dứt xung đột với Iran đang diễn ra qua điện thoại

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông Trump cho hay việc cử phái đoàn tới Islamabad (Pakistan) để đàm phán là không hiệu quả khi phải di chuyển tới 18 giờ nhưng chưa mang lại kết quả rõ ràng.

“Chúng tôi đang tiến hành đàm phán với họ ngay lúc này và không còn phải thực hiện những chuyến bay kéo dài 18 giờ mỗi khi cần xem một tài liệu. Chúng tôi trao đổi qua điện thoại và điều đó rất tiện lợi. Tôi có thể yêu cầu tiến hành cuộc gọi hoặc trực tiếp gọi và chỉ sau khoảng 15 phút là có câu trả lời”, ông Trump nói.

Ông Trump cho biết đàm phán chấm dứt xung đột với Iran đang diễn ra qua điện thoại. Ảnh: AP

Tuy thừa nhận hình thức gặp mặt trực tiếp vẫn hiệu quả hơn, Tổng thống Mỹ cho rằng việc phải di chuyển quãng đường dài trong khi đã biết trước nội dung và kết quả cuộc họp là “không hợp lý”.

Theo các nguồn tin, Pakistan có thể nhận được bản đề xuất hòa bình sửa đổi từ Iran vào ngày 2/5. Trong bối cảnh đàm phán rơi vào bế tắc, ông Trump đã cảnh báo Iran cần “sớm hành động khôn ngoan hơn. Người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh, điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận nào là Iran phải từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Sẽ không bao giờ có thỏa thuận nếu họ không đồng ý rằng sẽ không có vũ khí hạt nhân”, ông nhấn mạnh.

Cùng ngày, ông Trump cho biết xung đột tại Iran và Ukraine có thể kết thúc “trong khung thời gian tương tự”, sau cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trả lời phỏng vấn của CNN, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Trump nhận định khó xác định cuộc chiến nào sẽ kết thúc trước, song cho rằng cả hai có thể diễn biến theo tiến độ tương đương.

Trước đó, Tổng thống Mỹ dự báo chiến dịch quân sự nhằm vào Iran – bắt đầu từ ngày 28/2 – có thể kéo dài từ 4 đến 6 tuần. Trong khi đó, xung đột tại Ukraine đã diễn ra từ năm 2022 và hiện vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm tìm ra giải pháp. Hy vọng đó sẽ là một giải pháp tốt”, ông Trump nói.