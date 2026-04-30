中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump: Đàm phán chấm dứt xung đột với Iran đang diễn ra qua điện thoại

Thứ Năm, 05:34, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/4 cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran hiện đang được tiến hành chủ yếu qua điện thoại, thay vì các chuyến công du trực tiếp kéo dài nhiều giờ.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông Trump cho hay việc cử phái đoàn tới Islamabad (Pakistan) để đàm phán là không hiệu quả khi phải di chuyển tới 18 giờ nhưng chưa mang lại kết quả rõ ràng.

“Chúng tôi đang tiến hành đàm phán với họ ngay lúc này và không còn phải thực hiện những chuyến bay kéo dài 18 giờ mỗi khi cần xem một tài liệu. Chúng tôi trao đổi qua điện thoại và điều đó rất tiện lợi. Tôi có thể yêu cầu tiến hành cuộc gọi hoặc trực tiếp gọi và chỉ sau khoảng 15 phút là có câu trả lời”, ông Trump nói.

Ong trump Dam phan cham dut xung dot voi iran dang dien ra qua dien thoai hinh anh 1
Ông Trump cho biết đàm phán chấm dứt xung đột với Iran đang diễn ra qua điện thoại. Ảnh: AP

Tuy thừa nhận hình thức gặp mặt trực tiếp vẫn hiệu quả hơn, Tổng thống Mỹ cho rằng việc phải di chuyển quãng đường dài trong khi đã biết trước nội dung và kết quả cuộc họp là “không hợp lý”.

Theo các nguồn tin, Pakistan có thể nhận được bản đề xuất hòa bình sửa đổi từ Iran vào ngày 2/5. Trong bối cảnh đàm phán rơi vào bế tắc, ông Trump đã cảnh báo Iran cần “sớm hành động khôn ngoan hơn. Người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh, điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận nào là Iran phải từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Sẽ không bao giờ có thỏa thuận nếu họ không đồng ý rằng sẽ không có vũ khí hạt nhân”, ông nhấn mạnh.

Cùng ngày, ông Trump cho biết xung đột tại Iran và Ukraine có thể kết thúc “trong khung thời gian tương tự”, sau cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trả lời phỏng vấn của CNN, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Trump nhận định khó xác định cuộc chiến nào sẽ kết thúc trước, song cho rằng cả hai có thể diễn biến theo tiến độ tương đương.

Trước đó, Tổng thống Mỹ dự báo chiến dịch quân sự nhằm vào Iran – bắt đầu từ ngày 28/2 – có thể kéo dài từ 4 đến 6 tuần. Trong khi đó, xung đột tại Ukraine đã diễn ra từ năm 2022 và hiện vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm tìm ra giải pháp. Hy vọng đó sẽ là một giải pháp tốt”, ông Trump nói.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Donald Trump Iran Ukraine Mỹ Nga Vladimir Putin đàm phán hòa bình Trung Đông xung đột Nga Ukraine
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ