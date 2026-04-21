Nóng thế giới ngày 21/4: Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, eo biển Hormuz nóng rực

Mỹ bắt giữ tàu chở hàng treo cờ Iran gần eo biển Hormuz: Mỹ cho biết đã cưỡng chế bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran khi con tàu này tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa hải quân gần eo biển Hormuz hôm 19/4. Đây là vụ bắt giữ đầu tiên kể từ khi Washington bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran vào tuần trước.

Một tàu chở hàng neo đậu ở eo biển Hormuz ngoài khơi đảo Qeshm của Iran.

Diễn biến này đặt dấu hỏi lớn đối với tuyên bố trước đó của Tổng thống Donald Trump về việc các nhà đàm phán Mỹ sẽ tới Pakistan trong tuần này để tiến hành vòng đối thoại tiếp theo với Iran. Một thỏa thuận ngừng bắn mong manh dự kiến hết hiệu lực vào ngày 22/4, trong khi Washington và Tehran vẫn trong thế đối đầu liên quan đến eo biển Hormuz.

Mỹ công bố chi tiết vụ bắt giữ tàu hàng Iran: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng nước này đã chặn giữ một tàu hàng mang cờ Iran khi con tàu đang di chuyển tới cảng Bandar Abbas của Iran.

Theo thông báo đăng trên mạng xã hội X, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Spruance (DDG-111) đã đánh chặn tàu hàng mang cờ Iran M/V Touska khi phương tiện này di chuyển qua khu vực phía Bắc biển Arab với tốc độ khoảng 17 hải lý/giờ, hướng về cảng Bandar Abbas. Phía Mỹ cho biết đã phát đi nhiều cảnh báo, đồng thời thông báo con tàu vi phạm lệnh phong tỏa do Washington áp đặt.

Quan chức Iran tuyên bố không bao giờ từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz: Tehran sẽ “không bao giờ” từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz, Nghị sĩ cấp cao Iran - ông Ebrahim Azizi khẳng định trong cuộc trả lời phỏng vấn BBC.

Khi được hỏi liệu Iran có sẵn sàng từ bỏ quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này hay không, ông Ebrahim Azizi đã trả lời rằng: “Không bao giờ. “Đó là quyền bất khả xâm phạm của chúng tôi”, ông Azizi - cựu chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nói với BBC tại Tehran. Theo ông: “Iran sẽ quyết định quyền qua lại, bao gồm việc cấp phép cho các tàu đi qua eo biển”. Ông cho biết quan điểm này sắp được đưa vào luật của Iran.

Quân đội Anh đánh giá tình hình tại eo biển Hormuz đang ở cấp độ rủi ro cao nhất: Quân đội Anh đánh giá tình hình tại eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư đang ở mức “nghiêm trọng” - cấp độ rủi ro cao nhất.

Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết khu vực đang chứng kiến “mức độ hoạt động dày đặc của các lực lượng hải quân”. Cơ quan này cảnh báo tồn tại “nguy cơ xảy ra tấn công hoặc tính toán sai lầm” trên tuyến hàng hải chiến lược này.

Mỹ vội vã cố đạt một thỏa thuận hời hợt, nhiều rủi ro với Iran? VOV.VN - Các đồng minh của Mỹ ở châu Âu lo ngại rằng nhóm đàm phán thiếu kinh nghiệm của Mỹ có thể vội vã thúc đẩy việc đạt một thỏa thuận khung với Iran nhằm gây tiếng vang nhưng kết cục lại phản tác dụng, dẫn đến bế tắc kỹ thuật, theo các nhà ngoại giao nhiều kinh nghiệm tương tác với Tehran.

Quân đội Iran cảnh báo đáp trả sau vụ Mỹ bắt giữ tàu chở hàng: Quân đội Iran cảnh báo sẽ có hành động đáp trả sau khi lực lượng Mỹ nổ súng và bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran tại Vịnh Oman hôm 19/4.

Theo Đài Phát thanh - Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) đăng tải trên Telegram, quân đội nước này cáo buộc “Mỹ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và thực hiện hành vi cướp biển trên tuyến hàng hải quốc tế khi tấn công một tàu thương mại của Iran tại vùng Biển Oman”.

Ngoại trưởng Iran tố Mỹ cản trở nỗ lực ngoại giao: Hãng thông tấn Tasnim hôm 19/4 dẫn lời Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi chỉ trích các tuyên bố đe dọa và động thái phong tỏa eo biển Hormuz từ phía Mỹ. Ông Araghchi khẳng định các động thái này là “bằng chứng cho thấy Washington thiếu nghiêm túc trong ngoại giao”.

Ông Araghchi nhấn mạnh, những tuyên bố nhằm vào các cảng biển, vùng duyên hải và tàu thuyền của Iran, cùng các phát ngôn mang tính đe dọa, yêu cầu vô lý và sự mâu thuẫn trong lập trường của Mỹ, “đều là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Mỹ không thiện chí”.

Iran nói chưa có kế hoạch đàm phán vòng 2 với Mỹ: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, nước này hiện chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ.

Ông Esmaeil Baqaei. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 20/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baqaei khẳng định: “Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo”. Quân chức này nhấn mạnh Iran không chấp nhận các “thời hạn hay tối hậu thư” trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia.

Tổng thống Iran: Ưu tiên ngoại giao nhưng không thể tin tưởng Mỹ: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 20/4 khẳng định Tehran vẫn ưu tiên con đường ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng với Mỹ, song đồng thời nhấn mạnh sự cảnh giác và thiếu tin tưởng đối với Washington là “điều không thể phủ nhận” trong bối cảnh đối đầu leo thang.

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, nhà lãnh đạo Iran cho rằng mọi giải pháp hợp lý và mang tính ngoại giao cần được tận dụng để tránh đẩy khu vực vào vòng xoáy xung đột sâu hơn. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng kinh nghiệm trong quá khứ buộc Tehran phải duy trì thái độ thận trọng cao độ khi đàm phán với Mỹ.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump giảm mạnh do lo ngại kinh tế và xung đột Iran: Kết quả cuộc thăm dò mới cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm mạnh trong bối cảnh lo ngại về lạm phát và xung đột với Iran gia tăng.

Theo kết quả khảo sát của hãng tin NBC News, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump ở mức 37%, trong khi 63% không tán thành, trong đó một nửa phản đối mạnh mẽ. Đây là mức thấp nhất trong nhiệm kỳ hai của ông.

Khảo sát cho thấy, 2/3 số người được hỏi không tán thành cách xử lý lạm phát và xung đột với Iran của Tổng thống Mỹ. Trong nội bộ Đảng Cộng hòa, mức ủng hộ vẫn chiếm đa số nhưng đã suy giảm so với đầu năm.

Triều Tiên tuyên bố phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật: Triều Tiên ngày 20/4 cho biết đã phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất nhằm đánh giá khả năng mang đầu đạn chùm.

Triều Tiên tuyên bố phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất. Ảnh: KCNA.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) sáng 20/4 ra thông báo cho biết, nước này vừa phóng thử một phiên bản cải tiến của tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất Hwasong-11, nhằm đánh giá các đặc tính và sức mạnh của đầu đạn tên lửa. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã theo dõi vụ phóng.

Kinh hoàng cảnh tượng hỏa hoạn thiêu rụi 1.000 ngôi nhà ven biển tại Malaysia: Hàng nghìn người đã phải sơ tán sau khi một vụ hỏa hoạn thiêu rụi khoảng 1.000 ngôi nhà tại một làng ven biển ở bang Sabah, Malaysia trên đảo Borneo vào Chủ nhật (19/4), lực lượng cứu hỏa cho biết.

Hình ảnh từ máy bay không người lái tại hiện trường cho thấy khói đen dày đặc bao trùm khu vực khi ngọn lửa lan rộng, nuốt chửng toàn bộ khu dân cư.

Nhật Bản kêu gọi người dân “lập tức sơ tán” sau trận động đất ở Aomori: Phát biểu trước báo giới vào lúc 17h15 chiều nay (20/4, theo giờ địa phương), Thủ tướng Takaichi Sanae cho biết đã xảy ra một trận động đất ở khu vực ngoài khơi đảo Sanriku vào lúc 16h53 chiều nay, với cường độ rung chấn ở mức 5+, độ lớn ước tính là 7,5, tại tỉnh Aomori. Bà Sanae đã kêu gọi người dân “lập tức sơ tán đến nơi an toàn” sau khi có cảnh báo về khả năng xảy ra sóng thần.

Nóng thế giới ngày 20/4: Xung đột Mỹ - Iran chứa đựng nhiều yếu tố khó lường VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 20/4/2026): Tehran từ chối giao nộp urani làm giàu cho Washington; Iran đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz và nổ súng vào tàu thuyền qua đây; Đàm phán Mỹ - Iran tiến triển bất chấp thực địa…

Bom rơi lạc xuống lãnh thổ Thái Lan, quân đội sơ tán khẩn cấp dân cư biên giới: Sáng 20/4, truyền thông Thái Lan đưa tin quân đội Thái Lan đã phải sơ tán khẩn cấp hàng trăm người dân tại khu vực biên giới tỉnh Mae Hong Son, sau khi một đợt không kích từ phía Myanmar khiến bom rơi lạc xuống lãnh thổ Thái Lan.

Theo ghi nhận từ các cơ quan an ninh tại thực địa, vào khoảng 11h00 ngày 20/4, các hoạt động quân sự được báo cáo diễn ra tại khu vực thị trấn Bue So (Myanmar), cách biên giới đối diện làng Mae Sam Laep, huyện Sop Moei (Thái Lan) khoảng 500m. Mục tiêu của các đợt oanh tạc được cho là nhắm vào các vị trí do lực lượng đối lập kiểm soát dọc đường biên. Trong số 9 quả bom được thả xuống khu vực sát biên giới, ít nhất một quả đã rơi trúng bờ sông Salween thuộc địa phận làng Mae Sam Laep, huyện Sop Moei (Thái Lan).

Chuyên gia Trung Quốc: Còn quá sớm để nói “siêu El Nino” sẽ xảy ra trong năm nay: Đáp lại những tuyên bố về một hiện tượng El Nino “mạnh nhất trong 140 năm” sắp xảy ra trên toàn cầu, chuyên gia của Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc (NCC) cho biết, El Nino dự kiến ​​sẽ phát triển vào tháng 5, nhưng còn quá sớm để gọi đó là “siêu El Nino”.

Theo giám sát của Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, nhiệt độ mặt biển ở khu vực trung tâm và phía Đông xích đạo Thái Bình Dương hiện đang có xu hướng gia tăng liên tục. Các tổ chức ở Trung Quốc cũng như quốc tế đều nhất quán trong dự đoán về việc khu vực này bước vào trạng thái El Niño, nhưng có sự khác biệt về thời điểm và cường độ.

8 trẻ em thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt tại bang Louisiana (Mỹ): Ít nhất 8 trẻ em từ 1 - 14 tuổi đã thiệt mạng trong 1 vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra sáng 19/4 (theo giờ địa phương) tại thành phố Shreveport, bang Louisiana (Mỹ). Nghi phạm sau đó bị cảnh sát bắn hạ sau một cuộc truy đuổi bằng xe.

Theo thông tin từ cảnh sát thành phố Shreveport bang Louisiana, lực lượng chức năng được điều động tới hiện trường ngay lúc giờ 6 sáng ngày 19/4, sau khi nhận được tin báo về một vụ bạo lực gia đình. Cảnh sát cho biết, hiện trường vụ án “rất rộng”, liên quan tới 2 căn nhà trong khu vực và một địa điểm thứ 3 gần đó.

Phía cảnh sát xác nhận, có tổng cộng 10 người trúng đạn, trong đó 8 trẻ em thiệt mạng. Nhà chức trách chưa công bố tình trạng cụ thể của hai người sống sót.