Ông Trump ít khả năng sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran

Thứ Ba, 06:08, 21/04/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông rất ít khả năng sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn 2 tuần được công bố vào ngày 7/4 vừa qua. Ông hiện coi thỏa thuận ngừng bắn với Iran sẽ kết thúc vào “tối 22/4 theo giờ Washington”, nhưng ông “rất khó có khả năng” gia hạn thêm nếu không đạt được thỏa thuận với Iran.

Thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran ban đầu dự kiến ​​hết hạn vào tối 21/4 theo giờ miền Đông nước Mỹ. Phó Tổng thống JD Vance dự kiến ​​sẽ rời Washington vào ngày 21/4 để đến Pakistan và tham gia vòng đàm phán mới nhất với Iran vào ngày 22/4, theo những người thạo tin.

Tổng thống Trump. Ảnh: NurPhoto.

Tổng thống Trump cho rằng một thỏa thuận tiềm năng với Iran sẽ “tốt hơn nhiều so với Thỏa thuận Hành động chung toàn diện (JCPOA)”, ám chỉ thỏa thuận hạt nhân của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama với Tehran.

Trong khi đó, Mohammad Mokhber, một thành viên của cơ quan cố vấn cho lãnh tụ tối cao của Iran, cảnh báo hôm 20/4 rằng “bất kỳ tính toán sai lầm nào” của Mỹ sẽ dẫn đến “sự trừng phạt cuối cùng”.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 21/4 tuyên bố rằng nước ông vẫn duy trì “sự ngờ vực sâu sắc về mặt lịch sử” đối với chính phủ Mỹ, và ông chỉ trích những gì ông gọi là “những tín hiệu không mang tính xây dựng và mâu thuẫn” từ các quan chức Mỹ. Ông nói thêm rằng “người Iran không khuất phục trước vũ lực”.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nóng thế giới ngày 21/4: Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, eo biển Hormuz nóng rực
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ bắt giữ tàu chở hàng treo cờ Iran gần eo biển Hormuz; Iran quyết giữ eo biển Hormuz; Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật…

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ bắt giữ tàu chở hàng treo cờ Iran gần eo biển Hormuz; Iran quyết giữ eo biển Hormuz; Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật…

Mỹ vội vã cố đạt một thỏa thuận hời hợt, nhiều rủi ro với Iran?
VOV.VN - Các đồng minh của Mỹ ở châu Âu lo ngại rằng nhóm đàm phán thiếu kinh nghiệm của Mỹ có thể vội vã thúc đẩy việc đạt một thỏa thuận khung với Iran nhằm gây tiếng vang nhưng kết cục lại phản tác dụng, dẫn đến bế tắc kỹ thuật, theo các nhà ngoại giao nhiều kinh nghiệm tương tác với Tehran.

VOV.VN - Các đồng minh của Mỹ ở châu Âu lo ngại rằng nhóm đàm phán thiếu kinh nghiệm của Mỹ có thể vội vã thúc đẩy việc đạt một thỏa thuận khung với Iran nhằm gây tiếng vang nhưng kết cục lại phản tác dụng, dẫn đến bế tắc kỹ thuật, theo các nhà ngoại giao nhiều kinh nghiệm tương tác với Tehran.

Phái đoàn Mỹ quay lại Pakistan để đàm phán với Iran
VOV.VN - Nhà Trắng cho hay, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ dẫn đầu chuyến đi đến Islamabad (Pakistan) để đàm phán với Iran trong bối cảnh tình hình Hormuz vẫn rất căng thẳng.

VOV.VN - Nhà Trắng cho hay, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ dẫn đầu chuyến đi đến Islamabad (Pakistan) để đàm phán với Iran trong bối cảnh tình hình Hormuz vẫn rất căng thẳng.

