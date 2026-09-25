Chủ tịch Tập Cận Bình: Trung - Mỹ cần vượt "bẫy Thucydides" để chung sống hòa bình

Trong bài phát biểu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết chuyến thăm theo lời mời của Tổng thống Donald Trump nhằm nối tiếp tình hữu nghị, mở rộng hợp tác giữa hai bên.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Nhà Trắng ngày 24/9/2026. Ảnh: Reuters

Ông nhắc lại hai nhà lãnh đạo đã nhất trí xây dựng quan hệ chiến lược ổn định mang tính xây dựng, đồng thời khẳng định mong muốn cùng Tổng thống Trăm nỗ lực, dẫn dắt con tàu quan hệ Trung - Mỹ “đi vững, đi xa”.

Theo ông, hai nước cần tăng cường giao tiếp để tăng hiểu biết và tích lũy tin tưởng. Trung Quốc khuyến khích các cơ quan ngoại giao, kinh tế - thương mại, tài chính và nhân văn hai nước mở rộng trao đổi.

Về hợp tác, ông nhấn mạnh cánh cửa của Trung Quốc luôn rộng mở với doanh nghiệp Mỹ, đồng thời mong phía Mỹ đối xử công bằng với doanh nghiệp Trung Quốc, “cùng kéo dài danh sách hợp tác, rút ngắn danh sách vấn đề”. Ông khẳng định hai bên đều là cường quốc AI, có trách nhiệm bảo đảm AI phát triển luôn do con người kiểm soát, mang lại lợi ích cho người dân. Ông cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác chống ma túy và thực thi pháp luật, đồng thời tăng thêm chuyến bay thẳng để tạo thuận lợi cho giao lưu nhân sự và kinh tế - thương mại song phương.

Đề cập đến cạnh tranh giữa hai cường quốc, ông Tập Cận Bình cho rằng không cần né tránh vấn đề cạnh tranh, nhưng cạnh tranh phải là lành mạnh, có giới hạn. Ông nhấn mạnh cạnh tranh Trung - Mỹ phải là “cuộc chạy đua cùng tiến” chứ không phải “cuộc đấu một mất một còn”. Ông khẳng định quân đội hai nước cần duy trì đối thoại thường xuyên, hoàn thiện cơ chế phòng ngừa khủng hoảng, qua đó vượt qua “Bẫy Thucydides”.

Tại lễ chào mừng, ông cũng cho biết, trong 5 năm tới, Trung Quốc sẽ mời 100.000 thanh thiếu niên Mỹ sang giao lưu, học tập; vài ngày nữa, hai chú gấu trúc “Bình Bình” và “Phúc Song” cũng sẽ đến định cư tại Vườn thú Atlanta.

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh sự phục hưng dân tộc Trung Hoa và mục tiêu nước Mỹ vĩ đại trở lại “không mâu thuẫn”, đồng thời kêu gọi hai nước cùng xây dựng thế giới tốt đẹp hơn.

Sau lễ chào mừng, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump đã có cuộc trao đổi hẹp tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng. Theo chương trình do Nhà Trắng công bố, chuyến thăm sẽ còn bao gồm hội đàm song phương, quốc yến và các hoạt động tiếp xúc trong ngày 25/9.