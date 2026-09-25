English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump và ông Tập Cận Bình “nâng ly vì hòa bình” tại Nhà Trắng

Thứ Sáu, 06:27, 25/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 24/9 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên trở lại Nhà Trắng dự quốc yến, trong đó nghi thức nâng ly “Toast to Peace” (Nâng ly vì Hòa bình).

Theo lịch trình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự quốc yến tại Nhà Trắng, tối 24/9, sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuộc gặp được đánh giá là dấu mốc trong quan hệ Mỹ - Trung.

Ong trump va ong tap can binh nang ly vi hoa binh tai nha trang hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân, bà Bành Lệ Nguyên dự quốc yến tại Nhà Trắng ngày 24/9. (Ảnh: Reuters)

Theo Văn phòng Đệ nhất phu nhân Melania Trump, quốc yến mở đầu bằng màn nâng ly với rượu vang Schramsberg “Blanc De Noir”.

Nghi thức này nhằm gợi nhắc tới “lời chúc hòa bình”  - "Toast to Peace" mà Tổng thống Mỹ Richard Nixon và Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai từng cùng nâng ly tại Bắc Kinh năm 1972, thời điểm hai nước bắt đầu mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ song phương.

Thực đơn quốc yến gồm món khai vị velouté chế biến từ bí vàng. Món chính là cá chẽm phủ mè, dùng kèm sốt xanh, cải thìa non và cà tím nướng.

Tráng miệng là món vanilla crémeux với nhân mứt anh đào confit và kem mật ong.

Không gian quốc yến được trang trí với khăn trải bàn màu đỏ cùng hoa thược dược và mao lương đỏ. Nhà Trắng cũng sử dụng bộ đồ sứ phục vụ quốc yến màu đỏ và vàng từ thời Tổng thống Ronald Reagan.

Phần biểu diễn nghệ thuật có sự tham gia của Christopher Macchio, một ca sĩ giọng nam cao từng biểu diễn tại một số sự kiện của Tổng thống Donald Trump, cùng các ban nhạc và dàn hợp xướng của Thủy quân lục chiến và Lục quân Mỹ.

Việc lựa chọn nghi thức nâng ly gợi nhắc cuộc gặp Nixon - Chu Ân Lai năm 1972 được xem là một điểm nhấn đáng chú ý của quốc yến, diễn ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Phan Tùng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/9 chủ trì lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng, trước khi hai nhà lãnh đạo bước vào cuộc hội đàm song phương.

Tổng thống Mỹ tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/9 chủ trì lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng, trước khi hai nhà lãnh đạo bước vào cuộc hội đàm song phương.

Trung Quốc - Mỹ đạt thêm đồng thuận trong đàm phán kinh tế - thương mại
Trung Quốc - Mỹ đạt thêm đồng thuận trong đàm phán kinh tế - thương mại

VOV.VN - Trung Quốc - Mỹ đã tiến hành vòng đàm phán kinh tế - thương mại thứ 8 tại New York, đạt được một số đồng thuận liên quan giảm thuế đối ứng, thương mại, đầu tư và gia hạn các thỏa thuận trước đó.

Trung Quốc - Mỹ đạt thêm đồng thuận trong đàm phán kinh tế - thương mại

Trung Quốc - Mỹ đạt thêm đồng thuận trong đàm phán kinh tế - thương mại

VOV.VN - Trung Quốc - Mỹ đã tiến hành vòng đàm phán kinh tế - thương mại thứ 8 tại New York, đạt được một số đồng thuận liên quan giảm thuế đối ứng, thương mại, đầu tư và gia hạn các thỏa thuận trước đó.

Liệu Mỹ, Trung Quốc có lập được “đường dây nóng” cho AI
Liệu Mỹ, Trung Quốc có lập được “đường dây nóng” cho AI

VOV.VN - Mỹ và Liên Xô từng tránh được thảm họa hạt nhân nhờ hợp tác trong cạnh tranh. Liệu Washington và Bắc Kinh có thể làm điều tương tự với AI?

Liệu Mỹ, Trung Quốc có lập được “đường dây nóng” cho AI

Liệu Mỹ, Trung Quốc có lập được “đường dây nóng” cho AI

VOV.VN - Mỹ và Liên Xô từng tránh được thảm họa hạt nhân nhờ hợp tác trong cạnh tranh. Liệu Washington và Bắc Kinh có thể làm điều tương tự với AI?

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ