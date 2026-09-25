Ông Trump và ông Tập Cận Bình “nâng ly vì hòa bình” tại Nhà Trắng

Theo lịch trình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự quốc yến tại Nhà Trắng, tối 24/9, sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuộc gặp được đánh giá là dấu mốc trong quan hệ Mỹ - Trung.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân, bà Bành Lệ Nguyên dự quốc yến tại Nhà Trắng ngày 24/9. (Ảnh: Reuters)

Theo Văn phòng Đệ nhất phu nhân Melania Trump, quốc yến mở đầu bằng màn nâng ly với rượu vang Schramsberg “Blanc De Noir”.

Nghi thức này nhằm gợi nhắc tới “lời chúc hòa bình” - "Toast to Peace" mà Tổng thống Mỹ Richard Nixon và Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai từng cùng nâng ly tại Bắc Kinh năm 1972, thời điểm hai nước bắt đầu mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ song phương.

Thực đơn quốc yến gồm món khai vị velouté chế biến từ bí vàng. Món chính là cá chẽm phủ mè, dùng kèm sốt xanh, cải thìa non và cà tím nướng.

Tráng miệng là món vanilla crémeux với nhân mứt anh đào confit và kem mật ong.

Không gian quốc yến được trang trí với khăn trải bàn màu đỏ cùng hoa thược dược và mao lương đỏ. Nhà Trắng cũng sử dụng bộ đồ sứ phục vụ quốc yến màu đỏ và vàng từ thời Tổng thống Ronald Reagan.

Phần biểu diễn nghệ thuật có sự tham gia của Christopher Macchio, một ca sĩ giọng nam cao từng biểu diễn tại một số sự kiện của Tổng thống Donald Trump, cùng các ban nhạc và dàn hợp xướng của Thủy quân lục chiến và Lục quân Mỹ.

Việc lựa chọn nghi thức nâng ly gợi nhắc cuộc gặp Nixon - Chu Ân Lai năm 1972 được xem là một điểm nhấn đáng chú ý của quốc yến, diễn ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.