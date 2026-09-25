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Hội đàm Mỹ - Trung kết thúc nhưng không có đột phá lớn

Thứ Sáu, 05:37, 25/09/2026
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VOV.VN - Cuộc hội đàm kín giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng ngày 24/9 đã kết thúc sau hơn 1 giờ mà không có thỏa thuận đột phá nào được công bố.

Hai bên thể hiện mong muốn duy trì ổn định quan hệ nhưng những bất đồng lớn về thương mại, công nghệ, Đài Loan và Iran vẫn chưa được giải quyết.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Tân Hoa xã/TTXVN

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã tiến hành cuộc trao đổi với thành phần thu hẹp tại Phòng Bầu dục trong khoảng một giờ. Sau hội đàm, Tổng thống Trump hai lần nói với các phóng viên rằng hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc gặp “tuyệt vời”. Tuy nhiên, ông không trả lời câu hỏi về việc hai bên có thảo luận vấn đề Đài Loan hay không.

Nhà Trắng chưa công bố thông cáo chi tiết về kết quả hội đàm. Hai bên cũng không tổ chức họp báo chung hoặc thông báo một thỏa thuận toàn diện về thương mại, công nghệ và an ninh.

Trong phát biểu tại Nhà Trắng, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc và Mỹ không cần né tránh thực tế cạnh tranh, nhưng sự cạnh tranh đó phải lành mạnh và được duy trì trong giới hạn. Theo ông Tập, hai nước cùng được hưởng lợi từ hợp tác song sẽ cùng chịu thiệt nếu để cạnh tranh chuyển thành đối đầu.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh và Washington cần chung sống hòa bình, quản lý khác biệt và tăng cường phối hợp trong những lĩnh vực cùng quan tâm. Ông cho rằng hợp tác Trung Quốc - Mỹ có thể không giải quyết được mọi vấn đề, nhưng nếu thiếu sự hợp tác giữa hai nước, nhiều vấn đề toàn cầu sẽ khó được xử lý.

Kết quả kinh tế đáng chú ý nhất là việc Mỹ và Trung Quốc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm hai tháng, đến ngày 10/1/2027. Quyết định này được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố trước cuộc hội đàm, sau khi ông làm việc với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong.

Theo phía Trung Quốc, các nhóm kinh tế và thương mại hai nước đã đạt được nhận thức chung mới. Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá thỏa thuận thương mại vừa đạt được là tin tốt đối với kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, việc gia hạn mới chỉ giúp hai bên tránh nối lại các biện pháp áp thuế trả đũa. Những vấn đề như thuế quan, cam kết mua nông sản Mỹ, nguồn cung đất hiếm và hạn chế xuất khẩu công nghệ tiếp tục được chuyển sang các vòng đàm phán sau.

Về Đài Loan, Tân Hoa xã cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình đề nghị Mỹ xử lý vấn đề này một cách thận trọng và phản đối Đài Loan độc lập. Phía Mỹ chưa công bố phản hồi hoặc cho biết có thay đổi lập trường hay không.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về trí tuệ nhân tạo. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh công nghệ này phải được phát triển vì những mục tiêu tích cực và luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người. Tuy nhiên, chưa có cơ chế quản trị hay thỏa thuận an toàn trí tuệ nhân tạo nào được ký kết.

Đề cập cuộc chiến tại Iran, Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi Washington và Tehran sớm trở lại giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và đàm phán. Chưa có dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh chấp nhận yêu cầu của Washington về việc gây thêm sức ép đối với Iran.

Mặc dù không đạt đột phá lớn, cuộc gặp giúp hai bên duy trì đối thoại cấp cao và tạm thời kiểm soát căng thẳng. Mỹ và Trung Quốc dự kiến có thêm cơ hội tiếp xúc tại Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC ở Thâm Quyến và Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Miami trước khi thỏa thuận đình chiến thương mại hết hạn.

Quang Trung/VOV-Washington
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