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Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu Trung Quốc phát triển mạnh ngành sản xuất tiên tiến

Thứ Sáu, 15:28, 18/09/2026
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VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu nước này mở rộng và tăng cường phát triển lĩnh vực sản xuất tiên tiến, nâng cao tính tự chủ và khả năng kiểm soát của chuỗi công nghiệp, củng cố và tăng cường nền tảng của nền kinh tế thực, nhằm hỗ trợ mạnh mẽ cho quá trình hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra yêu cầu trên trong một chỉ thị truyền đạt tại Hội nghị toàn quốc về sản xuất tiên tiến tổ chức tại Bắc Kinh ngày 16 và 17/9.

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Robot công nghiệp hoạt động trên dây chuyền sản xuất thông minh tại một doanh nghiệp ở Dương Châu, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc. Ảnh: VCG

Ông cho biết, kể từ sau Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2012, ngành sản xuất tiên tiến nước này đã không ngừng phát triển lớn mạnh; năng lực đổi mới, sức cạnh tranh và sức mạnh tổng hợp gia tăng rõ rệt, đánh dấu bước tiến vững chắc trong hành trình xây dựng cường quốc sản xuất.

Ông nhấn mạnh, trên chặng đường mới, Trung Quốc cần kiên trì định hướng phát triển theo hướng thông minh, xanh và tích hợp; không ngừng mở rộng và tăng cường phát triển ngành sản xuất tiên tiến; nâng cao tính tự chủ và khả năng kiểm soát chuỗi công nghiệp; đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống công nghiệp hiện đại với ngành sản xuất tiên tiến làm nòng cốt; củng cố và tăng cường nền tảng của nền kinh tế thực, mang lại sự hỗ trợ mạnh mẽ cho việc thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh ngành sản xuất tiên tiến đang đóng vai trò lớn hơn trong việc hỗ trợ tăng trưởng và thúc đẩy nâng cấp cơ cấu công nghiệp của Trung Quốc. Trong 8 tháng năm 2026, sản lượng của ngành công nghiệp công nghệ cao nước này đã tăng 14,2%.

Thủ tướng Lý Cường cũng có bài phát biểu tại hội nghị, nhấn mạnh những chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình cung cấp hướng dẫn cần thiết cho việc phát triển ngành sản xuất tiên tiến. Theo ông, Trung Quốc phải coi phát triển ngành sản xuất tiên tiến là một nhiệm vụ chiến lược quan trọng và kiên định tiến tới mục tiêu xây dựng cường quốc sản xuất.

Ông khẳng định, trọng tâm chính cần đặt vào lĩnh vực sản xuất thông minh thế hệ mới, chú trọng hơn việc chuyển đổi số và thông minh hóa trong sách lược phát triển, năng lực tự chủ ở phân khúc cao trong lộ trình công nghệ, xanh và phát thải thấp trong phương thức sản xuất, cũng như tích hợp liên ngành trong kịch bản ứng dụng.

Ông cũng đề xuất đẩy mạnh sáng kiến ​​“AI + Sản xuất”, tăng cường hướng dẫn và hỗ trợ quá trình chuyển đổi số và thông minh hóa của doanh nghiệp, củng cố nền tảng về phần cứng và phần mềm thông minh.

Được biết, từ năm 2024, 6 cơ quan chính phủ, bao gồm Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT), đã triển khai một sáng kiến ​​theo từng giai đoạn nhằm phát triển các nhà máy thông minh theo 4 cấp độ: cơ bản, tiên tiến, xuất sắc và dẫn đầu.

Theo số liệu mới nhất của MIIT, đến năm 2026, nước này đã có hơn 56.000 nhà máy thông minh cấp cơ bản, hơn 9.000 nhà máy cấp tiên tiến và hơn 500 nhà máy cấp xuất sắc, song song với việc phát triển 15 nhà máy ở cấp độ dẫn đầu.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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