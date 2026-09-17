English
/ CUỘC SỐNG ĐÓ ĐÂY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sạt lở đất 800.000 m³, chặn lòng sông và quốc lộ ở Tứ Xuyên, Trung Quốc

Thứ Năm, 16:52, 17/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một vụ sạt lở có quy mô lên tới 800.000 m³ đất đá từ trên núi cao đã xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc ngày 16/9, chặn ngang lòng sông và đường quốc lộ. Tuy nhiên, do nhà chức trách thực hiện các biện pháp sơ tán từ trước, nên không gây ra thương vong.

Video do CCTV đăng tải về vụ sạt lở kinh hoàng ở Tứ Xuyên

 

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội và được truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng tải lại về vụ sạt lở, một mảng lớn đất đá bất ngờ đổ ập từ trên sườn núi cao, như một dòng thác màu nâu tràn qua triền dốc, cuốn theo bụi mù và lao nhanh xuống chân núi. Vụ sạt lở đã chặn lòng sông và quốc lộ, khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Thông báo của Cục Quản lý khẩn cấp huyện Mậu, tỉnh Tứ Xuyên, cho biết vụ sạt lở xảy ra khoảng 8h40 ngày 16/9 tại thôn Thạch Đại Quan thuộc huyện này, làm tắc nghẽn một đoạn trên Quốc lộ 213 chạy qua địa bàn huyện. Tuy nhiên, nhờ có cảnh báo sớm và các biện pháp kiểm soát giao thông, nên không có thương vong nào xảy ra. Dòng nước từ thượng nguồn Mân Giang cũng được chuyển hướng, dẫn vào trạm thủy điện và không gây ra các nguy cơ nguy hiểm tức thời.

Theo xác nhận của Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc, quy mô khối sạt lở ước tính khoảng 800.000 m³. Nhờ giám sát và cảnh báo sớm hiệu quả, cũng như sơ tán người dân kịp thời, sự cố đã không gây ra thương vong nào. Vụ việc đã được Vụ Giám sát rủi ro và phòng chống cháy nổ tổng hợp thuộc bộ này ban hành quyết định khen thưởng ngày 17/9.

sat lo dat 800.000 m , chan long song va quoc lo o tu xuyen, trung quoc hinh anh 1
Hình ảnh vụ sạt lở do Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc đăng tải.

Trước đó, theo Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc, những dấu hiệu bất thường đầu tiên được ghi nhận từ hôm 21/7, khi nhân viên giám sát địa chất đi tuần tra định kỳ và phát hiện đá rơi lẻ tẻ trên đỉnh núi, phía trên khu vực thi công một đoạn đường hầm cao tốc.

Đá tiếp tục rơi vào ngày 25/7, buộc cơ quan chức năng phải lắp 6 bộ thiết bị giám sát tự động, như máy đo vết nứt và mức dịch chuyển bề mặt, theo dõi sườn núi 24/24. Từ 20-24/8, các dấu hiệu tại hiện trường cùng dữ liệu quan trắc cho thấy sườn núi dịch chuyển mạnh hơn, vết nứt mở rộng. Địa phương quyết định sơ tán khẩn cấp 139 cư dân thuộc 45 hộ gia đình nằm trong vùng nguy hiểm và 116 công nhân xây dựng, đồng thời triển khai các biện pháp kiểm soát giao thông trên các đoạn Quốc lộ 213 và đường thi công. Cách xử lý của chính quyền địa phương đã giúp tránh được nguy cơ thương vong cho 255 người.

Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc gọi đây là một ví dụ điển hình về việc ngăn chặn thành công thảm họa nhờ sự kết hợp chặt chẽ giữa công tác giám sát chuyên môn với hoạt động theo dõi, phòng ngừa dựa vào cộng đồng.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lũ quét Nepal: Hơn 1.000 người chết, rác thải vượt ngưỡng 2,2 triệu tấn
Lũ quét Nepal: Hơn 1.000 người chết, rác thải vượt ngưỡng 2,2 triệu tấn

VOV.VN - Liên hợp quốc hôm 1/9 cho biết công tác ứng phó hậu quả lũ quét tại Nepal đang bước sang giai đoạn mới khi số người chết và mất tích gia tăng, đồng thời các đánh giá sơ bộ ước tính lượng rác thải lên tới hơn 2,2 triệu tấn.

Lũ quét Nepal: Hơn 1.000 người chết, rác thải vượt ngưỡng 2,2 triệu tấn

Lũ quét Nepal: Hơn 1.000 người chết, rác thải vượt ngưỡng 2,2 triệu tấn

VOV.VN - Liên hợp quốc hôm 1/9 cho biết công tác ứng phó hậu quả lũ quét tại Nepal đang bước sang giai đoạn mới khi số người chết và mất tích gia tăng, đồng thời các đánh giá sơ bộ ước tính lượng rác thải lên tới hơn 2,2 triệu tấn.

Cảnh tượng tan hoang bên trong và ngoài trụ sở quốc hội Nepal do bạo loạn
Cảnh tượng tan hoang bên trong và ngoài trụ sở quốc hội Nepal do bạo loạn

VOV.VN - Hai ngày biểu tình bạo loạn vừa qua tại Nepal đã tàn phá tòa nhà quốc hội Nepal. Lực lượng biểu tình đã phóng hỏa đốt tòa nhà vào hôm 9/9 nhằm gây sức ép buộc Thủ tướng Oli từ chức. Video của Reuters hôm 10/9 ghi lại cảnh tượng tan hoang bên trong và bên ngoài cơ quan lập pháp nước này.

Cảnh tượng tan hoang bên trong và ngoài trụ sở quốc hội Nepal do bạo loạn

Cảnh tượng tan hoang bên trong và ngoài trụ sở quốc hội Nepal do bạo loạn

VOV.VN - Hai ngày biểu tình bạo loạn vừa qua tại Nepal đã tàn phá tòa nhà quốc hội Nepal. Lực lượng biểu tình đã phóng hỏa đốt tòa nhà vào hôm 9/9 nhằm gây sức ép buộc Thủ tướng Oli từ chức. Video của Reuters hôm 10/9 ghi lại cảnh tượng tan hoang bên trong và bên ngoài cơ quan lập pháp nước này.

Nhật Bản viện trợ bổ sung giúp Nepal ứng phó với thảm họa lũ quét
Nhật Bản viện trợ bổ sung giúp Nepal ứng phó với thảm họa lũ quét

VOV.VN - Ngày 15/9, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định bổ sung một số biện pháp mới nhằm hỗ trợ Nepal ứng phó với thảm họa lũ quét bất ngờ tấn công quốc gia Nam Á vào hôm 26/8 vừa qua.

Nhật Bản viện trợ bổ sung giúp Nepal ứng phó với thảm họa lũ quét

Nhật Bản viện trợ bổ sung giúp Nepal ứng phó với thảm họa lũ quét

VOV.VN - Ngày 15/9, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định bổ sung một số biện pháp mới nhằm hỗ trợ Nepal ứng phó với thảm họa lũ quét bất ngờ tấn công quốc gia Nam Á vào hôm 26/8 vừa qua.

Nepal “rút nước” tại 4 hồ băng - chuyên gia cảnh báo chưa đủ giảm nguy cơ lũ
Nepal “rút nước” tại 4 hồ băng - chuyên gia cảnh báo chưa đủ giảm nguy cơ lũ

VOV.VN - Sau trận lũ nghiêm trọng ngày (26/8), Nepal đang triển khai kế hoạch hạ mực nước tại 4 hồ băng được xác định có nguy cơ cao. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo, biện pháp này chưa đủ để bảo vệ người dân và các công trình ở khu vực hạ lưu.

Nepal “rút nước” tại 4 hồ băng - chuyên gia cảnh báo chưa đủ giảm nguy cơ lũ

Nepal “rút nước” tại 4 hồ băng - chuyên gia cảnh báo chưa đủ giảm nguy cơ lũ

VOV.VN - Sau trận lũ nghiêm trọng ngày (26/8), Nepal đang triển khai kế hoạch hạ mực nước tại 4 hồ băng được xác định có nguy cơ cao. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo, biện pháp này chưa đủ để bảo vệ người dân và các công trình ở khu vực hạ lưu.

Giải cứu người sống sót sau 10 ngày thảm họa lũ quét ở Nepal
Giải cứu người sống sót sau 10 ngày thảm họa lũ quét ở Nepal

VOV.VN - Ngày 5/9, một công dân Trung Quốc đã được giải cứu khỏi một đường hầm ở Nepal, sau 10 ngày mắc kẹt do trận lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực Himalaya khiến hơn 1.300 người thiệt mạng.

Giải cứu người sống sót sau 10 ngày thảm họa lũ quét ở Nepal

Giải cứu người sống sót sau 10 ngày thảm họa lũ quét ở Nepal

VOV.VN - Ngày 5/9, một công dân Trung Quốc đã được giải cứu khỏi một đường hầm ở Nepal, sau 10 ngày mắc kẹt do trận lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực Himalaya khiến hơn 1.300 người thiệt mạng.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ