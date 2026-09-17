Sạt lở đất 800.000 m³, chặn lòng sông và quốc lộ ở Tứ Xuyên, Trung Quốc

Video do CCTV đăng tải về vụ sạt lở kinh hoàng ở Tứ Xuyên

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội và được truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng tải lại về vụ sạt lở, một mảng lớn đất đá bất ngờ đổ ập từ trên sườn núi cao, như một dòng thác màu nâu tràn qua triền dốc, cuốn theo bụi mù và lao nhanh xuống chân núi. Vụ sạt lở đã chặn lòng sông và quốc lộ, khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Thông báo của Cục Quản lý khẩn cấp huyện Mậu, tỉnh Tứ Xuyên, cho biết vụ sạt lở xảy ra khoảng 8h40 ngày 16/9 tại thôn Thạch Đại Quan thuộc huyện này, làm tắc nghẽn một đoạn trên Quốc lộ 213 chạy qua địa bàn huyện. Tuy nhiên, nhờ có cảnh báo sớm và các biện pháp kiểm soát giao thông, nên không có thương vong nào xảy ra. Dòng nước từ thượng nguồn Mân Giang cũng được chuyển hướng, dẫn vào trạm thủy điện và không gây ra các nguy cơ nguy hiểm tức thời.

Theo xác nhận của Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc, quy mô khối sạt lở ước tính khoảng 800.000 m³. Nhờ giám sát và cảnh báo sớm hiệu quả, cũng như sơ tán người dân kịp thời, sự cố đã không gây ra thương vong nào. Vụ việc đã được Vụ Giám sát rủi ro và phòng chống cháy nổ tổng hợp thuộc bộ này ban hành quyết định khen thưởng ngày 17/9.

Hình ảnh vụ sạt lở do Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc đăng tải.

Trước đó, theo Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc, những dấu hiệu bất thường đầu tiên được ghi nhận từ hôm 21/7, khi nhân viên giám sát địa chất đi tuần tra định kỳ và phát hiện đá rơi lẻ tẻ trên đỉnh núi, phía trên khu vực thi công một đoạn đường hầm cao tốc.

Đá tiếp tục rơi vào ngày 25/7, buộc cơ quan chức năng phải lắp 6 bộ thiết bị giám sát tự động, như máy đo vết nứt và mức dịch chuyển bề mặt, theo dõi sườn núi 24/24. Từ 20-24/8, các dấu hiệu tại hiện trường cùng dữ liệu quan trắc cho thấy sườn núi dịch chuyển mạnh hơn, vết nứt mở rộng. Địa phương quyết định sơ tán khẩn cấp 139 cư dân thuộc 45 hộ gia đình nằm trong vùng nguy hiểm và 116 công nhân xây dựng, đồng thời triển khai các biện pháp kiểm soát giao thông trên các đoạn Quốc lộ 213 và đường thi công. Cách xử lý của chính quyền địa phương đã giúp tránh được nguy cơ thương vong cho 255 người.

Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc gọi đây là một ví dụ điển hình về việc ngăn chặn thành công thảm họa nhờ sự kết hợp chặt chẽ giữa công tác giám sát chuyên môn với hoạt động theo dõi, phòng ngừa dựa vào cộng đồng.