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Trung Quốc dự kiến thử nghiệm bay siêu thanh ít ồn vào cuối năm 2026

Thứ Năm, 18:35, 17/09/2026
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VOV.VN - Trung Quốc đang đẩy mạnh nghiên cứu máy bay chở khách siêu thanh thế hệ mới. Một mẫu giảm thiểu tiếng nổ siêu thanh do nước này phát triển, dự kiến ​​sẽ thực hiện chuyến bay thử nghiệm vào cuối năm nay.

Loại máy bay siêu thanh này của Trung Quốc được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Bắc Kinh và Thượng Hải xuống chỉ còn 30 phút, so với khoảng 2 giờ như hiện nay.

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Mô hình tỷ lệ 1:18 của máy bay trình diễn TMS-10. Ảnh: Phòng thí nghiệm Thiên Mục Sơn.

Các nhà khoa học Trung Quốc đang nghiên cứu các phương pháp giảm tiếng ồn cho máy bay chở khách siêu thanh Năm ngoái, một mô hình trình diễn thu nhỏ do Phòng thí nghiệm Thiên Mục Sơn của nước này phát triển đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm bay ở tốc độ thấp.

Nhóm nghiên cứu có kế hoạch thực hiện các chuyến bay thử nghiệm ở tốc độ siêu thanh một mẫu có thiết kế giảm thiểu tiếng nổ siêu thanh mang tên TMS-10 vào cuối năm nay, với mục tiêu đảm bảo tiếng nổ do máy bay tạo ra không vượt quá 80 decibel.

Tuy nhiên, ngoài giảm thiểu tiếng nổ, máy bay chở khách siêu thanh còn phải đối mặt với nhiều trở ngại kỹ thuật. Một chuỗi nghiên cứu và phát triển (R&D) toàn diện hiện đang được thiết lập tại Trung Quốc để giải quyết các thách thức này.

Ông Tiền Chiến Sâm, Chuyên gia trưởng của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc, chia sẻ với Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết: “Việc phát triển lõi động cơ cũng như hệ thống cửa hút và xả khí đều đặt ra những thách thức. Một số bộ phận cần được tinh chỉnh để đảm bảo hiệu suất tối ưu trên toàn bộ dải tốc độ của máy bay”.

Các mẫu thử nghiệm thu nhỏ như TMS-10 cho phép đánh giá bố trí khí động học và thiết kế tổng thể trong điều kiện gần với thực tế bay, đồng thời tạo cơ sở để tiếp tục tinh chỉnh thiết kế. Khi quá trình thử nghiệm đạt tiến triển, các mẫu thử lớn hơn và các công nghệ then chốt bổ sung có thể được kiểm chứng trước khi chuyển sang giai đoạn phát triển kỹ thuật chính thức.

Phòng thí nghiệm cho biết, để chuyển từ mẫu thử nghiệm hiện tại sang một chiếc máy bay có khả năng chở khách, vẫn cần thực hiện thêm nhiều bước phát triển về công nghệ và kỹ thuật.

Được biết, chiến đấu cơ siêu thanh quân sự đầu tiên trên thế giới của Mỹ ra đời vào những năm 1950. Tiếp đó, một chiếc máy bay siêu thanh của hãng British Airways đã xuất hiện đầy ấn tượng vào những năm 1960, với tốc độ nhanh gấp hơn hai lần so với các máy bay thương mại hiện đại. Tuy nhiên, tiếng nổ siêu thanh của máy bay vượt 100 decibel, giống như tiếng sấm rền, sóng xung kích khiến cửa sổ nhà dưới mặt đất rung lắc dữ dội, thậm chí nứt kính. Hệ quả là, thế hệ máy bay siêu thanh đầu tiên này đã bị loại biên hoàn toàn vào năm 2003.

Máy bay X-59 của NASA (Mỹ) đã lần đầu tiên đạt tốc độ siêu thanh Mach 1,1 (tương đương 1.147 km/h) vào tháng 6. Trong chuyến bay thử nghiệm gần đây nhất, X-59 đã bay 72 phút, đạt tốc độ Mach 1,2 (1.482 km/h) ở độ cao khoảng 14 km. Mục tiêu tiếp theo của dự án này là đảm bảo tiếng nổ siêu thanh không vượt quá 75 decibel.

Theo truyền thông Trung Quốc, so với các máy bay chở khách siêu thanh trong quá khứ, ngày nay con người đã sở hữu năng lực mô phỏng khí động học tiên tiến hơn, các loại vật liệu mới và công nghệ điều khiển bay hiện đại hơn. Tuy nhiên, theo ước tính của ngành, để những người dân thường có thể bay trên một chiếc máy bay chở khách siêu thanh thương mại, sẽ cần thêm ít nhất 20 năm nghiên cứu, phát triển và kiểm chứng liên tục.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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