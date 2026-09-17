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Trung Quốc cảnh báo về tình trạng phần mềm diệt virus lỗi thời và tin tặc

Thứ Năm, 10:28, 17/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan An ninh quốc gia Trung Quốc hôm qua (16/9) cảnh báo các tổ chức nước này không được lơ là trong việc cập nhật phần mềm diệt virus và dữ liệu nhận diện virus.

 

Cơ quan này của Trung Quốc cho rằng các biện pháp phòng thủ an ninh mạng lỗi thời như phần mềm diệt virus không được cập nhật có thể tạo điều kiện cho tin tặc nước ngoài và các đối tượng tấn công khác đánh cắp dữ liệu nhạy cảm, xâm nhập tài khoản email công việc và chiếm quyền điều khiển máy chủ từ xa.

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Minh họa về virus máy tính. Đồ họa: Bộ Quốc an Trung Quốc.

Trong một bài viết đăng trên tài khoản WeChat chính thức, Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc (MSS) cho biết, việc quét và loại bỏ virus trên các thiết bị đầu cuối là yếu tố then chốt trong công tác phòng, chống tấn công mạng, hiệu quả của quy trình này ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của các hệ thống thông tin. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều tổ chức và cá nhân đã không kịp thời cập nhật các phần mềm và dữ liệu nhận diện virus, làm suy yếu khả năng phòng thủ an ninh mạng.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã công bố nhiều vụ việc điển hình về tình trạng lộ lọt hoặc mất an toàn thông tin do phần mềm diệt virus lỗi thời hoặc dữ liệu virus hết hạn, qua đó bộc lộ những lỗ hổng trong công tác quản lý bảo mật thiết bị đầu cuối.

Một viện nghiên cứu ở nước này do bỏ bê việc vá các lỗ hổng bảo mật trong thời gian dài và không cập nhật kịp thời dữ liệu virus, đã bị tin tặc nước ngoài xâm nhập máy chủ và cài đặt mã độc Trojan, khiến một lượng lớn dữ liệu quan trọng bị đánh cắp và rao bán trái phép.

Trong một trường hợp khác, một cơ quan do không thực hiện nghiêm việc quét virus định kỳ trên máy tính văn phòng, khiến tài khoản email công việc bị các thế lực thù địch chống Trung Quốc ở nước ngoài tấn công mạng.

Trong vụ việc thứ ba, một công ty đã không triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh mạng bắt buộc cho hệ thống nghiệp vụ. Máy chủ công khai của công ty hoạt động gần như không có sự bảo vệ nào, trong khi phần mềm diệt virus không được cập nhật trong thời gian dài. Các đối tượng tấn công đã lợi dụng sơ hở này cài đặt mã độc và chiếm quyền điều khiển máy chủ từ xa.

Các cơ quan chức năng cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến việc chậm trễ cập nhật phần mềm và cơ sở dữ liệu diệt virus là do nhận thức chưa đầy đủ về các rủi ro an ninh mạng, thiếu quan tâm đến công tác bảo trì mạng định kỳ và cơ chế quản lý còn bất cập. Một số nhân viên lầm tưởng chỉ cần cài đặt phần mềm diệt virus là đủ, trong khi một số tổ chức lại ưu tiên việc mua sắm phần cứng và triển khai hệ thống hơn là công tác bảo trì định kỳ. Ngoài ra, việc phân định trách nhiệm không rõ ràng cùng sự thiếu vắng các tiêu chuẩn thống nhất hay quy trình kiểm tra định kỳ khiến cho việc cập nhật phần lớn phụ thuộc vào sự chủ động của từng cá nhân.

Cùng với sự phát triển liên tục của các công nghệ như trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, các biện pháp phòng thủ an ninh mạng cũng không ngừng được nâng cấp. MSS khuyến nghị các tổ chức liên quan tăng cường các biện pháp bảo vệ cơ bản, đồng thời triển khai các công nghệ như cảnh báo rủi ro tự động và phân tích hành vi thông minh nhằm xây dựng hệ thống phòng thủ an ninh toàn diện và đa lớp.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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