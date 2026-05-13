Chưa có báo cáo thương vong sau vụ nổ súng tại Thượng viện Philippines

Thư ký Thượng viện Mark Llandro Mendoza cho biết chưa có trường hợp thương vong nào được báo cáo sau vụ nổ súng tại Thượng viện. Tình hình vẫn đang được đánh giá. Theo một số nhân chứng, khoảng 10 người mặc quân phục đã đến tòa nhà Thượng viện trước đó. Chưa rõ chuyện gì xảy ra và ai đã nổ súng.

Hình ảnh tại Tòa nhà Thượng viện Philippines- Ảnh Reuters

Sự việc xảy ra khi ông Ronald dela Rosa người đứng đầu lực lượng thực thi pháp luật trong "cuộc chiến chống ma túy" của cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, tuyên bố trên Facebook rằng việc bắt giữ ông sắp xảy ra và kêu gọi người dân huy động lực lượng để ngăn chặn việc giao nộp ông cho Tòa án Hình sự quốc tế ( ICC).

Lệnh bắt giữ công bố đầu tuần này nhằm mục đích bắt giữ cựu cảnh sát trưởng với cáo buộc tội ác chống lại loài người, cùng tội danh mà ông Duterte, 81 tuổi, bị cáo buộc khi đang chờ xét xử tại The Hague, sau khi bị bắt giữ năm ngoái.