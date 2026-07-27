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Chương trình “Làng Sôi động” góp phần phát triển vùng biên Ấn Độ

Thứ Hai, 05:37, 27/07/2026
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VOV.VN - Hôm 26/7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định Chương trình “Làng Sôi động” (Vibrant Village Programme) đang góp phần thay đổi diện mạo các khu vực biên giới, đồng thời giúp người dân hiểu rõ hơn về các làng biên giới, sự đa dạng của đất nước Ấn Độ và vai trò chiến lược của những vùng đất nơi cực biên.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ trực tuyến hơn 400 thanh niên tham gia chương trình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, Chính phủ không còn xem các làng biên giới là những địa phương xa xôi ở “cuối đất nước”, mà coi đây là “những ngôi làng đầu tiên của Ấn Độ” - nơi thế giới nhìn thấy Ấn Độ trước tiên, đồng thời là các địa bàn có ý nghĩa quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh.

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Thủ tướng Ấn Độ với hơn 400 thanh niên Ấn Độ tham gia Chương trình Làng Sôi động. Ảnh: ANI

Theo Thủ tướng Modi, cách tiếp cận mới đã tạo động lực để các khu vực biên giới được đầu tư mạnh về hạ tầng trong những năm gần đây. Nhiều ngôi làng lần đầu tiên kể từ khi Ấn Độ giành độc lập được kết nối với điện lưới, đường giao thông, nước sạch, khí đốt và Internet tốc độ cao. Hệ thống hạ tầng mới giúp người dân vận chuyển nông sản thuận lợi hơn, cải thiện sinh kế và mở ra cơ hội phát triển du lịch tại nhiều địa phương từng khá biệt lập.

Thủ tướng Modi cho rằng điểm đặc biệt của Chương trình “Làng Sôi động” là đưa thanh niên từ khắp các bang đến sinh sống, trải nghiệm cùng người dân vùng biên giới. Thay vì chỉ tham quan ngắn ngày, các bạn trẻ trực tiếp tham gia các hoạt động cộng đồng như bảo vệ môi trường, trồng cây, giao lưu văn hóa, tìm hiểu nghề truyền thống và các chương trình phát triển của Chính phủ.

Theo Thủ tướng Modi, những trải nghiệm thực tế này giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về đất nước, tăng sự gắn kết giữa các vùng miền và khuyến khích nhiều người dân đến với các khu vực biên giới làm ăn. Khi lượng khách và các hoạt động kinh tế gia tăng, hạ tầng và dịch vụ tại các địa phương này cũng có điều kiện phát triển nhanh hơn.

Chương trình “Làng Sôi động” được triển khai từ ngày 4/6 đến 30/6 tại 74 làng thuộc các khu vực biên giới ở Ladakh, Himachal Pradesh và Uttarakhand. Hơn 400 thanh niên đại diện cho tất cả các bang và vùng lãnh thổ liên bang của Ấn Độ được tuyển chọn thông qua cuộc thi trực tuyến với hơn 300.000 người tham gia.

Theo Chính phủ Ấn Độ, chương trình hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện các làng biên giới, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và khơi dậy vai trò của thanh niên trong quá trình xây dựng một Ấn Độ phát triển.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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