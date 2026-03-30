Chuyên gia: Việc Mỹ đánh chiếm đảo Kharg có thể phản tác dụng

“Tôi nghĩ rằng người Iran có thể đơn giản ngồi chờ và tấn công người Mỹ trên đảo Kharg, kéo theo thương vong sẽ gia tăng”, Malcolm Davis - một nhà phân tích cấp cao tại Viện Chính sách Chiến lược Australia chia sẻ quan điểm.

Vị trí đảo Kharg (Iran) trong vịnh Ba Tư. Đồ họa: Britannica.

Những bình luận của ông Davis xuất hiện khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những tín hiệu trái chiều về cuộc xung đột - vừa ca ngợi tiến trình hướng tới hòa bình, vừa cân nhắc một động thái có thể xảy ra đối với hòn đảo được phòng thủ kiên cố này, nơi xử lý 90% lượng dầu xuất khẩu của Tehran.

Iran đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa bằng cách đặt bẫy và điều động thêm quân nhân và hệ thống phòng không đến đảo Kharg trong những tuần gần đây.

Chuyên gia Davis cũng cảnh báo rằng Mỹ có thể thực hiện cuộc tiến công trên bộ dự kiến ​​trong tuần tới, làm suy yếu hơn nữa triển vọng tiến triển ngoại giao.

“Tôi nghĩ rằng việc nói về đàm phán hòa bình và kết thúc chiến tranh là điều không đáng tin cậy, hoặc cùng lắm là quá sớm”, ông đánh giá. “Khi lực lượng lục quân Mỹ có thể lâm chiến trong khoảng một tuần nữa thì khó có thể nói rằng điều này đang hướng tới một lối thoát hoặc hòa bình”.