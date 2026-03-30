Chuyên gia: Việc Mỹ đánh chiếm đảo Kharg có thể phản tác dụng

Thứ Hai, 20:55, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một nhà phân tích quân sự cảnh báo rằng một cuộc tấn công trên bộ tiềm năng của Mỹ nhắm vào trung tâm dầu mỏ chính của Iran, đảo Kharg, có thể phản tác dụng và dẫn đến thương vong ngày càng tăng cho bên tấn công.

“Tôi nghĩ rằng người Iran có thể đơn giản ngồi chờ và tấn công người Mỹ trên đảo Kharg, kéo theo thương vong sẽ gia tăng”, Malcolm Davis - một nhà phân tích cấp cao tại Viện Chính sách Chiến lược Australia chia sẻ quan điểm.

chuyen gia viec my danh chiem dao kharg co the phan tac dung hinh anh 1
Vị trí đảo Kharg (Iran) trong vịnh Ba Tư. Đồ họa: Britannica.

Những bình luận của ông Davis xuất hiện khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những tín hiệu trái chiều về cuộc xung đột - vừa ca ngợi tiến trình hướng tới hòa bình, vừa cân nhắc một động thái có thể xảy ra đối với hòn đảo được phòng thủ kiên cố này, nơi xử lý 90% lượng dầu xuất khẩu của Tehran.

Iran đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa bằng cách đặt bẫy và điều động thêm quân nhân và hệ thống phòng không đến đảo Kharg trong những tuần gần đây.

Chuyên gia Davis cũng cảnh báo rằng Mỹ có thể thực hiện cuộc tiến công trên bộ dự kiến ​​trong tuần tới, làm suy yếu hơn nữa triển vọng tiến triển ngoại giao.

“Tôi nghĩ rằng việc nói về đàm phán hòa bình và kết thúc chiến tranh là điều không đáng tin cậy, hoặc cùng lắm là quá sớm”, ông đánh giá. “Khi lực lượng lục quân Mỹ có thể lâm chiến trong khoảng một tuần nữa thì khó có thể nói rằng điều này đang hướng tới một lối thoát hoặc hòa bình”.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tag: Đảo Kharg trung tâm năng lượng Iran Mỹ tấn công năng lượng Iran xung đột Iran Mỹ
Tin liên quan

Lãnh tụ tối cao Iran gửi thông điệp tới lãnh đạo đảng Shiite Iraq
Lãnh tụ tối cao Iran gửi thông điệp tới lãnh đạo đảng Shiite Iraq

VOV.VN - Theo hãng tin Jamaran của Iran, một thông điệp cá nhân từ lãnh tụ tối cao Iran, Mojtaba Khamenei, đã được gửi tới người đứng đầu Hội đồng Hồi giáo tối cao Iraq (ISCI), một chính đảng Shiite lớn của Iraq được thành lập tại Iran năm 1982.

Lãnh tụ tối cao Iran gửi thông điệp tới lãnh đạo đảng Shiite Iraq

Lãnh tụ tối cao Iran gửi thông điệp tới lãnh đạo đảng Shiite Iraq

VOV.VN - Theo hãng tin Jamaran của Iran, một thông điệp cá nhân từ lãnh tụ tối cao Iran, Mojtaba Khamenei, đã được gửi tới người đứng đầu Hội đồng Hồi giáo tối cao Iraq (ISCI), một chính đảng Shiite lớn của Iraq được thành lập tại Iran năm 1982.

Pakistan sẵn sàng đăng cai tổ chức đàm phán Mỹ - Iran
Pakistan sẵn sàng đăng cai tổ chức đàm phán Mỹ - Iran

VOV.VN - Pakistan cho biết họ sẵn sàng đăng cai và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran “trong những ngày tới”, sau cuộc họp 4 nước tại Islamabad với sự tham gia của ngoại trưởng Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập tập trung vào giảm leo thang và chấm dứt chiến tranh Trung Đông.

Pakistan sẵn sàng đăng cai tổ chức đàm phán Mỹ - Iran

Pakistan sẵn sàng đăng cai tổ chức đàm phán Mỹ - Iran

VOV.VN - Pakistan cho biết họ sẵn sàng đăng cai và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran “trong những ngày tới”, sau cuộc họp 4 nước tại Islamabad với sự tham gia của ngoại trưởng Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập tập trung vào giảm leo thang và chấm dứt chiến tranh Trung Đông.

Iran gọi kế hoạch 15 điểm là "mong muốn của Mỹ"
Iran gọi kế hoạch 15 điểm là "mong muốn của Mỹ"

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, hôm 29/3 đã cảnh báo Mỹ không nên tiến hành cuộc tiến công trên bộ, đe dọa sẽ “thiêu đốt” quân đội Mỹ và tăng cường tấn công vào các đồng minh của Mỹ, theo truyền thông chính thức của Iran.

Iran gọi kế hoạch 15 điểm là "mong muốn của Mỹ"

Iran gọi kế hoạch 15 điểm là "mong muốn của Mỹ"

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, hôm 29/3 đã cảnh báo Mỹ không nên tiến hành cuộc tiến công trên bộ, đe dọa sẽ “thiêu đốt” quân đội Mỹ và tăng cường tấn công vào các đồng minh của Mỹ, theo truyền thông chính thức của Iran.

