Cô dâu IS muốn quay về Anh tố bị chồng cưỡng hiếp

Shamima Begum tuyên bố rằng cô bị tấn công tình dục bởi người chồng Yago Riedijk, một chiến binh IS gốc Hà Lan.

Nữ sinh đã rời khỏi Anh từ khi 15 tuổi và hiện cô hy vọng sẽ được làm chứng tại phiên tòa quyết định liệu cô có được khôi phục quốc tịch Anh hay không.

Shamima Begum muốn quay về Anh để chứng minh rằng cô là nạn nhân bị cưỡng hiếp. Ảnh: Daily Mail

Hôm nay, Ủy ban Kháng cáo Di trú Đặc biệt, một tòa án chuyên gia xét xử các vụ việc liên quan đến kháng cáo của những người bị Bộ trưởng Nội vụ trục xuất với nhiều quyền hạn theo luật định và thường liên quan đến các vấn đề an ninh quốc gia, sẽ bắt đầu phiên tòa sơ bộ kéo dài 4 ngày tại London.

Trả lời tờ Daily Mirror, ông nói rằng Begum đã kết hôn với một chiến binh IS 23 tuổi trong chưa đầy hai tuần tới Syria. “Trường hợp của cô là nạn nhân bị cưỡng hiếp hoặc nạn nhân của hiếp dâm theo luật định”. Đội ngũ pháp lý của cô được thiết lập để chứng minh rằng trường hợp của Begum không thể giải quyết mà thiếu sự có mặt của cô.

Không rõ liệu nhóm pháp lý của cô có đưa cáo buộc cưỡng hiếp lên tòa án Anh hay không, và thậm chí không biết vụ việc này có được giải quyết hay không vì cô đã bị tước quốc tịch Anh.

Begum là một trong 3 nữ sinh của Học viện Bethnal Green đã rời khỏi Anh và gia nhập vào Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS vào năm 2015, cùng với 2 nữ sinh Amira Abase và Kadiza Sultana.

Vào tháng Hai, Begum đang mang thai chín tháng, tại một trại tị nạn, cô trả lời tờ The Times rằng cô sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để có thể trở về nhà.

Begum cho biết cô đã kết hôn sau 10 ngày tới Raqqa với một người Hà Lan, người đã cải đạo sang đạo Hồi, Yago Riedijk, người mà sau đó đã bị bắt với cáo buộc gián điệp và tra tấn.

Cô rời Raqqa vào tháng 1/2017 với chồng nhưng hai đứa con của cô, một bé gái 1 tuổi 9 tháng và một bé trai 3 tháng tuổi đều đã chết. Đứa con thứ ba của cô, một em bé trai, cũng chết ngay sau khi chào đời.

Riedijk, một chiến binh IS 27 tuổi người Hà Lan, đã được đưa vào danh sách loại trừ và hiện đang bị giam giữ tại phòng giam ở miền bắc Syria. Anh ta bị cấm nhập cảnh vào Anh vì có nguy cơ về an ninh quốc gia. Riedijk đã bị bỏ tù 6 năm khi vắng mặt năm ngoái tại quê nhà Hà Lan vì là thành viên của một tổ chức khủng bố.

Bộ Nội vụ đã thu hồi quyền công dân Anh của Begum vào cuối tháng 2. Vào thời điểm đó, Begum có thể mang quốc tịch Bangladesh, nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh Shahriar Alam đã từ chối điều này.

Trong cuộc phỏng vấn với báo The Sun, Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel cho biết: “Công việc của chúng tôi là giữ cho đất nước của chúng ta an toàn. Chúng ta không cần những người đã làm hại và rời khỏi đất nước để trở thành một phần của tổ chức khủng bố và phạm phải ý thức hệ đó. Tôi không sẵn sàng cho phép bất kỳ ai từng là người ủng hộ hoặc vận động tích cực cho IS ở đất nước này”.

Tháng trước, Begum đã cầu xin được quay trở lại Anh để trị liệu sau khi nói rằng cô ấy muốn rời khỏi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Kể từ khi tham gia vào IS, cô đã sinh 3 đứa con và tất cả đều chết vì bị bệnh hoặc suy dinh dưỡng.

Đáp lại lời cầu xin trở về Anh của Begum, bà Patel trả lời: “Không đời nào có chuyện đó xảy ra”.

Bà mẹ trẻ này hiện đang tạm trú ở một trại tị nạn dành cho người Syria, cô cho biết tình hình sức khỏe tâm thần của mình hiện tại không tốt. “Sức khỏe thể chất của tôi vẫn ổn, tôi còn trẻ và không mắc bệnh gì. Tuy nhiên, tinh thần của tôi hiện đang rất tồi tệ. Tôi cần trị liệu để đối phó với nỗi đau tinh thần, điều này thực sự rất khó khăn. Tôi đã mất tất cả các con của mình.

Không ai trong số những người đang sống ở đây biết những gì tôi đã trải qua. Họ không giống những người bạn học của tôi, người mà tôi có thể trò chuyện. Tôi nghe nói rằng ở đây có sự giúp đỡ về sức khỏe tâm thần, nhưng sự thật là không có”, Begum chia sẻ.

“Dù không còn là đứa con gái 15 tuổi ngu ngốc như lần bỏ trốn khỏi Bethnal Green vào 4 năm trước, tôi vẫn không thấy hối hận vì đã đến đây”, Begum cho biết./.