Phát hiện loạt nội dung cực đoan từ tài khoản phi công Flydubai

Theo CNN, một tài khoản LinkedIn mang tên Hamam al-Hammami trong vụ cơ phó tấn công cơ trưởng trên chuyến bay của Flydubai tới Tel Aviv hôm 30/9 từng đăng 2 bài viết chỉ vài giờ sau vụ việc. Tài khoản này sau đó bị xóa.

Tài khoản của phi công Flydubai trong chuyến bay tới Tel Aviv chứa nhiều nội dung cực đoan. Ảnh minh họa: Reuters

Một bài đăng gồm nhiều video được quay trong buồng lái máy bay Boeing 737 MAX. Trong một đoạn video được xác định quay tại sân bay quốc tế Dubai, người quay hướng máy quay về một máy bay của hãng hàng không Israel El Al.

Một số đoạn khác cho thấy máy bay của El Al và Arkia, một hãng hàng không khác của Israel. Video kết thúc bằng hình ảnh Ayman al-Zawahiri, thủ lĩnh al-Qaeda sau Osama bin Laden, cùng Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi, người thực hiện vụ đánh bom liều chết năm 2009 khiến 9 người thiệt mạng, trong đó có 7 nhân viên và nhà thầu của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Bài đăng còn lại là hình ảnh do AI tạo ra, mô tả 3 địa điểm linh thiêng của Hồi giáo tại Mecca, Medina và Jerusalem. Hình ảnh đi kèm một bài thơ có nội dung về việc không chấp nhận sự nhục nhã, không sợ cái chết và bảo vệ phẩm giá.

Hai video tương tự cũng từng xuất hiện trên một tài khoản Instagram mang cùng tên và sử dụng hình ảnh tương tự, trước khi tài khoản này bị xóa.

CNN cũng phân tích gần 3.000 bài đăng đã bị xóa trên tài khoản Twitter được cho là của al-Hammami, chủ yếu được đăng trong giai đoạn 2021-2022.

Các bài viết cho thấy người này thường xuyên đề cập các vấn đề tôn giáo và có những quan điểm khắt khe về phụ nữ. Trong một bài đăng năm 2022, al-Hammami cho biết mẹ mình gặp khó khăn khi tìm vợ cho con trai vì người này yêu cầu vợ phải đeo niqab, loại khăn che kín khuôn mặt, và nghỉ việc sau khi kết hôn.

Một số bài viết khác chỉ trích môi trường làm việc có cả nam và nữ, cho rằng những môi trường này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến phụ nữ. Theo CNN, các bài đăng đã bị xóa được phân tích và phân loại bằng một mô hình tìm kiếm ngữ nghĩa sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Những nội dung trên được phát hiện trong bối cảnh giới chức Israel và UAE đang điều tra vụ việc xảy ra trên chuyến bay Flydubai. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nghi phạm được cho là đã trải qua quá trình “cải đạo theo tư tưởng Hồi giáo cực đoan”.

Flydubai hiện chưa đưa ra bình luận do cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.